Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения республиканского УГИБДД Зара Ужахова. Она обратилась к родителям детей с настоятельной просьбой заставлять своих чад использовать надземный переход, чтобы предотвратить возможную беду.

— Хочу напомнить взрослым, что путь детей к анной школе проходит через федеральную автодорогу «Кавказ» на которой после реконструкции был установлен надземный пешеходный переход и выставлены все соответствующие дорожные знаки в том, числе установлена камера фотовидеофиксации — подчеркнула она.

По словам Ужаховой маршрут ребенка должен быть выстроен согласно безопасности и правилам дорожного движения.

— Ежедневно напоминайте детям о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научите их концентрировать свое внимание на возможные опасности, регулярно отрабатывайте с ребенком безопасные маршруты движения из дома в школу и обратно, — призвала она. — Помните ребенок учится «законам дороги» глядя на вас родители. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.