Донорство крови — это акт сострадания и помощи, и такие акции помогают повышать осведомленность о важности этого вопроса в обществе. Донорство крови также является приоритетным направлением в работе фонда «КДЛ».

«Наш благотворительный фонд проводил очередную акцию «Зажги сердце». Акция направлена на развитие донорства в нашем регионе, что является важным направлением в деятельности фонда. Донорскую акцию «Зажги своё сердце» мы проводим каждый месяц, привлекая студентов, общественных деятелей, госслужащих и, конечно, наших постоянных волонтёров», — рассказала Айша Ужахова координатор проекта «Я — донор» фонда «КДЛ».

Акция «Зажги сердце» изначально получила положительный отклик у местного населения и вызвала волну поддержки. Многие люди выразили свою готовность стать регулярными донорами и помогать тем, кто нуждается в переливаниях крови.

«Изначально откликнулось больше людей, чем мы ожидали, поступило около 80 заявок. Больше половины из них изъявили желание провести две процедуры, включая сдачу образца крови костного мозга. Данная процедура проводится путём изъятия всего 3 мл венозной крови. Таким образом, данные людей, прошедших исследование клеток, вносятся в регистр доноров костного мозга», — рассказала общественница.

Целью акции было привлечение внимания к проблеме нехватки доноров крови и поддержка людей, нуждающихся в ежедневных переливаниях. Около 50 доноров сдали свою кровь, что может спасти жизни многих пациентов.

Элина Целоева участие в донорских акциях принимает давно и относится к ним с особой ответственностью.

«Я принимаю участие ещё со студенческих времён. Будучи студенткой Северо- Кавказского федерального университета в городе Ставрополе принимала участие в донорских акциях. Противопоказаний у меня нет, проблем со здоровьем тоже. Это моя гражданская позиция», — говорит девушка.

Такое осознанное и серьезное отношение у Элины, работника Верховного суда Республики Ингушетия, сложилось благодаря работникам станции переливания крови, которую она посещала в студенческие годы в Ставрополе.

«У нас была очень активная общественная жизнь в университете, было много движений, активистов. Однажды мы с сестрой решили принять участие в акции по сдаче крови. У меня и у сестры отрицательный резус крови, и работники станции сразу же обратили на это внимание, донеся до нас важность сдачи именно такой крови, объяснив, что люди с такими показателями должны не отлынивать, принимать участие, посещать акции даже чаще, чем другие. К тому же на тот момент эту станцию переливания крови возглавляла наша землячка, она также нас поддержала и призвала участвовать в акциях. Такая позиция работников станции очень сильно повлияла на меня, отложившись глубоко в сознании».

Получив профессию и вернувшись в Ингушетию, Элина Целоева полностью ушла работу, что на время заставило ее отложить участие в донорских акциях. Несмотря на то, что участие в акциях добровольное, об упущенном времени девушка говорит с горечью.

«После учёбы у меня был такой долгий перерыв из-за работы, не было возможности как-то... но это, конечно, не оправдание ни в коем случае для такого дела. В начале этого года я подписалась на страничку благотворительного фонда «Клуб добрых людей», посвященную донорству крови. Там были оповещения о том, что проходят акции, я позвонила и сказала, что хочу поучаствовать. Они записали мои данные, телефон, и с тех пор я с удовольствием принимаю участие в их акциях», — рассказала помощник председателя Верховного суда Ингушетии.

«Бывает не просто освободиться с работы, много дел, но вот даже сегодня, сообщив начальнику, что проводится акция по донорству крови и меня пригласили принять в ней участие, я нашла поддержку и понимание в его лице и смогла быть сегодня здесь», — говорит Элина Целоева.

Раяна Ажигова, Аминат Могушкова и Зулихан Гагиева кровь еще ни разу не сдавали и до наступления 18-ти могут принять участие в акции лишь в качестве наблюдателей или волонтеров. Но школьницы не остались в стороне и принесли участникам акции сладости к чаю.

«Сегодня я побывала на донорской акции, где познакомилась с людьми, занимающимися донорством на протяжении многих лет. Порадовала прекрасная и душевная атмосфера, но ещё больше меня восхитили врачи, с великим удовольствием рассказывавшие обо всех процедурах и деталях работы. Уверена, что в Ингушетии нужно популяризировать данную тему, так как наша помощь может спасти чью-то жизнь. Это очень благое дело, которое в положительном смысле влияет на чью-то жизнь», — поделилась впечатлениями десятиклассница Раяна Ажигова.

Все три школьницы являются участницами социального проекта для девочек-подростков «Новое поколение», реализуемого культурно-просветительским центром «Ираз» при поддержке Централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия».

«Мы ходили, смотрели за процессом, узнали, что донорство бывает разным. А также нам провели экскурсию, рассказывая о том, как и для чего берётся кровь, в каком кабинете. Но также нам удалось познакомиться с людьми, проводящими данные процедуры донорства. Врачи, которые работали в этой сфере, с большой привлекательностью рассказывали об этом. Даже согласились провести нам лекцию в школе...», — рассказала 14-летняя Амина Могушкова.

Волонтеры организации уже не первый год проводят активную кампанию, направленную на привлечение доноров. Они распространяют информацию о необходимости донорства и снимают тематические видео. Благодаря этим мероприятиям многие люди были заинтересованы в том, чтобы стать донорами, и приняли участие в акции.

«Очень радует, что откликнулось такое количество людей. Будем проводить повторную акцию, так как всё ещё поступают запросы от тех, кто не смог принять участие сегодня», — заключила Айша Ужахова, координатор проекта «Я — донор» фонда «КДЛ».

Благотворительный фонд «Клуб добрых людей» надеется, что такие акции помогут увеличить осведомленность людей о донорстве и важности этого процесса. Они также планируют и дальше проводить подобные мероприятия регулярно, чтобы поддерживать интерес к донорству и помогать тем, кому это необходимо.