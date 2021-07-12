«Для проведения республиканской благотворительной акции жертвенных животных планируется закупить у государственных сельхозпредприятий фермеров. Овец волонтеры раздадут многодетным и малоимущим семьям Ингушетии и Пригородного района, а также семьям погибших сотрудников МВД», — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, администрации муниципалитетов составили списки семей с низким материальным достатком в городах и районах республики, по которым распределят животных.

Как отметил в интервью изданию замначальника ветеринарного управления региона Микаил Хамхоев, все животные, закупленные для этой акции, проверены и дополнительно обследованы.

«Мы отвечаем за клиническое здоровье животных. Все они обследованы, проведены все необходимые виды ветеринарных вакцинаций и обработок. Животные клинически здоровы», — заверил Хамхоев.

Замминистра сельского хозяйства Мухажир Албаков совместно с начальниками профильных отделов ведомства, а также представителями ветеринарного управления республики побывал в ГУП «Алханчуртское» Малгобекского района, где идет концентрация поголовья овец в преддверии проведения праздника.

Албаков отметил, что к проведению благотворительной акции практически все готово.

«Сейчас здесь 100 голов, сюда же подвезут животных и еще несколько ГУПов Малгобекского района. В Джейрахском районе у нас также есть договоренность с фермером, который будет реализовать МРС, с ним заключены соответствующие договоры. Нужно отметить, что наряду с акцией по раздаче овец малоимущим семьям, а также семьям погибших сотрудников МВД, Минсельхоз проведет ярмарки по реализации не только животных, но и сельскохозяйственной продукции, выращенной в нашей республике. Вся работа у нас идет по графику. В целом к осуществлению этой благородной миссии мы готовы», — заключил замминистра.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 18, 19 и 20 июля на сельхозрынках в Назрановском, Малгобекском, Сунженском и Джейрахском районах, а также в городе Карабулаке проведут ярмарки по продаже крупного и мелкого рогатого скота по низким ценам.

Курбан-байрам — один из главных праздников ислама. В течение трех дней мусульмане просят прощения у близких, посещают могилы предков и молятся, прося Всевышнего о мире и добре.

Праздник тесно связан с хаджем: 10-го числа месяца Зуль-Хиджа паломники отправляются в долину Мина, где каждый бросает в столбы, символизирующие Иблиса, семь камешков, подобранных им в Муздалифе. Далее следует жертвоприношение овец, коз или верблюдов.

Мясо жертвенного животного делится на три части: одну раздают бедным, из другой готовят праздничное угощение для друзей и родственников, а третью хозяин может оставить себе.