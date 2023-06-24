Заместитель начальника региональной Госавтоинспекции подполковник Руслан Сапралиев и приглашенный на встречу заместитель директора республиканского центра медицины катастроф Мансур Газгиреев сразу же задали тон для откровенного и конструктивного разговора, лейтмотивом которого являлся поиск ответа на вопрос: как снизить напряженность на дорогах республики, влекущую за собой неизбывные беды и несчастья?

Здесь же озвучили жуткие цифры гибели и увечий людей в авариях. Так, в 86 ДТП в этом году погибло 38 человек, в том числе четверо детей (за аналогичный период в прошлом году — 18), 158 получили травмы различной степени тяжести.

Несмотря на то, что дорожные полицейские, как отмечалось, продолжают вести непримиримую борьбу с нарушителями ПДД, блогеры, представлявшие, в подавляющем своем большинстве молодежь, со свойственной ей категоричностью пытались обозначить «слабые» места в работе ведомства. К чести принимающей стороны, многие предложения (например — проект разгрузки злосчастного перекрестка улиц Муталиева и Гайрбек — хаджи в Назрани, разработанный молодым человеком по имени Чаборз) представителями Госавтоинспекции были восприняты серьезно.

В свою очередь, Сапралиев сообщил гостям об эффективном методе, способном приструнить лихачей: в региональном УГИБДД запустили Телеграм-бот, благодаря которому неравнодушные граждане, ставшие свидетелями нарушений дорожного движения, смогут отправить туда соответствующие видеозаписи.

— Этот виртуальный робот создан с учетом нашего менталитета, когда многие неприглядные вещи мы не оглашаем, боясь осуждения в доносительстве, — проинформировал полицейский.- Отныне, если кто то стал свидетелем нарушения правил дорожного движения на дорогах республики, он может отправьте видео с указанием места, даты и времени совершения правонарушения, а также госномеров автомобиля-нарушителя Госавтоинспекции МВД по республике.