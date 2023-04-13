Служба в армии — это школа жизни
Актуальные вопросы о прохождении военной службы
Какая польза от армии? Этим вопросом задаётся, пожалуй, каждый второй призывник. Каждому мальчику рано или поздно придется повзрослеть, любящим родителям отправить любимое чадо во взрослую, нелёгкую жизнь. Он заведёт свою семью, станет добытчиком денег и будет нести ответственность не только за себя, но и за своих детей. Почти у каждого парня на пути к взрослой жизни стоит армия. Пройдя службу, он станет мужчиной.
Все мальчики с детства знают, что они должны отдать долг Родине и научиться защищать её в случае необходимости. Но, несмотря на это, немногие из них осознают, что беззаботная жизнь, где родители обеспечивают, защищают от всех невзгод и решают все проблемы, заканчивается. Впереди у них новая жизнь, в которой нет старых друзей, развлечений и беззаботного времяпрепровождения. Поэтому очень часто молодой человек морально не подготовлен к службе и старается избежать её любыми способами.
Но по большому счёту, служба приносит огромную пользу юноше. Она откроет новые возможности, позволит найти верных друзей и товарищей, научиться дисциплине и самообладанию. Армия научит быть стойкими и мужественными, ответственными и терпимыми, самостоятельными и отзывчивыми. Как правило, ребят отправляют служить далеко от места их рождения, и это является прекрасной возможностью посмотреть другие города и познакомиться с новыми людьми.
Жёсткая дисциплина позволяет сделать из юных парней, в голове которых много лишнего и ненужного, настоящих мужчин, способных отвечать за совершаемые поступки и которые в любое время готовы отдать долг Родине. За время службы у них появляется возможность подтянуть свою физическую подготовку, возмужать и натренировать мышцы, овладеть новой специальностью и обзавестись друзьями. Ежедневные кроссы, физические нагрузки, спортивные мероприятия, сбалансированное полезное питание и неукоснительное соблюдение распорядка дня приводят к укреплению организма. В результате этого, воинскую службу закончит не тот слабый парень, который переступил впервые порог казармы, а сильный мужчина, обладающий хорошим спортивным телом и новым мировоззрением. В армии большая часть ребят пересматривает свои взгляды на жизнь, меняется и взрослеет.
У них вырабатывается своя новая система ценностей, в которых, как правило, нет больше места юношеским забавам и развлечениям. Служба в армии открывает большие возможности. Она может стать отличной точкой отсчёта для создания карьеры военного, пожарного или спасателя. Отслужившие молодые люди могут поступать в государственные учреждения образования на льготных условиях на определенные специальности, связанные со службой в силовых ведомствах на государственных должностях.
Можно ли подготовиться к армии? Безусловно, первые дни и даже месяцы воинской службы могут оказаться довольно сложными, особенно для неподготовленного парня. Чтобы адаптация к новым условиям проходила как можно проще, рекомендуется специальная подготовка к армии, которая должна проводиться заранее. Для этого пригодятся занятия спортом в спортивных секциях, походы, трудовые лагеря и жизнь в коллективе. Самым оптимальным вариантом подготовки к армии является посещение военно-патриотического клуба.
Важно, чтобы молодые люди осознавали необходимость прохождения службы и понимали, какую пользу может принести армия. Как правило, формирование такого мнения зависит от отношения родителей призывника к воинской службе. Чаще всего желание служить возникает у ребят, которых воспитывали в духе патриотизма, у тех, кто посещал секции с военным уклоном или хочет пойти по стопам родственников-военных.