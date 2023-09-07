80 лет назад, в октябре 1943 года, в боях за освобождение Украины Иван Степанович Харланов и Иван Иванович Виноградов оказались на одном военном плацдарме у реки Днепр. За боевые заслуги оба они были удостоены самой высокой воинской награды.

Подполковник Иван Степанович Харланов — командир 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. Участвовал в боях на плацдарме на западном берегу Днепра. В бою с противником Иван Харланов уничтожил 2 танка, несколько орудий и около 250 солдат и офицеров немецкой армии.

Иван Степанович Харланов родился 7 октября 1908 года в станице Слепцовская (с 1939 года станица Орджоникидзевская), ныне — г. Сунжа Республики Ингушетия. После окончания семилетней школы работал в землеустроительной системе в Орджоникидзе. В 1929 году он был призван на срочную службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

После армии продолжил военное дело, поступил в Орджоникидзевскую пехотную школу, окончил курсы «Выстрел».

С первых дней Великой Отечественной войны был призван на фронт. Принимал участие в битве за Москву, в Сталинградском и Курском сражении. В августе 1943 года подполковник Иван Харланов командовал 1089-м стрелковым полком 322-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. 26 августа полк Харланова успешно прорвал немецкую оборону, освободив деревню Лобки Хомутовского района Курской области. В числе его боевых заслуг — переправы через реки Сейм, Десна, Днепр и Припять.

После окончания войны Харланов продолжил службу в Советской армии. В 1949 году окончил Военную академию имени Фрунзе. В 1954 году Иван Харланов уволен в запас в звании полковника. Последние годы проживал в Москве. Умер 11 декабря 1972 года, похоронен на Головинском кладбище Москвы. В числе его наград — два ордена Красного Знамени, два ордена Суворова 3-й степени, орден Красной Звезды и ряд медалей.

Другой наш земляк, гвардии сержант Иван Иванович Виноградов — командир отделения 62-го гвардейского отдельного моторизованного саперного батальона 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта. Отличился при форсировании реки Днепр в районе села Селище (Каневский район Черкасской области Украины). Он командовал расчётом дежурного понтона. В первую же ночь вместе с гвардии сержантом Петром Днепровским они переправили на понтонах через реку 500 солдат и офицеров с оружием, боеприпасами и продовольствием, совершив за ночь 10 рейсов. Всего понтон Виноградова совершил 300 рейсов под постоянным огнём противника, доставляя туда и обратно солдат, оружие, продовольствие, раненых. Но 19 октября прямым попаданием в понтон двух снарядов, часть его команды погибла, был убит и сержант Днепровский, а тяжело раненный Иван Виноградов, у которого были перебиты обе ноги, сумел довести до берега последний понтон с грузом.

Иван Иванович Виноградов родился 26 октября 1922 года. Воспитывался отчимом, отец его умер, когда мальчику не было ещё года. Иван Иванович окончил семилетнюю школу, работал грузчиком в конторе «Заготзерно» станицы Орджоникидзевской. Некоторое время подрабатывал разнорабочим на нефтепромыслах, потом вернулся в родное хозяйство, на лесозавод леспромхоза Орджоникидзевской. Перед войной окончил курсы механизатора и успел поработать трактористом и комбайнером.

Когда началась Великая Отечественная война, в числе первых его призвали на фронт. Боевую подготовку он проходил в Махачкале, был зачислен в 91-ю стрелковую дивизию (2-го формирования) сапёром в 161-й батальон. Боевое крещение получил в апреле 1942 года под Ростовом, участвовал в оборонительных боях на реке Дон под Новочеркасском.

Первую свою награду «Медаль за боевые заслуги» получил в боях с 30 июля по 4 августа 1942 года. Отличился тем, что уничтожил десять гитлеровцев и вывел из строя, закидав гранатами, немецкий расчёт. Здесь он получил ранение и был госпитализирован. После выписки вернулся на фронт, откуда его направили на военную учёбу в г. Сталинград (ныне — Волгоград). Отсюда подготовленного бойца в составе диверсионной группы забросили на оккупированную территорию в партизанский отряд.

Вторую свою медаль «За боевые заслуги» он получил в августе 1943 года, когда во время немецкого авианалёта, рискуя жизнью, вынес из-под бомбёжки семнадцать своих раненых сослуживцев.

Долгое время Иван Иванович лечился в госпитале в г. Иркутске. Врачи сделали всё что смогли. Но одну ногу пришлось ампутировать. Благо, осталась вторая, искалеченная и собранная по косточкам. В 1944 году гвардии сержант Виноградов был демобилизован по инвалидности.

После войны Иван Виноградов жил и работал в станице Серноводская ЧИАССР. Умер 15 августа 1963 года. Похоронен здесь же, в станице Серноводская.