Проверка качества
Единороссы проинспектировали ход строительства школы в селе Сурхахи Ингушетии
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Назрановском районе Магомед-Башир Муталиев совместно с депутатами Назрановского райсовета проверил ход строительства школы на 704 места в с. п. Сурхахи, возводимой в рамках реализации Народной программы.
Проект предусматривает наличие в трехэтажном здании учебного заведения всех необходимых помещений для эффективного образовательного и воспитательного процесса. Это учебные кабинеты, актовые и тренажерные залы, столовая, помещения для изучения технологий, медицинские и административные кабинеты, а также благоустроенный двор со спортивными площадками.
По словам подрядчика, объект будет сдан в сентябре 2023 года
Далее, единороссы, участвующие в мониторинге в рамках проекта «Партийный десант», провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.