Как и во всем мире, в России, несмотря на большой прорыв в выявлении и лечении этого недуга, туберкулёз является одним из опасных заболеваний, требующих раннего диагностирования и серьезного продолжительного лечения. Именно поэтому в день борьбы с туберкулезом во всех лечебных учреждениях страны проводятся мероприятия, где знакомят людей с особенностями заболевания и методами лечения. Волонтерские движения занимаются распространением листовок и буклетов с важной информацией.

В этом году период с 20 по 26 марта Министерство здравоохранения РФ объявило «Неделей профилактики инфекционных заболеваний» в рамках Всемирного дня борьбы против туберкулеза. В связи с этим медицинские работники нашей республики работают по специальной программе, главным целью которой является разъяснение по соблюдению профилактических мер против распространения такого опасного заболевания, как туберкулёз.

Рассказать более подробно об этом и о том, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы снизить число больных туберкулезом, мы попросили заведующую Назрановским противотуберкулезным диспансером Айшат Сампиеву.

— Айшат Идрисовна, необходимо признать, что не только раньше, но и сейчас, в век высоких технологий, не все знают о серьезности этого заболевания и необходимости борьбы с ним. Что должны знать граждане о туберкулезе, какова его история, и чем он опасен для человека?

— Как мы знаем, эта болезнь появилась очень давно и была крайне распространена. Этому свидетельствуют найденные останки времен каменного века с туберкулезными изменениями костной ткани. Еще Гиппократ описывал запущенные формы заболевания с легочными кровотечениями, сильным истощением организма, тяжелой интоксикацией, кашлем и выделением большого количества мокроты. Поскольку туберкулез, который в древности носил название чахотка, является заразным, во многих странах мира существовал закон, позволявший развестись с больной женой или мужем, а также требовал оповещать общественность обо всех случаях болезни.

Туберкулез — инфекционное заболевание, вызванное микобактериями. В основном наблюдается поражение легких, реже можно встретить поражение костной ткани, суставов, кожи, мочеполовых органов, глаз. Но это заболевание может также поражать и другие органы и системы организма, включая почки, позвоночник, головной мозг и так далее.

Туберкулез, в отличие от других инфекций, имеет хроническое течение, что увеличивает количество заразившихся. Заболевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до проявления может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Эта коварная инфекция имеет многообразную клиническую картину. Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные силы организма: переутомление, продолжительное чрезмерное волнение, неполноценное питание, а также хронические болезни легких, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, длительное курение и злоупотребление алкоголем.

При активной форме туберкулеза появляются такие симптомы, как кашель сухой или с мокротой, потеря веса, повышение температуры тела, ночной пот, слабость, раздражительность, плаксивость. Вначале эти симптомы в течение нескольких месяцев могут оставаться умеренно выраженными, и по ним не всегда можно заподозрить туберкулез. Такие формы можно выявить при профилактических флюорографических осмотрах.

При туберкулезе часты осложнения, среди которых наиболее распространены легочный плеврит, пневмоторакс, легочное кровотечение. Всё это говорит о том, что туберкулез является довольно опасным и одним из самых смертоносных заболеваний в мире. Данные факты доказывают, насколько важно бороться с этим заболеванием и заострять на нем внимание общественности как минимум раз в году.

Общеизвестно, что туберкулёз является актуальной медико-социальной проблемой, и, несмотря на заметный прогресс, достигнутый в борьбе с этим заболеванием, он по-прежнему представляет угрозу для общественного здоровья в большинстве стран мира, в том числе и в России. Если эту инфекцию не лечить, заболевание начинает прогрессировать, появляются новые очаги, которые поражают новые органы, что непременно приводит к летальному исходу. При наличии сильного иммунитета у человека и при условии, что изначально у заболевшего были небольшие патологические изменения, возможно спонтанное излечение заболевания. Но это происходит очень редко.

— Каким образом передается туберкулёз?

— Передается туберкулёз в основном воздушно-капельным путем, но есть вероятность заразиться через вещи больного, через пищу (молоко и мясо больного животного). Возможно внутриутробное заражение плода от беременной женщины, больной туберкулезом. Хотя это очень редкий случай. Поэтому основной, наиболее значимый в распространении инфекции механизм передачи — воздушно-капельный, который действует преимущественно при кашле и чихании. Для заражения человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество бактерий от больного человека, которые определенное время витают в воздухе.

Необходимо заметить, что микобактерии туберкулеза стойко сохраняются и во внешней среде: на окружающих предметах, в плохо проветриваемых жилищах, имеющих недостаточное освещение, особенно в сырых помещениях, но легко гибнут под воздействием солнечных лучей. Интересный факт, но бактерия туберкулеза выживает и в снегу, и в земле, ей не страшны воздействия спирта и кислот. В жидкой среде она остается жизнеспособной до полугода, в высохшем состоянии также может выживать несколько месяцев, ожидая попадания в более благоприятную среду. Погибают такие бактерии только от воздействия высоких температур и от контакта с хлорсодержащими веществами.

Каждый больной человек, выделяющий микобактерии туберкулеза и не получающий лечение, может инфицировать более 10 человек в год. Это очень большая цифра. Люди очень часто задают вопрос, возможно ли заразиться туберкулёзом в транспорте или общественном месте? Да, в транспорте тоже можно заразиться, но при условии, если вы будете длительное время находиться в нём при закрытых окнах, а рядом с вами — кашляющий больной с открытой формой туберкулеза.

— Как можно определить, что человек заболел?

— При развитии активного туберкулёза возможны следующие симптомы: кашель, продолжающийся три или более недель, кровохарканье, боли в груди во время дыхания, при кашле, а также потеря аппетита, потеря веса, усталость и ночная потливость.

— Какая категория людей относится к группе риска?

— К группе риска относятся маленькие дети, пожилые люди, больные СПИД и ВИЧ-инфекцией. Однако заболеть может любой человек в любом возрасте. Если человек испытывает частые переохлаждения, живет в сыром, плохо отапливаемом помещении, также велика вероятность распространения болезни. Высокая доля вероятности заражения туберкулёзом встречается у людей, ведущих асоциальный образ жизни, иными словами, у алкоголиков, наркоманов, лиц без определенного места проживания или тех, кто находится в местах лишения свободы. К группе риска также можно отнести людей, получающих терапию, которая снижает иммунитет, и людей, страдающих сахарным диабетом и хроническими заболеваниями, способствующими снижению иммунитета. Наиболее подвержены инфицированию также лица, пребывающие в постоянном контакте с больным человеком.

На самом деле туберкулезная палочка есть в организме почти каждого, она просто молчит. Микробы не размножаются и ведут себя спокойно благодаря тому, что в организме в порядке иммунитет. Однако иммунитет может легко ослабнуть, если человек попадет в неблагоприятные условия. В такие моменты вероятность заболеть туберкулезом значительно возрастает.

— Расскажите о правилах защиты от туберкулёза, ведь существуют специальные профилактические меры по борьбе с этим злом?

— Понимаете, очень часто туберкулез никак не проявляет себя на ранних стадиях, а при появлении явных признаков он может уже вовсю развиваться, и при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуем летальный исход. В связи с этим лучшей профилактикой является ежегодное медицинское обследование, включая флюорографию. Следует помнить, что ежегодное проведение детям и подросткам туберкулинодиагностики (диагностический тест, а не прививка) и прохождение флюорографического обследования взрослыми лицами не реже одного раза в год — залог раннего выявления туберкулеза и, в конечном итоге, первый шаг к полному выздоровлению.

Что касается детей, в качестве профилактических мер новорожденным принято ставить прививку БЦЖ при отсутствии противопоказаний, а в дальнейшем ежегодно проводить иммунологические пробы для выявления заболевания на раннем этапе. В общем, основные мероприятия, способные предупредить распространение туберкулеза — это обязательная иммунизация детского населения, раннее выявление заболевших, ведь известно, что начальные формы туберкулеза поддаются полному излечению в 100% случаев.

Для укрепления иммунитета необходимо вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, гулять на свежем воздухе, а также полностью отказаться от вредных привычек, заниматься физической активностью и своевременно лечить любые заболевания. Помимо этого, важно бороться со стрессами и соблюдать правила личной гигиены. Всё это имеет большое значение в профилактике туберкулеза.

— Основной вопрос, который интересует больных: как лечить туберкулёз?

— Надо учитывать, что за многие годы борьбы с ней бацилла Коха научилась эволюционировать, и на сегодняшний день встречается туберкулез, устойчивый к большинству лекарственных препаратов. Другими словами, лечение туберкулеза — это очень сложный и длительный процесс. И зависит он от формы туберкулеза и степени запущенности болезни. Требуется принимать несколько лекарственных препаратов одновременно в течение полугода, а в некоторых случаях и до двух лет. Зачастую прибегают и к хирургическому вмешательству.

Сегодня для лечения туберкулеза у фтизиатров есть мощные современные препараты, которые в большинстве случаев приводят к полному излечению. Но для того, чтобы заболевание гарантированно закончилось успешно, необходимо учитывать, что туберкулез легче вылечить на ранних стадиях. А для того, чтобы вовремя выявить этот недуг и предупредить распространение туберкулеза среди населения, имеются достаточно надежные и доступные методы диагностики.

Поэтому, как только человек почувствует в себе характерные изменения, о которых мы говорили выше, в обязательном порядке необходимо обратиться к врачу, пройти рентгеновское обследование, томографию и обследование мокроты на туберкулёз. При выявлении изменений, характерных для туберкулёза, участковый терапевт направляет больного на консультацию к фтизиатру, который назначит лечение. Это обязательное условие для всех.

— Айшат Идрисовна, какова вероятность того, что эта болезнь окончательно уйдет в прошлое?

— Туберкулез излечим, но эта болезнь до конца не побеждена, и об этом нельзя забывать. Не могу сказать, что болезнь окончательно уйдет в прошлое в ближайшее время. Возможно, через несколько десятков лет о туберкулезе будут знать только из истории. Тем более что Всемирная организация здравоохранения, в том числе и Министерство здравоохранения Российской Федерации, ставят своими задачами к 2035 году добиться полной победы в борьбе с туберкулёзом. А пока что надо придерживаться правил и условий, способствующих безболезненному состоянию.

— Какие позитивные изменения произошли в последнее время в сфере фтизиопульмонологии, которыми вы могли бы похвастаться?

— С 2015 года в Ингушском республиканском центре фтизиопульмонологии

функционирует отделение торакальной хирургии, где на протяжении последних нескольких лет больные с тяжелыми формами туберкулёза получают эффективное лечение. Оперируют у нас очень грамотные и знающие свою работу доктора Мургустов Ибрагим и Имагожев Якуб, которые прошли обучение на базе центрального института туберкулеза в г. Москве.

Надо сказать, что в результате деятельности этих специалистов высокого класса в области хирургического лечения, у нас в республике практически не осталось хронических больных, которые ходили и годами заражали людей. Если сравнить ситуацию с предыдущими годами, когда у нас в республике не было хирургической активности, и большая часть больных переходила в хронику, то сегодня мы наблюдаем, что идет заметное улучшение в этом направлении. И всё это произошло благодаря умным и грамотным докторам, которыми мы все по праву гордимся.

— Что говорит статистика?

— В мире около одной трети населения имеют латентный туберкулез. У нас в России инфицированность значительно выше. Это означает, что люди заражены (инфицированы) микобактериями туберкулеза, но (пока ещё) не заболели этой болезнью и не могут её передавать.

По данным Ингушского центра фтизиопульмонологии, в 2022 г. произошло снижение заболеваемости туберкулёзом среди детского и взрослого населения. Как говорят цифры, в Республике Ингушетия благодаря проведению регулярной противотуберкулёзной деятельности всех заинтересованных сторон, за последние годы удалось остановить рост показателей заболеваемости и смертности населения от туберкулёза, а также добиться их снижения и контролировать распространение болезни.

Но, несмотря на это, заболеваемость туберкулёзом остается на высоком уровне, и в первую очередь потому, что на сегодняшний день регулярно фиксируют различные формы туберкулеза, которые отличаются устойчивостью к лекарственным препаратам. Об этом мы говорим на каждом мероприятии, и этот вопрос касательно форм заболевания, имеющих устойчивость к медикаментозным препаратам, стоит на одном из первых мест в плане решения задач по повышению уровня обслуживания в сфере здравоохранения.

— Какие планы ставит перед собой противотуберкулёзная служба нашей республики на ближайшее будущее?

— Во-первых, это повышение эффективности лечения и снижение смертности. Далее, это повышение хирургической активности и работа с медицинскими учреждениями общей лечебной сети первичного звена, потому что выявлением туберкулёза занимаются именно они. В результате такой планомерной работы нам удастся повысить охват людей до 95%, что позволит своевременно выявлять больных туберкулёзом на ранних стадиях. Также в планах на будущее мы намереваемся повысить обеспечение больных медицинскими препаратами.

— Айшат Идрисовна, большое спасибо вам за интервью, и в конце нашей беседы хотелось бы услышать ваши рекомендации.

— Итак, мы знаем, что туберкулез заразен и очень опасен! Самое важное — помнить о том, что сам человек может защитить себя и своих близких: нужно бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, укреплять здоровье, занимаясь физкультурой и спортом, избегать стрессовых ситуаций. Очень важно ежегодно проходить профилактические обследования на туберкулез. Это поможет не только своевременно выявить и быстро излечить туберкулез, но и предупредить его развитие у детей и взрослых.