CBM Group отзывы: обзор инвестиционного брокера

CBM Group обслуживает пользователей из более чем 80 стран и открывает им доступ к более чем 150 финансовым инструментам. В отличие от большинства своих конкурентов, брокерская площадка предлагает максимально простые и оптимизированные решения.

Отзывы о CBM Group

Если верить отзывам о CBM Group, онлайн-брокер в первую очередь привлекает клиентов продуманным функционалом и квалифицированной поддержкой. Авторы отзывов о CBM Group в соцсетях Вконтакте и ОК, в блогах на Medium и Blogspot отмечают:

своевременные выплаты;

возможность пополнить депозит и снять деньги разнообразными способами, в том числе через региональные ЭПС;

ввод/вывод денег без дополнительных сборов;

доступность минимального депозита — 150 долларов США;

настраиваемое кредитное плечо;

квалифицированную техподдержку на русском языке;

мгновенное исполнение приказов посредством хорошо известного онлайн-терминала UTIP.

Посетить блог можно перейдя по ссылке https://cbmgrouponline.blogspot.com/2022/03/cbm-group.html .

CBM Group реально создал комфортную среду для инвесторов с различным уровнем капитала и подготовки.

Маржинальная торговля

Торговля на онлайн-платформе CBM Group имеет несколько дополнительных преимуществ, таких как возможность открывать длинные или короткие позиции. Это означает: если трейдер прогнозирует, что цена базового актива вырастет, он покупает, а если считает, что цена упадет, продает.

Для увеличения потенциального заработка клиентам предоставляется кредитное плечо. Торговля с кредитным плечом позволяет получить полную рыночную экспозицию даже при наличии небольшого депозита. Проще говоря, чтобы удачно выйти на рынок, в качестве маржи необходимо внести только часть стоимости позиции.

Брокер открывает гораздо больший доступ к любому финансовому рынку, чем это позволил бы имеющийся капитал в отсутствие маржинальной торговли. Однако, применение кредитного плеча максимизирует как потенциальные прибыли, так и убытки. Об этом авторы отзывов о CBM Group советуют помнить всегда, чтобы не винить впоследствии брокерскую компанию.

CBM Group предоставляет возможность розничным трейдерам инвестировать с гибким кредитным плечом вплоть до 1:1000. То есть, остаток на счете в 1 000 долларов США фактически в некоторых случаях открывает доступ к торговому капиталу в размере 1 миллиона долларов США.

Финансовые активы

CBM Group является популярным выбором форекс-трейдеров, еще и потому, что его платформа поддерживает широкий список основных, второстепенных и экзотических валютных пар. Минимальный торговый объем на сделку для всех валютных пар составляет 0.01 лота. Трейдер может настроить плечо от 1к100 в зависимости от индивидуальной склонности к риску.

Клиенты CBM Group имеют доступ к широкому спектру криптовалют, от Биткоинов до пар крипто-фиат и крипто-крипто. Это означает, что можно легко купить Dogecoin (DOGE/USD) и другие цифровые активы с нулевой комиссией.

Еще одно преимущество криптотрейдинга с CBM Group заключается в том, что вовсе не обязательно становиться владельцем базовой цифровой монеты. То есть, зарабатывая на движении цены криптоактива, не нужно беспокоиться о хранении криптовалюты в горячем или холодном кошельке.

У CBM Group есть более 59 CFD на акции с самой высокой рыночной волатильностью и ликвидностью. К ним относятся акции «голубых фишек» бирж США и основные акции компаний, котирующихся на европейских и азиатских рынках.

CBM Group также поддерживает торговлю сырьевыми товарами, что означает доступ к трем ключевым направлениям (металлы, сельхозпродукция, сырая нефть). В том числе:

Металлы – платина, серебро, золото.

Нефть марок Brent, Brent Cash, WTI.

Сельское хозяйство — какао, кофе, кукуруза, соя, сахар и пшеница.

Таким образом, согласно отзывам о CBM Group, брокер обеспечивает любого онлайн-трейдера отличными инструментами для инвестирования и диверсификации вложенного капитала.

Расходы

Брокер предлагает узкие плавающие спреды и комиссию в 5 долларов США за торгуемый лот. Но есть и некоторые особенности, о которых стоит знать.

Нулевые спреды

Иногда клиенту CBM Group не нужно платить спред. Это уникальный случай среди брокеров CFD, поскольку на конкурирующих площадках эти сборы обычно взимаются. Спред — разница между ценой покупки и продажи актива. Это означает, что если он составляет 0,5%, необходимо заработать как минимум 0,5% прибыли, чтобы выйти в безубыток. Предложение с нулевым спредом является отличным условием. Безусловно, нулевые спреды распространяются только на некоторые валютные пары в определенные периоды сессий.

Плата за своп

Плата за финансирование овернайт, также известная как комиссия за своп, — это плата, взимаемая за то, чтобы позиция оставалась открытой после стандартных торговых часов. Например, комиссия за своп-покупку и своп-продажу по оставленным на ночь сделкам для CFD на акции Apple составляет -0,0302% и -0,0254%.

Авторы отзывов о CBM Group считают расходы на онлайн-платформе брокера вполне разумными.

Типы учетных записей CBM Group

CBM Group предлагает несколько типов учетных записей. Самый доступный тип — TEST START (от $150). Далее по возрастанию:

REGULAR — от $2 500;

MODERATE — от $10 000;

BRONZE — от $25 000;

SILVER — от $50 000;

GOLD — от $100 000;

PREMIUM — от $250 000.

Отзывы о CBM Group свидетельствуют, что какой бы тип учетной записи не выбрал трейдер, условия останутся максимально комфортными, а все операции — прозрачными.

Пополнение/снятие средств

CBM Group поддерживает широкий спектр способов оплаты, включая кредитные карты, дебетовые карты, PayPal, Skrill и другие. Трейдеры из РФ, по отзывам о CBM Group, с удовольствием используют кошельки QIWI, ЮMoney. Плата за депозит не взимается, и средства зачисляются на счет мгновенно (за исключением криптовалютных транзакций).

Снять деньги можно все теми же способами и без комиссий. Регламент предусматривает до трех рабочих дней на вывод прибыли. Однако отзывы о CBM Group свидетельствуют: финотдел брокера обрабатывает заявки мгновенно. А сам срок зачисления зависит от выбранной платежной системы.

Контакты и служба поддержки

Со службой поддержки CBM Group можно связаться через чат, электронную почту, телефон, популярные мессенджеры.

На сайте брокера есть страница часто задаваемых вопросов, новости, блог, обучающие материалы, спецификации CFD и экономический календарь. По отзывам о CBM Group, техподдержку брокера можно считать высокопрофессиональной и максимально клиентоориентированной.

Заключение

Популярность CBM Group в инвестиционном сообществе — не сиюминутный результат, а итог многолетней кропотливой работы. Когда профессиональные инвесторы объединились в команду, они создали собственную площадку, где розничные трейдеры получили условия, ранее доступные только институционалам. В результате брокер обеспечил отличные сервисы для всех клиентов, независимо от величины капитала.

Онлайн-платформа, согласно отзывам о CBM Group, оказалась более чем удачной. Сегодня она обслуживает сотни тысяч инвесторов и ежедневно оперирует миллиардами. При этом CBM Group не останавливается на достигнутом, а активно развивается.