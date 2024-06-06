Продолжается строительство школы на 420 мест в селе Верхние Ачалуки Ингушетии

Как рассказал собеседник нашего издания, общеобразовательное заведение возводится в рамках реализации национального проекта «Образование».

«В настоящий момент здесь производятся следующие работы: отделка здания, монтаж полов, установка дверей, устройство коммуникационных сетей и системы безопасности. Помимо этого, также стартовало облагораживание внешней территории, а именно подготовка к озеленению, установка модернизированной системы уличного освещения, малых архитектурных форм и так далее», — подчеркнул он.

Школа предусматривает наличие кабинетов для проведения занятий, столовой, пищеблока, спортивного и актового залов, санузлов, медицинского пункта, компьютерных классов, просторной гардеробной и тому подобного.

Отмечается, что подрядчиком в ходе строительства является компания «Домстрой». Контроль за качеством проводимых работ в свою очередь осуществляет ООО «УКС РИ».

Напомним, что согласно плану, объект будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.