Проект предусматривает наличие в трехэтажном здании учебного заведения всех необходимых помещений для эффективного образовательного и воспитательного процесса. Это учебные кабинеты, актовые и тренажерные залы, столовая, помещения для изучения технологий, медицинские и административные кабинеты, а также благоустроенный двор со спортивными площадками.

По словам подрядчика, объект будет сдан в сентябре 2023 года

Далее, единороссы, участвующие в мониторинге в рамках проекта «Партийный десант», провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.