В нашем случае после полученной травмы мы оказались в травматологическом отделении. Несмотря на то что здесь шёл ремонт, который проводился силами самого коллектива при спонсорской помощи одного из благодарных пациентов — Магомеда Евлоева, и поддержке администрации больницы.

За довольно сложную травму — многооскольчатый перелом пяточной кости со смещением взялся высококвалифицированный хирург, ортопед-травматолог Адам Зяудинович Арсомаков вместе с коллегой Хамидом Хамидовичем Богатыревым. Им же помогал ординатор Магомед-Башир Базиев. На высоком уровне провёл анестезию врач-анестезиолог Ваха Медаров. Хочется выразить благодарность и сестре-анестезиологу Зарете Могушковой.

Главное, что было очень важно для пациента, это то, что врачи приступили к операции с именем Всевышнего. Адам Арсомаков и его коллеги были собраны, мобилизованы и предельно спокойны. Сделав всего четыре маленьких разреза, травматологи провели высокотехнологическую операцию, зафиксировав обломки стопы с помощью трёх винтов. Говоря на медицинском языке, была проведена операция малоинвазивным методом остеосинтеза пяточной кости.

Хочется отметить благодарностью и коллектив травматологического отделения, потому как послеоперационный период имеет не менее важное значение в реабилитации больного. Отметить заслугу заведующего травматологическим отделением Насрудина Таутиева, главной медицинской сестры Азы Албаковой. Отметить ответственную и профессиональную работу травматолога Танзилы Мужухоевой, постовых медицинских сестёр — Лейлы Кодзоевой, Айны Вышегуровой; дежурных медицинских сестёр — Фатимы Кациевой, Залины Могушковой, Марины Китиевой; перевязочной медицинской сестры Пятимат Зангиевой. Ну и, конечно же, незаменимый труд санитарок Зареты и Лиды Кодзоевых, Фади Мартазановой и т. д. Все вместе дружной сплочённой командой они сумели создать в своем отделении атмосферу добра, заботы и человечности.

Сегодня здесь помимо плановых операций лечат открытые и закрытые переломы, разрывы и повреждения суставов, делают операции на позвоночнике, занимаются эндоскопической хирургией, используют разные виды высокотехнологических операций на всех сегментах опорно-двигательного аппарата, в том числе метод металлоостеосинтеза. Это фиксация костных отломков с помощью металлоконструкций. Говоря проще, операционным путём устанавливаются штифты, гвозди, пластины или спицы в зависимости от показаний и сложности переломов. Успехом пользуется у наших врачей и эндопротезирование — замена тазобедренного сустава.

Несмотря на колоссальную нагрузку, которая лежит на медперсонале травматологического отделения, они очень терпеливы, внимательны и чутки к каждому пациенту. Врачи по утрам своевременно делают обход больных, медицинские сёстры четко выполняют свои обязанности. В целом в отделении царит порядок, чистота и уют.

Хочется сказать ещё раз: «Цените своих врачей, умейте быть благодарными!» Их значение и роль в жизни каждого человека невозможно переоценить!