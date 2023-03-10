«Байкал сервис» был отмечен премией в номинации «услуги для бизнеса b2b»

Что касается российского рынка, то на нем компания обеспечила максимальный охват, ее услугами пользуются простые потребители и коммерческие организации в Москве, Владимире, Астрахани, Брянске, Адлере, Архангельске, Волгограде и др. Высокое качество сервиса и ответственное отношение к обязательствам компании «Байкал Сервис» было отмечено премией в номинации «Услуги бизнеса для В2В». Награждение номинантов происходило на конференции «Качество обслуживания и права потребителей». «Байкал Сервис» был включен в категорию «Логистика и грузоперевозки».

Высокая награда стала результатом внедрения в работу новейших технологий. Так, на сайте компании пользователи могут применять калькулятор доставки, чтобы получить предварительное представление о том, во сколько обойдется перевозка груза и от чего зависит формирование цены.

Кроме того, «Байкал Сервис» на протяжении нескольких лет внедряет современные технологии в документооборот, что облегчает процесс оформления грузов для клиентов. Еще в 2019 году компанией был освоен ЭДО, к 2022 году процесс практически завершен. Сергей Поляев, руководитель службы взаиморасчетов ООО «Байкал-Сервис ТК», подтвердил, что электронный документооборот значительно упрощает процессы, сокращает затраты, включая и трудозатраты, на создание и пересылку документов, счетов, накладных и т. д. Сейчас формированием документов и обменом ими с клиентами занимаются 3 сотрудника отдела — ежемесячно отправляется более 280 тыс. электронных документов.

Большим плюсом для заказчиков стало и то, что они могут использовать интернет-технологии для своевременного получения информации о движении груза. Они могут:

● онлайн отслеживать груз;

● создавать шаблоны для повторного использования заявок;

● отслеживать движение денег на личном счете;

● оплачивать услуги в личном кабинете на сайте;

● сохранять и печатать закрывающие документы.

Кроме того, компания отправляет клиентам фотографии при приемке и отгрузке грузов. В личном кабинете на сайте есть возможность использовать адресную книгу, где хранятся сведения обо всех партнерах, с которыми когда-либо велось сотрудничество.

Стоит обратить внимание на одну из популярных услуг — сборный груз. Грузоперевозчик собирает в одно транспортное средство товары разных заказчиков, благодаря чему каждый из участников получает сниженную цену на услугу.