Туристический проект развития природного музея в Ингушетии признан лучшим на выставке «Россия» 

Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале отметил, что это неудивительно. Музей-заповедник занимает целых 65 тыс. гектаров в живописном горном Джейрахском районе. Здесь насчитывается около 500 комплексов каменного зодчества, включая древние храмы, святилища, погребальные сооружения.

«Это настоящий клад, который дает представление об истории и культуре наших предков: погребальные склепы, языческие, христианские святилища, храмы и башенные комплексы, некоторые из которых относятся к середине II тысячелетия до нашей эры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии», — напомнил руководитель региона.

Он поздравил сотрудников природного музея-заповедника и каждого жителя республики с этим результатом.

«Спасибо каждому, кто отдал голос за наш проект, за ваш вклад в сохранение и популяризацию ингушского культурного наследия», — подчеркнул Глава.

Напомним, региональные проекты были презентованы на выставке «Россия», начиная с 21 мая. Познакомиться с ними можно было на портале достижения.рф.

Туристический проект «Развитие «Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея — заповедника» получил 65 230 голосов.