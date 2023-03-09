«Единая Россия»

Проверка качества

Единороссы проинспектировали ход строительства школы в селе Сурхахи Ингушетии

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Магомед-Башир Муталиев (второй справа) с депутатами Назрановского райсовета

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Назрановском районе Магомед-Башир Муталиев совместно с депутатами Назрановского райсовета проверил ход строительства школы на 704 места в с. п. Сурхахи, возводимой в рамках реализации Народной программы.

Проект предусматривает наличие в трехэтажном здании учебного заведения всех необходимых помещений для эффективного образовательного и воспитательного процесса. Это учебные кабинеты, актовые и тренажерные залы, столовая, помещения для изучения технологий, медицинские и административные кабинеты, а также благоустроенный двор со спортивными площадками.

По словам подрядчика, объект будет сдан в сентябре 2023 года

Далее, единороссы, участвующие в мониторинге в рамках проекта «Партийный десант», провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

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