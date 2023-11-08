«Можно очень много говорить и писать хорошего об этом человеке, но всё равно этого будет недостаточно, так как Ахмед Мурзабекович заслуживает намного большего и это не передаётся словами. Все, кому довелось работать или просто общаться с этим человеком, отзываются о нём только положительно. И это, я считаю, заслуженно, потому что сама более 30 лет проработала с ним в одном коллективе и как коллега, и как его подчиненная», — рассказала газете «Ингушетия» заведующая библиотекой СОШ № 15 села Средние Ачалуки Мария Салмановна Патиева.

По её словам, далеко не каждый может стать настоящим педагогом. Ведь умение передать свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям, — это талант. Ахмед Эсмурзиев честно и преданно более 45 лет служил своему делу — делу достойного воспитания молодежи, подрастающего поколения, которому, как говорится, принадлежит наше завтра, наше будущее. Учитель должен иметь не только твердый характер, но и мудрость, доброту, сострадание. Сейчас эти качества редко встречаются в людях. Ахмед Мурзабекович в полной мере обладает этими качествами, обладает способностью заинтересовать учеников нестандартным подходом в своей педагогической деятельности.

С древних времён профессия учителя почетна и востребованна. Учителем нельзя стать, если нет к этому призвания. Ведь в этой профессии нет, и не может быть фальши. Иначе дети обязательно это заметят, и тогда успеха не жди!

«Вежливый и тактичный, добрый и приветливый — таким был он во время работы до ухода на пенсию, таким остается и сейчас — заслуженный учитель Республики Ингушетия, почетный работник образования РФ, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2001г.», Ветеран труда Эсмурзиев Ахмед Мурзабекович. При беседе с ним создается впечатление, что он делится новым материалом урока, и я чувствую себя его ученицей. Так оно и есть — я многому научилась у него за годы совместной работы именно в профессиональном значении. За мои годы работы многое было: радости и огорчения, победы и поражения. Это были годы поисков, раздумий и открытий», — отметила Мария Патиева.

По её словам, школа для Ахмеда Мурзабековича стала не только местом работы, но и вторым домом, в котором тоже есть и радости, и заботы, и проблемы. Особенность учительской профессии не только в том, что он ежечасно и ежедневно несет знания учащимся, но и в том, что он обязан быть примером во всем и для всех. Человеку необходимо уважать себя и пользоваться уважением окружающих, без этого невозможно жить. А уважают Ахмеда Мурзабековича прежде всего за знания, педагогический такт, верность профессии, любовь к детям. Творчески работающий педагог постоянно задается вопросом: как построить урок, чтобы детям было интересно учиться, а сам педагог испытывал бы моральное и профессиональное удовлетворение от своего труда.

Ахмед Мурзабекович Эсмурзиев родился 8 февраля 1950 года в г. Целинограде Казахской ССР. Как и все ингуши, его родители подверглись репрессиям и были сосланы в Казахстан. После долгих 13 лет ссылки люди получили наконец разрешение на возврат в родные места. Ахмед Эсмурзиев возвращается на свою историческую родину, но уже без родителей (тяжелые годы выселения подкосили их здоровье), с многочисленными родственниками. Учиться герой этого повествования пошёл в школу-интернат номер 4 г. Малгобека, после окончания которой поступил в Грозненское музыкальное училище.

Ахмед Мурзабекович рос старательным, смышлёным и послушным учеником. Проявлял особый интерес к музыке, к вокалу, играл на разных музыкальных инструментах — выбор поступать именно в музыкальное училище был не случайным. После училища была служба в армии, затем учеба на заочном отделении педагогического института имени В. В. Маяковского в г. Фрунзе Киргизской CCP. Ахмед Мурзабекович устраивается учителем музыки в среднюю школу номер 53 г. Фрунзе и успешно, с любовью продолжает заниматься дорогим сердцу делом — музыкой. Эсмурзиев сумел снискать любовь и уважение своих учеников, коллег по работе. В коллективе был всегда активным во всех школьных мероприятиях.

«На протяжении всего этого времени самой сильной опорой и поддержкой для Ахмеда Мурзабековича была его сестра — Эсмурзиева Циэш Мурзабековна. Можно сказать, что она заменила ему родителей», — подчеркнула Мария Патиева.

В 1982 году Ахмед Мурзабекович женится, а в 1991 году уже с тремя детьми и женой возвращается на постоянное место жительства в родное село — Средние Ачалуки. Там он устраивается на работу в СОШ номер 15 учителем. В 1994 году коллектив выдвигает его на должность директора школы, на которой он проработал 19 лет. «И учителем, и директором он был и остаётся во всём образцовым, гуманным, тактичным, спокойным, уравновешенным, всесторонне развитым, исполнительным, талантливым», — говорят его коллеги.

Под руководством Ахмеда Мурзабековича в школе был создан детский хор, который неоднократно успешно выступал на различных конкурсах и фестивалях, этот коллектив занял первое место на конкурсе в г. Санкт-Петербурге. В течение всей директорской деятельности Ахмед Мурзабекович проявил себя чутким, заботливым, требовательным, профессионально грамотным руководителем. Всегда с пониманием относился к проблемам своих подчиненных. Проявлял отцовское отношение к детям, следовал высоким педагогическим принципам в своей работе. Умело, грамотно и в срок выполнял свои функциональные обязанности, что требовал и от своих подчиненных. Под его руководством СОШ № 15 с. п. Средние Ачалуки всегда по всем показателям была одним из образцовых общеобразовательных учреждений в республике. Учебное заведение вошло в список лучших школ России.

В 2005 году Эсмурзиев Ахмед Мурзабекович был включен в энциклопедию «Лучшие люди России», являлся экспертом и членом жюри на различных конкурсах районного и республиканского масштабов.

«Ахмед Мурзабекович — Человек с большой буквы: мудрый, добрый, порядочный, честный, благородный, гостеприимный. За долгие годы совместной работы человека можно, как говорится, «вывернуть наизнанку». Я не помню случая, чтобы Ахмед Мурзабекович за всю свою педагогическую деятельность когда-нибудь оступился, не сдержал слова или поступил неправильно», — рассказала Мария Патиева.

По её словам, Эсмурзиев — человек, на чей опыт свободно может опираться каждое новое поколение учителей. Многие его выпускники с благодарностью вспоминают о нём, о его назиданиях, напутственных словах в их адрес. И не только выпускники, но и его коллеги по работе, родители его учеников, односельчане всегда тепло о нем отзываются. Он был и остается узнаваем и уважаем не только у себя в селе, но и во всей республике.

В настоящее время Эсмурзиев Ахмед Мурзабекович находится на заслуженном отдыхе. К сожалению, его здоровье пошатнулось, он перенес тяжелые заболевания. Живет он в большой семье, его окружают заботой и вниманием жена, дети, снохи, внуки. А как же иначе? Ведь семья и есть главное богатство и достояние для каждого человека. Это настоящее счастье!

«Хочу пожелать Ахмеду Мурзабековичу, моему наставнику и коллеге, крепкого здоровья, понимания и любви родных и близких людей, долголетия, побольше радостных моментов в жизни, чтобы так же, как и сейчас, всегда окружали его любовью родные, близкие и друзья! Будьте здоровы и счастливы, Ахмед Мурзабекович!» — обратилась Мария Салмановна Патиева. Редакция газеты «Ингушетия» присоединяется к этим прекрасным пожеланиям.

Решение посвятить этот год учителям ещё раз подтверждает значимость для общества гуманистической миссии, которая лежит в основе профессии. Ведь именно талантливый педагог, опытный наставник открывает детям путь к познанию и развитию, достижениям и открытиям. Учитель формирует ценностные ориентиры, ищет в каждом ребенке зерна таланта, позволяет совершать ошибки, чтобы найти себя и свое призвание, стать счастливым и самодостаточным человеком.