В бою, например, размышлять долго некогда, решение должно быть мгновенным и единственно верным, но не всякая жертва — подвиг. Нельзя путать смелость с беспечностью, а лихачество с тяжёлой необходимостью. Ведь подвиг или героизм — это поступок или ряд поступков большого общественного значения, совершённых во имя блага людей и требующих от человека максимального напряжения всех его сил.

Вспомним о всадниках ингушского полка легендарной «Дикой дивизии», командовал которой брат Николая II князь Михаил Александрович. Среди награжденных за храбрость и отвагу 26 полных георгиевских кавалеров — этнических ингушей, имена которых выбиты на памятных плитах Мемориала памяти и славы.

Только в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов кавалерами золотого Георгиевского оружия стали 10 ингушских офицеров Российской императорской армии, более того, три офицера — генерал-майор Сосламбек Бекбузаров, генерал-майор Тонт Укуров и поручик Хаджи-Мурад Богатырев — были удостоены самой почетной боевой награды российского офицерства — ордена Святого Георгия 4-й степени. Ранее, еще в период Кавказской войны, первым кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени стал известный в Ингушетии офицер императорской армии подполковник Мочко Базоркин.

Малочисленный ингушский народ и большое Отечество — Императорскую Россию — представляли пять мужественных генералов: Бунахо Базоркин, Сафар-Бек Мальсагов, Сосламбек Бекбузаров, Тонт Укуров и Эльберд Нальгиев. Более того, документально подтверждено, что первым ингушским генералом Персии стал Заурбек Бек-Боров.

Пример массового героизма — Великая Отечественная война. Назовем лишь несколько человек, которые заслуживали звания героя, но не получили их из-за принадлежности к «наказанному народу», преступно обвиненному сталинским режимом. Это — последний защитник Брестской крепости Уматгирей Барханоев, легендарный разведчик партизанского отряда Медведева Абдула Цароев, комдив Японец (Японц) Абадиев, старший сержант Джабраил Куриев, военврач Асият Тутаева, капитан Джабраил Картоев и многие другие (всего более 40 человек).

Через 50 лет после окончания Великой Отечественной войны звания Героя России были удостоены летчики Мурад Оздоев, Ширвани Костоев, Ахмед Мальсагов.

Имена их вписаны в память народа. Но и в современной России Ингушетия пополнила список героев, многие из которых отдали жизни за мир и спокойствие на родной земле и в целом в стране.

1989 год памятен для народа тем, что летчику-снайперу Суламбеку Осканову было присвоено звание генерал-майора. Тогда в родном селе летчика Плиево на мовлат собралось такое количество людей, что они заполонили улицы. К сожалению, жизнь замечательного человека и патриота трагически оборвалась через три года. Он увел неисправный самолет от жилого поселка в Липецкой области.

11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Осканову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В сентябре 2002 года отряд боевиков под покровом ночи вошел в сельское поселение Галашки Сунженского района Ингушетии. Группа членов НВФ ворвалась во двор Арапхановых. На шум вышла хозяйка дома и стала выгонять вооруженных людей. Она громко кричала, чтобы ее услышали соседи. На крики жены вышел муж. Чтобы заставить замолчать женщину, боевики направили автомат на мужчину. Марем Ахметовна загородила собой супруга и попала под автоматную очередь.

Самоотверженные действия женщины способствовали обнаружению и уничтожению группы боевиков. Их план без единого выстрела захватить мирно спящее село сорвался.

3 июня 2003 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Марем Арапхановой присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Абубукар Султанович Костоев исполнял обязанности министра внутренних дел Ингушетии, когда в 2004 году на республику было совершено нападение членов НВФ. За 13 лет непрерывной службы в органах внутренних дел Костоев приобрел высокую репутацию. На его счету были десятки раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений.

При нападении крупного бандформирования террористов под командованием Басаева в ночь с 21 на 22 июня 2004 года Костоев находился дома. Он немедленно выехал к месту боя. На одном из перекрёстков его машина была остановлена переодетыми в милицейскую форму террористами, полковник милиции был убит.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, Указом Президента России от 29 декабря 2004 года полковнику милиции Абубукару Костоеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Подполковник Алихан Калиматов в самый сложный и ответственный период был командирован на Северный Кавказ. В 2006-2007 годах за успешное выполнение специальных заданий он дважды был представлен к награждению орденом Мужества. Информация, получаемая им в оперативной работе, неоднократно доводилась до руководства ФСБ России, потому что она носила чёткий и выверенный характер. В сентябре 2007 года автомобиль подполковника был обстрелян неизвестными лицами на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Гази-Юрт. От полученных ран он скончался в ИРКБ.

Указом Президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряжённых с риском для жизни, большой вклад, внесённый в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Алихану Калиматову присвоено звание Героя России (посмертно).

В августе 2013 года было совершено нападение на секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Котиева. Звезду Героя России семье Ахмеда Котиева передали 9 декабря 2013 года. Благодаря усилиям этого мужественного человека к мирной жизни было возвращено более 60 бывших членов и пособников НВФ.

Адам Хамхоев — командир десантно-штурмовой роты 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, гвардии капитан. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

В ходе наступательной операции на северодонецком направлении ЛНР 19 мая 2022 года командир роты Хамхоев был тяжело ранен украинским снайпером. Серьёзное ранение требовало немедленной госпитализации, однако он не оставил своих сослуживцев и, отказавшись от эвакуации, весь следующий день продолжал командовать ротой на передовой. Умер от последствий ранения 21 мая 2022 года.

Указом Президента Владимира Путина от 27 июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитану Хамхоеву присвоено звание Героя России (посмертно).

Сегодня мы гордимся и теми героями, которые живут среди нас и являются достойным примером служения Отечеству и народу. Это — первый президент Ингушетии, боевой генерал Руслан Аушев. Бывший командир батальона 108-й Невельской Краснознамённой мотострелковой дивизии 40-й армии Туркестанского военного округа. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1982 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Юнус-Бек Евкуров — экс-глава Ингушетии, боевой генерал. В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

В июне 1999 года Юнус-Бек Евкуров находился в сербо-боснийском городе Углевик в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине. Он командовал подразделением российских десантников, которое вошло в Косово и заняло аэродром Слатина, пройдя 500 км за 7,5 часа, опередив войска других стран и тем самым обеспечив российское присутствие в Косово после бомбардировки НАТО Югославии.

Указом Президента России от 13 апреля 2000 года российскому государственному и военному деятелю Юнус-Беку Евкурову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Руслан Нальгиев — капитан полиции. Его готовность к самопожертвованию позволила значительно сократить человеческие потери во время теракта в ОВД по Назрановскому району 17 августа 2009 года. Тогда, протаранив въездные ворота, на большой скорости во двор въехала автомашина «Газель» и направилась в сторону личного состава. Капитан мгновенно оценил ситуацию и открыл стрельбу по водителю автомашины, вызывая его на себя. В результате взрыва Нальгиев получил тяжелейшие ранения. Капитан милиции фактически спас жизни своих 94 коллег, получивших ранения различной степени тяжести.

Награждение Руслана Нальгиева Звездой Героя проходило 19 июня 2012 года в Государственном Кремлевском дворце (Москва), где впервые состоялся праздничный концерт, посвященный 20-летию образования Республики Ингушетия.

Костоев Абубакар Хасанович — старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Сунженскому району, майор полиции. Проявил мужество и профессионализм в ходе специальной операции по обезвреживанию террориста-смертника, собиравшегося произвести подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля в одном из людных мест Сунженского района республики.

Указом Президента от 14 октября 2014 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Абубакару Хасановичу Костоеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

Смысл жизни был и останется в непреходящих человеческих ценностях — добре, милосердии, самопожертвовании ради общества, ради людей. День Героев — и праздник, и напоминание о том, что не должно быть предано забвению.