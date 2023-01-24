«Это способствовало увеличению почти на треть валового сбора картофеля в регионе, а также поступлению на местные прилавки некоторых овощей из соседних регионов в большем объеме», — отметили в ЦБ.

По информации банка, рост урожая сахарной свеклы, подсолнечника и зерновых в южных и северокавказских регионах обусловил увеличение предложения в регионе сахара, подсолнечного масла, круп и муки. Это привело к замедлению годового роста цен на них, а также на хлебобулочные изделия.

Расширение предложения куриного мяса в регионах-поставщиках и дальнейшее сокращение издержек его производителей (благодаря снижению цен на зерно и сою, а также увеличению производства комбикормов) повлияли на уменьшение темпов прироста цен на мясо курицы.

При этом отмечается, что годовая инфляция в регионе в декабре прошлого года выросла до 18,64% после 18,48% в ноябре, что выше, чем по Северо-Кавказскому федеральному округу (11,62%) и в целом по стране (11,94%),

На динамику цен в регионе в основном повлияли перенос индексации тарифов ЖКХ на более ранний срок, увеличение спроса на внутренние поездки и отдельные направления в сфере зарубежного туризма, а также рост издержек производителей и поставщиков на некоторых товарных рынках.

Годовой темп прироста цен на продукты питания продолжил снижаться и составил в декабре 20,21% после 20,86% в ноябре.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в декабре незначительно ускорился до 21,98% после 21,81% в ноябре, добавили в отделении.

Издержки производителей одежды и обуви на сырье (ткани, кожу, фурнитуру) и логистику выросли. На это повлияли увеличение спроса на транспортные услуги по направлениям Турции и стран Азии, а также сложности с поставками из Европы. В результате ускорился рост цен на обувь, одежду и белье в годовом выражении.

В свою очередь, сдержанная потребительская активность на товары для строительства и ремонта жилья повлияла на уменьшение годовых темпов прироста цен на отдельные виды стройматериалов: металлочерепицу и древесностружечные плиты, а также привело к удешевлению обрезных досок. Кроме того, на динамику стоимости товаров из древесины повлияло увеличение ее предложения на внутреннем рынке на фоне ограничений вывоза лесоматериалов и изделий из них.

В условиях умеренной потребительской активности замедлился рост цен на легковые автомобили отечественного производства.

В сфере услуг годовой темп прироста цен в декабре повысился до 7,74% после 5,37% в предыдущем месяце.

Основной вклад в динамику внесло ускорение годового роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Это обусловлено переносом сроков индексации тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Продолжающееся восстановление спроса на зарубежный отдых на фоне сохраняющихся ограничений со стороны предложения туроператоров обусловило ускорение годового роста цен на туры в Турцию и страны Южной Азии. Повышение востребованности путешествий по России привело к усилению спроса на внутренние рейсы и услуги железнодорожного транспорта. Это повлияло на повышение годовых темпов роста цен на авиа- и железнодорожные билеты в декабре.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что наш регион полностью перешел на отечественные семена озимых культур. Для проведения сезонно-полевых работ мы подписали соглашение с АО «Щелково-Агрохим», в рамках которого республику обеспечили оригинальными и элитными семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений.

На 33% от необходимого количества семян Ингушетия производит сама на базе местных ГУП. В ближайшее время власти планируют обеспечивать потребности хозяйств республики семенным материалом собственного производства.

Республика в минувшем году полностью обеспечила себя мясом, яблоками и картошкой. Например, при потребности в 40 тыс. тонн в Ингушетии собрано 53 тыс. тонн картофеля.