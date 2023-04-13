Все мальчики с детства знают, что они должны отдать долг Родине и научиться защищать её в случае необходимости. Но, несмотря на это, немногие из них осознают, что беззаботная жизнь, где родители обеспечивают, защищают от всех невзгод и решают все проблемы, заканчивается. Впереди у них новая жизнь, в которой нет старых друзей, развлечений и беззаботного времяпрепровождения. Поэтому очень часто молодой человек морально не подготовлен к службе и старается избежать её любыми способами.

Но по большому счёту, служба приносит огромную пользу юноше. Она откроет новые возможности, позволит найти верных друзей и товарищей, научиться дисциплине и самообладанию. Армия научит быть стойкими и мужественными, ответственными и терпимыми, самостоятельными и отзывчивыми. Как правило, ребят отправляют служить далеко от места их рождения, и это является прекрасной возможностью посмотреть другие города и познакомиться с новыми людьми.

Жёсткая дисциплина позволяет сделать из юных парней, в голове которых много лишнего и ненужного, настоящих мужчин, способных отвечать за совершаемые поступки и которые в любое время готовы отдать долг Родине. За время службы у них появляется возможность подтянуть свою физическую подготовку, возмужать и натренировать мышцы, овладеть новой специальностью и обзавестись друзьями. Ежедневные кроссы, физические нагрузки, спортивные мероприятия, сбалансированное полезное питание и неукоснительное соблюдение распорядка дня приводят к укреплению организма. В результате этого, воинскую службу закончит не тот слабый парень, который переступил впервые порог казармы, а сильный мужчина, обладающий хорошим спортивным телом и новым мировоззрением. В армии большая часть ребят пересматривает свои взгляды на жизнь, меняется и взрослеет.

У них вырабатывается своя новая система ценностей, в которых, как правило, нет больше места юношеским забавам и развлечениям. Служба в армии открывает большие возможности. Она может стать отличной точкой отсчёта для создания карьеры военного, пожарного или спасателя. Отслужившие молодые люди могут поступать в государственные учреждения образования на льготных условиях на определенные специальности, связанные со службой в силовых ведомствах на государственных должностях.

Можно ли подготовиться к армии? Безусловно, первые дни и даже месяцы воинской службы могут оказаться довольно сложными, особенно для неподготовленного парня. Чтобы адаптация к новым условиям проходила как можно проще, рекомендуется специальная подготовка к армии, которая должна проводиться заранее. Для этого пригодятся занятия спортом в спортивных секциях, походы, трудовые лагеря и жизнь в коллективе. Самым оптимальным вариантом подготовки к армии является посещение военно-патриотического клуба.

Важно, чтобы молодые люди осознавали необходимость прохождения службы и понимали, какую пользу может принести армия. Как правило, формирование такого мнения зависит от отношения родителей призывника к воинской службе. Чаще всего желание служить возникает у ребят, которых воспитывали в духе патриотизма, у тех, кто посещал секции с военным уклоном или хочет пойти по стопам родственников-военных.