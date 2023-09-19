Чистота Назрани зависит от каждого из нас

Проходя почти каждое утро по центральной улице в Назрани, в районе завода, приходится лицезреть неприятную картину... Повсюду мусор, валяются пластиковые бутылочки то там, то здесь, даже часто лежат мертвые голуби, погибшие неизвестно от чего.

Конечно, проблему чистоты и благоустройства города или же села можно всегда сбросить на муниципальные службы, которые отвечают за уборку. Но все забывают про золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Чистота и порядок начинаются с порядка в собственном доме. Если удается поддерживать порядок у себя дома, то нам всем необходимо прилагать усилия и в облагораживании своих мест проживания. Ведь вместе мы сила. Нам важно следить за чистотой, чтобы сделать наш родной край лучше. Чистота — это не только красивый эстетичный вид, но и наше с вами здоровье.

Если начать каждому человеку сознательно и целенаправленно бороться с этим негативным явлением, то результат будет положительный. Задумаемся вместе, каким станет наш город в будущем? По какому пути пойдёт? Конечно, чистота улиц — в первую очередь забота государства. Но всё же во многом она зависит от каждого из нас. Если каждый человек не почувствует ответственность за место, где он живёт, никакие меры, предпринимаемые властями, не принесут эффекта. Так давайте же любить свой город по-настоящему, без знака вопроса. Чистота в городе зависит от каждого из нас.