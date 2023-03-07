Тысячи жителей новостроек Назрани оставили без газа в канун 8 марта

«Сегодня утром практически у всех жителей новостроек, где в частных домовладениях проживают десятки тысяч жителей, без предупреждения и оповещения отключили газоснабжение на неопределенный срок, диспетчеры аварийной службы по номеру 104 причину отключений не называют, информацию о том, когда будет возобновлена подача газа, давать отказываются. В этом районе в основном проживают молодые семьи с детьми, сейчас холодно, ночью обещают −1 градус, что делать мы не знаем», — заявил газете «Ингушетия» один из жителей новостроек, при этом с подобными жалобами во вторник в редакцию обратились несколько десятков человек.

В АО «Газпром газораспределение Назрань» и «Газпром межрегионгаз Назрань» отказались давать какие-либо комментарии по запросу редакции.

Как сообщил корреспонденту газеты диспетчер газовой службы по номеру «104», подача газа временно отключена.

«В части новостроек Назрани газоснабжение временно приостановлено, когда будет восстановлено не знаю. Когда нам скажут, мы включим. Пока такой установки нет», — сказал диспетчер.

На вопрос, в чем причина, в газовой службе отметили, что газ отключен по указанию «абонентской службы Межрегионгаза, в связи неплатежами населения за потребленный газ, может быть, я не знаю», уточнил диспетчер.

Заместитель мэра Назрани Саварбек Куркиев также подтвердил факт отключения подачи газа в районе новостроек, отметив, что городские власти не имеют к этому никакого отношения.

«Мы к отключению газа не имеем никакого отношения. Ранее, 27 февраля, мы проводили сход граждан, где говорили о необходимости заключения договоров на поставку газа с газоснабжающей организацией, подробно рассказали о необходимых документах для подключения к сетям», — заявил Саварбек Куркиев.

В редакцию газеты «Ингушетия» регулярно поступают официальные информационные сообщения о плановых и экстренных отключениях газоснабжения от ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов, однако информация об отключении целого микрорайона во вторник, 7 марта, не поступила.