«Структурные изменения коснутся в первую очередь предприятий водоснабжения и водоотведения. Это ГУП «Ингушрегионводоканал», муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Малгобек-водоканал», находящиеся в состоянии банкротства, а также МУП «Водоканал г. Магас». Имущество этих хозяйств после инвентаризации будет передано региональному единому оператору, который уже создан», — цитирует пресс-служба министра энергетики и ЖКХ Ингушетии Ахмеда Лолохоева.

Министр заявил, что на проведение организационных мероприятий республике выделена разовая субсидия в размере 79,2 млн руб. Работа по актуализации и надлежащей регистрации технических документов в сфере водоснабжения и водоотведения ранее в Ингушетии не проводилась. Деятельность по инвентаризации и техническому обследованию объектов водохозяйственного комплекса уже начата.

Сформирован перечень имущества, передаваемого на первом этапе единому оператору от «Ингушрегионводоканала». Последующим этапом ему уже будет передано имущество, находящееся в муниципальных образованиях.

Лолохоев доложил Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову, что в ходе проверки установлено крайне неудовлетворительное состояние оборудования водного хозяйства, обеспечивающего водоснабжение на Альтиевском, Кантышевском и Сунженском водозаборах.

Из резервного фонда республиканского правительства выделено более 9 млн рублей на поэтапную закупку насосных агрегатов и запчастей к ним.

Калиматов поручил министру взять на особый контроль реорганизацию водного хозяйства и дальнейшую работа единого оператора.

«Если с самого начала правильно организуете процесс, дальше вам самим будет легче наладить систему ЖКХ в целом. Это касается и качества предоставления коммунальных услуг, и установки тарифов, и сборов платежей за потребление ресурсов», — заявил Глава региона.

По данным пресс-службы, для оперативного реагирования на экстренные ситуации на водопроводах в каждом муниципалитете будет создана мастерская с аварийной бригадой, подключенной к единой диспетчерской службе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что региональные власти при поддержке Фонда развития территорий модернизируют коммунальную инфраструктуру субъекта на общую сумму 841,82 млн рублей, в том числе строительство водопроводов.

Руководствуясь правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 гг. уже разработана региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ингушетии на 2023-2027 гг.».

Деньги фонда при этом составят 541,5 млн рублей, бюджетные средства — 35,219 млн рублей, еще 265,101 млн рублей намерены изыскать из внебюджетных источников.

По данным Главы республики, в эту программу включено шесть мероприятий со сроком исполнения в 2023 и 2024 годах.

По итогам реализации указанных мероприятий 70 тыс. населения республики получат качественное и бесперебойное водоснабжение, свыше 300 км водопроводных сетей будет заменено или вновь построено, что в свою очередь повлияет на снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 7,7%.

Этот вопрос затрагивался на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, в котором приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин и Махмуд-Али Калиматов. Хуснуллин подчеркнул, что правительство России поддерживает проект, отметив важность соблюдения сроков его исполнения.

Калиматов выразил признательность зампреду за оказываемую всемерную поддержку в реализации двух объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых есть поручения Президента и правительства РФ: строительство водозабора на реке Асса мощностью 100 тыс. куб. м в сутки и очистных сооружений в Сунже.

На текущий момент по водозабору на реке Асса закончена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение госэкспертизы, очистные сооружения включены в госпрограмму РФ «Развитие СКФО», идет его выполнение.