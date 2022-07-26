Отметим, что в Ингушетии в течении двух лет будет проведен капитальный ремонт в 23-х школах.

«Капремонт включает в себя не только внешнюю реконструкцию, но и обновление техники и оборудования в классах. Данный процесс контролируется депутатами всех уровней от «Единой России». Учиться в обновленных условиях после капитального ремонта будут 14080 школьников. Считаю, что реализация данной программы повысит уровень образовательного процесса и предоставит качественные условия как для учащихся городских школ, так и для сельских», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой Россия» Ибрагим Картоев.

На интерактивной карте http://novayashkola.tilda.ws/ можно просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте «ЕР» и «МК».

На вкладке «Моя идеальная школа» дети могут представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться. На вкладке «Родительский контроль» будут размещаться комментарии родителей, учеников и общественников, которые контролируют ход капремонта и участвуют в приемке объектов.

В рамках проекта будут публиковаться не только новости о программе, но и мнения экспертов. А все желающие смогут оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи.

Как сообщил на пресс-конференции по старту информационного проекта «Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас капремонт идет в 1450 школах — к 1 сентября он будет закончен.

«Никаких сбоев нет, и те сроки, которые поставил Президент, будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдет в 7300 зданиях. В этом и следующем году в программу войдет не менее 3 тысяч школ. В основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования. Учителя могут рекомендовать оборудование, которое необходимо для кабинетов физики, химии, биологии. Будет проходить повышение квалификации учителей, повышаться качество образования. И мы создаем равные условия для всех школьников для его получения — независимо от их места жительства», — подчеркнул министр.

В свою очередь, координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова

отметила, что новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ появятся и в сфере дополнительного образования.

«Сейчас стоит задача, чтобы в каждой школе появились театральные студии. Чтобы были спортивные секции. Обсуждение, которое мы запускаем в рамках спецпроекта, поможет определить, что нового нужно для конкретной школы. И каждый человек сможет напомнить о своей школе, если она еще не стала участником капремонта», — сказала Ольга Казакова.

Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова рассказала, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлеченность детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы.

«На федеральном уровне вместе с Общественной палатой «Единая Россия» создала штаб по общественному контролю за ходом программы. В него входят и крупные строительные компании, которые заинтересованы сделать так, чтобы дальше «Единая Россия» смогла выходить в адрес Минпросвещения и Президента с новыми инициативами. И чтобы главным получателем бюджетных средств в виде хорошо отремонтированных школ, которые фактически становятся социокультурными центрами, стали наши дети», — подчеркнула Алена Аршинова.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «ЕР» передала руководству министерства просвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте.

Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. «ЕР» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год — 66,5 млрд рублей, на 2023 — чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году — 1653 школы.