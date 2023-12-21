Современный мир давно уже невозможно представить себе без энергетических ресурсов. А благодаря работникам энергетической промышленности, которые, безусловно, заслуживают всеобщего уважения, в наших домах есть и свет, и тепло.

Как известно из отечественной истории, царская Россия славилась своими талантливыми учеными в области энергетики даже за пределами страны, однако сама отрасль находилась не в лучшем состоянии. И только в 1888 году была построена первая московская электростанция «Георгиевская», в которой ныне находится выставочный центр Малый манеж.

Когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, большевики сразу оценили высокую перспективность этого направления и задачу по электрификации страны вывели в десятку важнейших. В первых планах нового государства были прописаны основные направления, которые экстренно нуждались в развитии энергетики: сельское хозяйство, промышленность, транспорт. Таким образом, был осуществлен некий технологический прорыв, который имел огромный успех. Достаточно сказать, что уже к концу 40-х годов ХХ века нашей стране удалось выйти на первое место в Европе по производству электроэнергии.

В 1950-е годы энергетическая отрасль получила дополнительный толчок благодаря научным разработкам в области атомной энергии и строительству атомных электростанций. Одна за другой вводились в эксплуатацию гидроэлектростанции в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, которые давали стране до 80% электроэнергии.

Первое десятилетие после распада Советского Союза стало для энергетической отрасли, как и для всей страны, переломным. Во-первых, финансирование снизилось до критических отметок, что заставило многих востребованных специалистов уходить из отрасли. Также остались законсервированными многие строящиеся станции и проекты. И в таком незавидном статусе энергетика оставалась до 2000-х, пока не был принят ряд правительственных мер, которые позволили остановить кризис и вновь начать строительство электроэнергетических объектов.

Сегодня электроэнергетика продолжает оставаться основной отраслью российской экономики. Как говорят специалисты, на территории России в настоящее время действуют оптовый и розничный рынки электроэнергии, цены которых не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения.

Как рассказали нам в управлении «Ингушэнерго», компания «Россети», которая является мощнейшим оператором электрических сетей, управляющим как федеральной сетевой компанией, так и своими дочерними обществами — межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, большое внимание уделяет системному подходу к работе с кадровым резервом.

Если говорить об ингушском филиале, то на территории республики есть энергетический колледж, где готовят профильных специалистов и проходят повышение квалификации. Также нужно отметить, что в ИнгГУ открылось отделение по специальности «энергетика». Поэтому хочется верить, что по вопросам подготовки кадров и повышения квалификации у нас проблем не будет.

По последним отзывам сотрудников «Россетей», сделанным в ответ на запрос вышестоящей организации, плюсы и минусы встречаются и в этой структуре, как и во всех сферах жизнедеятельности людей. Что касается нашей республики, то самый значимый минус в территориальном ведомстве Ингушетии — это большой износ и ветхость сетей. Так сказали нам в «Ингушэнерго». А плюсы здесь связывают с тем, что на основании проведенных анализов и соответствующей работы уже принята большая программа модернизации всего электросетевого хозяйства, куда входят и распределительные сети.

Инспекционные проверки, которые проводят работники филиала «Ингушэнерго» на систематической основе, призваны повысить культуру потребления электроэнергии, а также направлены на то, чтобы улучшить процесс ее своевременной оплаты, говорят энергетики. При этом они очень хотят, чтобы их правильно понимали жители республики. Ведь разъяснительная работа, которая является обязательной частью рейдовых мероприятий, играет здесь основополагающую роль. К примеру, в энергокомпании с благодарностью отмечают добросовестное отношение руководителей сельхозпредприятий к исполнению обязательств по платежам за потребленную электроэнергию.

Необходимо отметить, что сотрудники энергетических компаний нашей республики работают в тесном сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями. Так, например, учителя во всех школах республики совместно с инспекторами энергетических объединений демонстрируют старшеклассникам учебные фильмы и дают советы, как правильно обращаться с электрическими приборами и как реанимировать пострадавшего от удара электрическим током. На подобных уроках и мастер-классах можно научиться также первым тонкостям и хитростям работы со светом тем, кто в дальнейшем хочет связать свою жизнь с профессией электрика.

Повышение надежности энергоснабжения жителей и предприятий Северо-Кавказского федерального округа — ключевая задача компании «Россети Северный Кавказ». Для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса СКФО энергетики своевременно проводят необходимый комплекс ремонтных работ в рамках запланированных производственных программ.

Рассказывая об основных направлениях своей работы, энергетики нашей республики говорят, что самая главная их обязанность — это бесперебойная подача электрической энергии потребителям.

Бесспорно, трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в наших домах и душах. Поэтому на рынке труда энергетики представляют одну из самых востребованных профессий. И, несмотря на то что энергетики связаны с опасной для здоровья и жизни деятельностью и зачастую вынуждены работать в суровых климатических условиях, они не унывают и в самую длинную ночь в году отмечают свой профессиональный праздник. С чем мы их и поздравляем!