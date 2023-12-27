Отмечается, что в ходе мероприятия участники встречи обсудили вопросы оптимизации направлений подготовки по определенным специальностям, а также достижения и условия работы каждого учебного заведения.

«Действующий перечень специальностей нуждается в трансформации путем сокращения количества мест по невостребованным в регионе направлениям, таким как «Юриспруденция», «Экономика» и другим», — подчеркнула министр.

По её словам, несомненно, вопрос трудоустройства студентов после окончания колледжа является одним из важнейших критериев оценки эффективности работы учреждения. Для того, чтобы выпускники СПО закрывали региональную потребность в кадрах необходимо правильное перераспределение направлений обучения, грамотный подбор преподавательского состава и строгое соблюдение внутренней дисциплины.

В настоящее время в Ингушетии прорабатывается механизм работы, который позволит обеспечить республику необходимым количеством специалистов, в том числе и по наиболее дефицитным рабочим профессиям, с учетом реальной картины на рынке труда.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, полученные в результате встреч сведения станут основой для разработки стратегических шагов и решений, направленных на улучшение качества образования в учреждениях среднего профессионального образования и планирования задач на 2024 год.

Руководитель республики неоднократно призывал молодежь при поступлении в вузы и средне-специальные учебные заведения выбирать востребованные технические профессии с учетом своего потенциала и склонностей, так как при грамотном подходе к выбору специальности каждый человек может стать профессионалом своего дела. Профессия, по мнению Махмуда-Али Калиматова, должна приносить удовольствие и обеспечивать максимальную реализацию возможностей.

«Нам нужны инженеры, специалисты по информационным технологиям. Надо выбирать не престижные, а востребованные на рынке труда профессии. Юристов в республике и так много, экономистов еще больше. В связи с научно-техническим прогрессом, внедрением новых технологий и программ, некоторые профессии вымирают, а им на смену приходят востребованные, а у нас этого мало», — подчеркивал Глава.

По его словам, из-за отсутствия кадров руководству крупных предприятий АПК и промышленности Ингушетии приходится привлекать техников, инженеров и иных специалистов из других регионов России.