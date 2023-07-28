Фотофакт

Героизм или идиотизм?

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Наши люди неисправимы! Сами создаем себе трудности, а потом героически их преодолеваем (это еще англосакс Уинстон Черчилль заметил). Причем, не от случая к случаю, а ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Совершаем сплошные, так сказать, «подвиги». Самое изумительное, что мы прекрасно осознаем, что бегаем по замкнутому, порочному кругу, чья программа прошита в мозгах. А изменить ничего не в состоянии... Вот, построили очередное красивенькое здание под торговое заведение. Прочертили линии для стоянки автомобилей, которые упираются прямо в проезжую часть. Получается, каждый раз, при выезде автомобиль будет останавливать автопоток? Неужели нельзя было на несколько метров назад это здание увести?! А ведь, рядом строится более крупное здание, хозяева которого, скорее всего, тоже захотят стоянку себе забронировать, и она тоже будет мешать проезду машин. В общем, сдается мне, что никакого героизма в преодолении проблем, что мы сами себе создаем, нет и в помине. Речь, мыслится, идет об обычном массовом идиотизме.

 

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