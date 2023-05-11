«Мы в начале этого года обращались в «Газпром межрегионгаз» с просьбой открыть абонентские пункты для оплаты услуг в каждом административном округе города Назрани и других муниципалитетах. Но ответа мы так и не дождались, также нет ответа и на телефонные звонки», — сообщается в Телеграм-канале общественного движения.

В релизе отмечается, что с жалобами на отсутствие возможности оплатить оказанные услуги и сдать показания прибора учета, чтоб не накрутили по нормативу в отделениях «Газпрома», в Народный фронт обращаются пожилые люди, уставшие часами стоять в огромных очередях.

С такими проблемами сталкиваются и жители Назрановского района. Как сообщил общественникам пенсионер Мухаммед Гасаров, несколько лет назад в Назрани построили новый офис «Газпрома». Работа в режиме «единого окна» обеспечивала максимальные удобства для клиентов, которые в основном являются пенсионерами. Радость абонентов длилась недолго.

«В 2019 году у нас в Назрани построили новый офис «Газпрома», где расположился абонентский центр по обслуживанию потребителей газа. Люди были очень обрадованы этому событию, поскольку ранее им приходилось в старом здании, в узком длинном коридоре выстаивать многочасовую очередь. Работа в режиме «единого окна» позволяла людям в комфортных условиях решать свои вопросы по сверке показаний, оплате за газ. К сожалению, абонентский отдел в скором времени по неизвестным причинам был закрыт. Его перенесли по старому адресу офиса «Газпром межрегионгаз Назрань». Помещение оказалось небольшим и не соответствовало для приема большого количества людей, которых там скапливается великое множество. Даже многие вынуждены ожидать своей очереди во дворе. Я обращаюсь к Народному фронту с просьбой довести нашу проблему до руководства «Газпрома» и помочь жителям Назрановского района, их клиентам, чтоб в нормальных цивилизованных условиях абоненты могли выполнять свои обязательства перед поставщиком газа», — заявил Гасаров.

По данным Народного фронта, помещение абонентского отдела по старому адресу офиса не рассчитано на такое большое число клиентов. Люди приходят с раннего утра, чтобы занять очередь и погасить коммунальный платеж в срок. Также им приходится ждать своей очереди на приём на улице из-за огромного количества людей, в коридорах не хватает места.

На огромные очереди к абонентскому отделу во время приема показаний счетчика с 20 числа каждого месяца газете «Ингушетия» пожаловались и жители города Сунжи и Сунженского района.

«Приходится до восьми утра занять очередь, чтоб через несколько часов добраться до абонентского пункта приема или попросить соседа взять квиток из терминала. В объявлениях на дверях указаны номера телефонов, на которые якобы можно отправлять показания, но это не работает. Показания могут где-то затеряться. Люди поняли, что самый надежный способ — передать показания на месте сотруднику, чтоб не было накрутки по квадратуре и чтоб при тебе их внесли в электронную базу данных. Многие приходят издалека, ездят на маршрутках или такси, ждут часами. Общаясь между собой, обсуждают только проблемы с очередями в газовой компании и разночтения с показаниями, говорят, что с энергетиками проще, да и очередей в абонентских отделах «Ингушэнерго» практически не бывает. Почему здесь такие нерешаемые проблемы, непонятно. Часто бывает так, что как только ты добираешься до абонентного пункта, выключают свет или электронная база перестает работать. Значит, ты простоял зря. А свет, в частности в Сунже, где находится главный районный офис «Газпрома», в последнее время выключают часто и без предупреждений. Такая «бедная» организация не в состоянии приобрести генератор, чтоб работа не прекращалась и люди от злости не осыпали организацию и надзорные органы нехорошими словами», — сказала жительница Сунжи Малика Балаева.

Ранее сообщалось, что в районе новостроек Назрани Ингушетии, известном в народе как «за каналом», где проживают тысячи людей, во вторник утром, 7 марта, газовые службы массово ограничили подачу газоснабжения без оповещения населения. После многочисленных жалоб жителей представители газовой компании заявили, что для возобновления газоснабжения необходимо заключить договоры на поставку газа. Однако тепла в домах, несмотря на холодную погоду, тогда лишись и те, кто производил оплату за ресурс, заключив договор с организацией.