Туризм

Привлекая туристов

Город Назрань Ингушетии планирует участвовать в конкурсе Ростуризма

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В администрации Назрани прошло совещание в режиме видеоконференции с участием помощника главы администрации и специалистов архитектурного отдела по вопросу участия города во «Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города».

О старте данного конкурса в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» объявил Ростуризм.

«Суть конкурса заключается в проведении комплекса мероприятий по отбору заявок региональных программ по проектированию туристического кода центра города. Сюда входят витрины, инфо-таблички, общественные конструкции, вывески, обустройство фотозон, смотровых площадок и многое другое. В настоящее время рассматривается возможность подготовки проектной документации для участия Назрани в конкурсе в 2023 году» — сообщил газете «Ингушетия» начальник отдела архитектуры и градостроительства города Мовсар Мусиев.

Добавим, что целью мероприятия является привлечение в города, имеющие кварталы исторической застройки, относящейся к первой половине XX века и более ранним периодам, дополнительных потоков туристов, увеличение продолжительности их пребывания в этих городах за счет создания благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов.

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