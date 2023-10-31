Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей России по инициативе Гильдии межэтнической журналистики в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики».

С 2008 года через «СМИротворец» прошли свыше 120 тысяч журналистских работ. Лауреатами стали более 500 газет, журналов, телерадиокомпаний и интернет-медиа всех регионов страны. Необходимо отметить, что газета «Ингушетия» неоднократно становилась лауреатом конкурса как на региональном, так и на федеральном уровнях. Также её сотрудники являются членами Гильдии межэтнической журналистики.

Отмечается, что конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ, а в последние годы в нем активно участвуют и блогеры.

«За долгий период проведения конкурса мы воочию убедились, что медиасообщество умеет отвечать на вызовы времени, участвуя в формировании информационного пространства, — подчеркнула руководитель оргкомитета «СМИротворца», президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. — В сфере межнациональных отношений много сложных и спорных вопросов. К чести российских журналистов, они относятся к освещению этой темы очень заинтересованно, профессионально и деликатно. На наших глазах выросло целое поколение журналистов, глубоко погруженных в тему. И это не в последнюю очередь заслуга нашего конкурса, который объединяет единомышленников. В юбилейный для «СМИротворца» год мы надеемся прочесть, увидеть и услышать еще больше ярких и качественных статей, теле- и радиопередач, подкастов, материалов в других жанрах. Уверена: как всегда, нас ждет открытие новых талантов в медиасреде!»

Как сообщили в «Нацакценте», в нынешнем году конкурс «СМИротворец-2023» проводится в номинациях «Телевидение», «Печать», «Интернет», «Этнозвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Наставники и традиции» (в этой номинации участвуют материалы, посвященные работе педагогов и наставников, сохраняющих и передающих языковые и этнокультурные традиции народов России). В специальной номинации «Поколение мультимедиа» рассматриваются работы студентов профильных факультетов вузов. Авторы, размещающие свои материалы в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, состязаются в специальной номинации «Блоги».

В настоящее время прием работ на конкурс закончен, в течение месяца экспертный совет представит на суд жюри шорт-листы в каждой номинации, а награждение победителей федерального конкурса состоится в столице России в конце ноября.