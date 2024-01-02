За 4 года были погашены 8,8 млрд долговых обязательств. На 1 июня 2019 года долговые обязательства бюджета составляли — 11,8 млрд рублей, в том числе: государственный долг — 2,1 млрд рублей, бюджетные меры принуждения — 3,9 млрд рублей, кредиторская задолженность — 5,8 млрд рублей.

«На конец 2023 года финансовые обязательства составляют 3,2 млрд рублей, в том числе государственный долг — 1,9 млрд рублей (реструктуризирован до 2029 года), кредиторская задолженность — 1,3 млрд рублей», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта сообщил, по итогам 2023 года Ингушетия в очередной раз подтвердила свои позиции в «Национальном рейтинге прозрачности закупок 2023» и отмечена сертификатом «Высокая прозрачность».

«Кроме того, наша республика — единственный регион среди субъектов СКФО, достигнувших данный уровень прозрачности», — добавил Глава.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что за январь-сентябрь 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 14 473,5 млн. рублей. Урожай во всех категориях хозяйствования республики составил 214,316 тысяч тонн, что превышает соответствующий период прошлого года на 110,4%.

«В 2023 году в сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается увеличение поголовья КРС и МРС во всех категориях хозяйств 103,5%», — добавил руководитель региона.

Сообщается, что в сфере образования за прошедший год была проделана плодотворная работа, а именно отремонтировано два спортивных зала, установлены четыре спортивные площадки, созданы спортивные клубы в 6 общеобразовательных организациях. Открыто 20 Центров образования естественно-научной и теологической направленности «Точка Роста».

«В 2023 году завершено строительство 12 школ 13 дошкольных учреждений. В 16 общеобразовательных организациях республики в текущем году в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт», — рассказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, показатель доступности дошкольного образования по итогам ввода построенных объектов дошкольного образования будет составлять 100%.

Глава региона проинформировал, что завершено строительство и введено в эксплуатацию три объекта здравоохранения, а также планируется введение в эксплуатацию здания поликлиники в городе Сунжа и психоневрологического диспансера в сельском поселении Плиево. Закуплено 9 единиц медицинского оборудования для оказания специализированной онкологической и кардиологической медицинской помощи.

«В рамках национального проекта «Культура» завершена реализация нескольких мероприятий, в том числе: по техническому оснащению Мемориального комплекса жертвам репрессий; завершено строительство дома культуры в сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, проведен капитальный ремонт дома культуры в сельском поселении Инарки, проведен капитальный ремонт здания государственного музея изобразительных искусств в городе Карабулак», — сообщил Глава республики.

Также завершено создание школы креативной индустрии на базе Центра театра, кино и креативных индустрий на сумму 44,09 млн рублей. В настоящее время в школе креативных индустрий обучается 101 ученик.

Глава региона отметил положительные результаты в сфере спорта.

В сельском поселении Сурхахи создана малая спортивная площадка. Четырем спортивным школам, занимающимся подготовкой спортивных талантов, предоставлено государственное финансирование для закупки спортивного оборудования и экипировки. Две школы, которые специализируются на подготовке олимпийского резерва, также получили новое спортивное оборудование и инвентарь. Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Сунжа находится на последней стадии строительства.

В вопросах гражданской обороны создана базовая инфраструктура Резервного центра обработки вызовов МЧС. Также завершаются мероприятия по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, что позволит установить 57 сиренно-речевых установок и достигнуть гарантированного оповещения в автоматическом режиме 75% населения республики об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 22 общественных территорий (100% от плана). В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (переселение) переселено 24 человека из 6 помещений жилой площадью 291 м2. Приобретено 15 жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа.

«Выдано 49 государственных жилищных сертификатов вынужденным переселенцам и 10 сертификатов переселенцам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В рамках жилищного обустройства жителей г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в Республику Ингушетия 15 семьям предоставлены единовременные выплаты на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. рублей, 21 семье выдан государственный жилищный сертификат на приобретение жилья, из которых 3 сертификата реализованы путем приобретения жилья на территории республики», — подытожил руководитель Ингушетии.