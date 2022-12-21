По словам Муталиева, министерство на 99% добилось исполнения целевых показателей по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках которого Ингушетии было направлено из федерального бюджета 730 млн рублей. Ежемесячные выплаты нуждающимся семьям при рождении первого ребёнка в размере прожиточного минимума в 2022 году было назначено около 1800 жителям. Размер сумм составил 12 190 руб.

Всего социальных выплат населению в 2022 году было произведено на сумму более 9 млрд рублей. Только на «президентские» детские пособия было выделено более 6 млрд рублей.

Также были произведены доплаты к пенсиям государственных служащих на сумму около 100 млн рублей.

Около 5,5 млн рублей из бюджета Минтруда было выделено для ветеранов труда и тыла. Были покрыты их расходы на изготовление и ремонт зубных протезов, а также на лекарственное обеспечение.

Ко Дню Победы ветеранов ВОВ и вдов погибших ветеранов ВОВ поощрили денежными суммами, общий расход составил более 1,5 млн рублей.

Более 3 млн рублей министерство выплатило на погребение усопших.

Еще одной социально незащищенной категорией, которую содержит государство, являются безработные граждане. На их поддержку в 2022 году было направлено более 1 млрд рублей.

Оказана также мера социальной поддержки детям школьного возраста из малоимущих семей. Для их подготовки к новому учебному году 158 семьям выделили денежные средства на общую сумму более 1 млн 200 тыс. рублей.

К важной статье расходов Минтруда следует отнести и поддержку населения на основе социальных контрактов. В течение года за счет субсидий из федерального бюджета был заключен 3691 социальный контракт на сумму свыше 250 млн рублей. Общий охват этой программой составил более 17 тыс. человек.

Благодаря комплексу мер, которые министерство реализовывало в течение года, удалось добиться хороших результатов и в снижении уровня безработицы. На конец 2022 года регистрируемая безработица в Ингушетии составила около 10% — это чуть больше 26 тыс. человек. В прошлом году эта цифра за аналогичный период составляла более 35 тыс. человек. Снижение за год произошло за счет трудоустройства 11 тыс. человек.

«В результате проведенных мероприятий по итогам 11 месяцев 2022 года отмечается снижение численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве безработных, на 38,9 тысячи человек. В результате, уровень регистрируемой безработицы снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10%», — отметил министр.

По его словам, самые большие расходы пришлись на категорию детей от 3 до 7 лет. На 43 831 ребенка было выплачено более 6 млрд рублей. На ежемесячное пособие в этом году было выплачено более 123 млн рублей на 123 911 детей.

«Несмотря на определенную нагрузку на бюджет региона, из которого софинансируется 5% ежемесячного пособия в размере 100 рублей, мы, по вашему указанию, сохранили эту выплату. Хотя во многих других субъектах, по решению местных властей, это пособие отменили после назначения президентских выплат», — отметил Муталиев.

В свою очередь Калиматов заметил, что он категорически против лишения этих семей даже такого небольшого дохода.

«У нас есть семьи с разным уровнем дохода, в которых и 6-7 детей есть. И для них эта доплата к бюджету может быть существенной помощью. Поэтому надо сохранить это пособие и на следующий год. Детские социальные выплаты — это та статья расходов, где не должно быть никаких сбоев. Все выплаты должны производиться своевременно, если возникнут какие-либо проблемы, сразу докладывать мне», — дал указание Глава Ингушетии.

На выплаты единовременного денежного пособия семьям при рождении 5-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей было направлено более 6 млн рублей. Восемь человек с поствакцинальными осложнениями получали ежемесячную компенсацию на общую сумму 138 тыс. рублей.

В ходе встречи Калиматов отметил, что безработица по-прежнему остается одной из приоритетных проблем, которые необходимо решать комплексно, созданием новых рабочих мест и обучением специалистов.

«У нас запустили ряд простаивающих предприятий, открываются новые производства в промышленности, в сельском хозяйстве. Совместно с Минобразования, Минэкономики определите, какие специалисты нужны, и готовьте их исходя из реальных кадровых запросов. У нас порядка 20 средних специальных образовательных учреждений. Пусть на их базе и готовят необходимое количество работников для наших производств. У нас комбинат детского питания на днях запустили, светодиодный завод на подходе, года через два появится завод по производству очистных сооружений, агропромышленные предприятия будут расширяться. Вот с учетом этих перспектив готовьте кадры, трудоустраивайте их», — предложил руководитель региона.

Кроме того, Муталиев сообщил, что министерством готовится список малоимущих семей мобилизованных, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум, для оказания им единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей каждой семье. Выплаты будут осуществлены до конца текущего года.

«Лично проследите, чтобы все люди из утвержденного списка получили эти средства. Речь идет о семьях наших ребят, отправившихся для участия в спецоперации в Украине. Мы все понимаем, какую важную задачу по защите нашей страны они сегодня выполняют. Поэтому военнослужащие и их семьи по всем вопросам должны быть у нас в приоритете. Реагируйте на любой сигнал о помощи. Если есть проблемы, не входящие в вашу компетенцию, но они доведены до вас, ставьте в известность меня, правительство — мы примем меры», — заявил Глава региона.

Ряд решений было принято по трудоустройству членов семей мобилизованных. По информации Минтруда, центры занятости Назрановского района и города Малгобека признали безработными и поставили на учет с выплатой пособий по 1500 рублей дочь мобилизованного Анжелу Часыгову и брата мобилизованного военнослужащего Лом-Али Малароева. Семье М. Малароева из-за сложной жизненной ситуации оказана единовременная материальная помощь в размере 50 тыс. рублей.

«В целях реализации вашего указа мы также подготовили проект постановления Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 15.10.2011 № 346 «О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат», сейчас он находится на согласовании. Документ предусматривает предоставление одному из членов семьи мобилизованного мер социальной поддержки в размере 50 процентов оплаты жилья, из расчета 18 кв. м на человека, и коммунальных услуг в пределах норм потребления на одного человека», — сообщил Махмуд-Али Калиматову министр труда.

Далее он отметил, что для оперативного информирования членов семей мобилизованных о полагающихся им мерах социальной поддержки Минтруд Ингушетии создал на официальном сайте раздел «Социальная поддержка мобилизованных граждан». Также создан чат-бот в Telegram, в котором граждане могут проконсультироваться по вопросам, касающимся порядка и условий оказания помощи членам семей мобилизованных граждан. Более того, на сегодняшний день клиентские службы министерства вне очереди принимают членов семей мобилизованных и оказывают им бесплатную юридическую помощь в виде устного правового консультирования.

«Кроме всего перечисленного, в соответствии с вашим устным поручением об оказании помощи членам семей военнослужащих, погибших и без вести пропавших в ходе специальной военной операции на Украине, за счет внебюджетных источников финансирования им оказана материальная помощь в размере 20 000 рублей каждой семье», — подвел итоги работы с семьями мобилизованных глава социального ведомства.

Глава Ингушетии дал высокую оценку работе министерства.

«Я наблюдаю за вашей работой и доволен результатами. Хочу отметить, что вы хорошо справились и с такими сложными вопросами, как правильная организация выплат детских пособий, назначенных Президентом России и которых было много. Ни одной жалобы, обращений, что министерство труда не доработало в этом вопросе, ко мне не поступало. Хочу, чтобы вы не опускали эту планку», — сказал Калиматов.

Он подчеркнул, что у всех, кто занимается социальными вопросами, должен быть один общий принцип — работать строго в рамках закона.

«К социальным вопросам у меня особое, обостренное отношение и такого же отношения я жду от всех. В таком случае я всегда буду вашим первым помощником и поддержу вас», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Он также поручил обратить особое внимание на нужды вынужденных переселенцев из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которых Ингушетия приняла и разместила в гостинице «Асса» в Назрани.

«Жители Ингушетии очень хорошо понимают, как нелегко приходится этим людям, вынужденным покинуть свои дома. Мы должны очень серьезно и внимательно относиться к их нуждам. Устроить взрослых на работу, детей в школы и садики, наладить механизм выплат социальных пособий, которые государство им назначило», — сказал Калиматов.