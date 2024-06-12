Ведётся капремонт гимназии «Марем» в столице Ингушетии

Реконструкция ведется в рамках программы «Развитие образования». На все строительно-монтажные работы выделено свыше 88 млн рублей.



«Стартовал капремонт, ещё в марте текущего года, с демонтажа. На сегодняшний день готовность объекта оценивается на 50%. Здесь уже заменена кровля, также завершена установка стеклопакетов в оконных проёмах и укладка напольной плитки. Строители занимаются внутренней отделкой стен, монтажом потолков, устройством инженерных сетей, а именно водопровода, канализации, вентиляции и отопления. Также стартовали работы по установке дверей», — рассказал собеседник издания.



По его словам, отремонтированное учебное заведение планируется сдать в эксплуатацию к началу учебного года. Подрядчиком выступает фирма «Строймонолит».



Стоит напомнить, что в рамках вышеуказанной программы на территории Ингушетии ведётся капитальный ремонт в 6 образовательных учреждениях на общую сумму более 700 млн. рублей. В 2025 году в планах реконструировать еще пять школ.