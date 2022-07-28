CBM Group отзывы: обзор инвестиционного брокера
Компания CBM Group предоставляет своим клиентам услуги по торговле CFD. Популярная платформа имеет серьезный опыт работы на финансовых рынках и в онлайн-торговле. Брокер привлек сотни тысяч пользователей по всему миру, включая как начинающих, так и активных опытных инвесторов.
CBM Group обслуживает пользователей из более чем 80 стран и открывает им доступ к более чем 150 финансовым инструментам. В отличие от большинства своих конкурентов, брокерская площадка предлагает максимально простые и оптимизированные решения.
Отзывы о CBM Group
Если верить отзывам о CBM Group, онлайн-брокер в первую очередь привлекает клиентов продуманным функционалом и квалифицированной поддержкой. Авторы отзывов о CBM Group в соцсетях Вконтакте и ОК, в блогах на Medium и Blogspot отмечают:
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своевременные выплаты;
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возможность пополнить депозит и снять деньги разнообразными способами, в том числе через региональные ЭПС;
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ввод/вывод денег без дополнительных сборов;
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доступность минимального депозита — 150 долларов США;
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настраиваемое кредитное плечо;
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квалифицированную техподдержку на русском языке;
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мгновенное исполнение приказов посредством хорошо известного онлайн-терминала UTIP.
Посетить блог можно перейдя по ссылке https://cbmgrouponline.blogspot.com/2022/03/cbm-group.html.
CBM Group реально создал комфортную среду для инвесторов с различным уровнем капитала и подготовки.
Маржинальная торговля
Торговля на онлайн-платформе CBM Group имеет несколько дополнительных преимуществ, таких как возможность открывать длинные или короткие позиции. Это означает: если трейдер прогнозирует, что цена базового актива вырастет, он покупает, а если считает, что цена упадет, продает.
Для увеличения потенциального заработка клиентам предоставляется кредитное плечо. Торговля с кредитным плечом позволяет получить полную рыночную экспозицию даже при наличии небольшого депозита. Проще говоря, чтобы удачно выйти на рынок, в качестве маржи необходимо внести только часть стоимости позиции.
Брокер открывает гораздо больший доступ к любому финансовому рынку, чем это позволил бы имеющийся капитал в отсутствие маржинальной торговли. Однако, применение кредитного плеча максимизирует как потенциальные прибыли, так и убытки. Об этом авторы отзывов о CBM Group советуют помнить всегда, чтобы не винить впоследствии брокерскую компанию.
CBM Group предоставляет возможность розничным трейдерам инвестировать с гибким кредитным плечом вплоть до 1:1000. То есть, остаток на счете в 1 000 долларов США фактически в некоторых случаях открывает доступ к торговому капиталу в размере 1 миллиона долларов США.
Финансовые активы
CBM Group является популярным выбором форекс-трейдеров, еще и потому, что его платформа поддерживает широкий список основных, второстепенных и экзотических валютных пар. Минимальный торговый объем на сделку для всех валютных пар составляет 0.01 лота. Трейдер может настроить плечо от 1к100 в зависимости от индивидуальной склонности к риску.
Клиенты CBM Group имеют доступ к широкому спектру криптовалют, от Биткоинов до пар крипто-фиат и крипто-крипто. Это означает, что можно легко купить Dogecoin (DOGE/USD) и другие цифровые активы с нулевой комиссией.
Еще одно преимущество криптотрейдинга с CBM Group заключается в том, что вовсе не обязательно становиться владельцем базовой цифровой монеты. То есть, зарабатывая на движении цены криптоактива, не нужно беспокоиться о хранении криптовалюты в горячем или холодном кошельке.
У CBM Group есть более 59 CFD на акции с самой высокой рыночной волатильностью и ликвидностью. К ним относятся акции «голубых фишек» бирж США и основные акции компаний, котирующихся на европейских и азиатских рынках.
CBM Group также поддерживает торговлю сырьевыми товарами, что означает доступ к трем ключевым направлениям (металлы, сельхозпродукция, сырая нефть). В том числе:
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Металлы – платина, серебро, золото.
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Нефть марок Brent, Brent Cash, WTI.
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Сельское хозяйство — какао, кофе, кукуруза, соя, сахар и пшеница.
Таким образом, согласно отзывам о CBM Group, брокер обеспечивает любого онлайн-трейдера отличными инструментами для инвестирования и диверсификации вложенного капитала.
Расходы
Брокер предлагает узкие плавающие спреды и комиссию в 5 долларов США за торгуемый лот. Но есть и некоторые особенности, о которых стоит знать.
Нулевые спреды
Иногда клиенту CBM Group не нужно платить спред. Это уникальный случай среди брокеров CFD, поскольку на конкурирующих площадках эти сборы обычно взимаются. Спред — разница между ценой покупки и продажи актива. Это означает, что если он составляет 0,5%, необходимо заработать как минимум 0,5% прибыли, чтобы выйти в безубыток. Предложение с нулевым спредом является отличным условием. Безусловно, нулевые спреды распространяются только на некоторые валютные пары в определенные периоды сессий.
Плата за своп
Плата за финансирование овернайт, также известная как комиссия за своп, — это плата, взимаемая за то, чтобы позиция оставалась открытой после стандартных торговых часов. Например, комиссия за своп-покупку и своп-продажу по оставленным на ночь сделкам для CFD на акции Apple составляет -0,0302% и -0,0254%.
Авторы отзывов о CBM Group считают расходы на онлайн-платформе брокера вполне разумными.
Типы учетных записей CBM Group
CBM Group предлагает несколько типов учетных записей. Самый доступный тип — TEST START (от $150). Далее по возрастанию:
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REGULAR — от $2 500;
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MODERATE — от $10 000;
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BRONZE — от $25 000;
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SILVER — от $50 000;
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GOLD — от $100 000;
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PREMIUM — от $250 000.
Отзывы о CBM Group свидетельствуют, что какой бы тип учетной записи не выбрал трейдер, условия останутся максимально комфортными, а все операции — прозрачными.
Пополнение/снятие средств
CBM Group поддерживает широкий спектр способов оплаты, включая кредитные карты, дебетовые карты, PayPal, Skrill и другие. Трейдеры из РФ, по отзывам о CBM Group, с удовольствием используют кошельки QIWI, ЮMoney. Плата за депозит не взимается, и средства зачисляются на счет мгновенно (за исключением криптовалютных транзакций).
Снять деньги можно все теми же способами и без комиссий. Регламент предусматривает до трех рабочих дней на вывод прибыли. Однако отзывы о CBM Group свидетельствуют: финотдел брокера обрабатывает заявки мгновенно. А сам срок зачисления зависит от выбранной платежной системы.
Контакты и служба поддержки
Со службой поддержки CBM Group можно связаться через чат, электронную почту, телефон, популярные мессенджеры.
На сайте брокера есть страница часто задаваемых вопросов, новости, блог, обучающие материалы, спецификации CFD и экономический календарь. По отзывам о CBM Group, техподдержку брокера можно считать высокопрофессиональной и максимально клиентоориентированной.
Заключение
Популярность CBM Group в инвестиционном сообществе — не сиюминутный результат, а итог многолетней кропотливой работы. Когда профессиональные инвесторы объединились в команду, они создали собственную площадку, где розничные трейдеры получили условия, ранее доступные только институционалам. В результате брокер обеспечил отличные сервисы для всех клиентов, независимо от величины капитала.
Онлайн-платформа, согласно отзывам о CBM Group, оказалась более чем удачной. Сегодня она обслуживает сотни тысяч инвесторов и ежедневно оперирует миллиардами. При этом CBM Group не останавливается на достигнутом, а активно развивается.