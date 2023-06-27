Праздник к нам приходит!
Ингушетия готовится отметить Курбан-байрам
«Мархаш» (Ураза-байрам) — давно занял среди ингушей самое почетное место, как самый любимый и масштабный праздничный день. Праздник же «ГIурбан ди» (Курбан-байрам), как правило, традиционно ассоциировался с процессом жертвоприношения и раздачи милостыни. Но последние десятилетия усилиями общественников в глазах жителей он сильно изменился.
Сегодня день жертвоприношения смело можно назвать самым общественным. В городах и селах республики, на главных площадях или при мечетях организуются массовые народные гуляния. Для жителей Ингушетии благотворительные фонды, общественные организации, органы власти и мечети проводят конкурсы, выступления на исламскую тематику, сооружают досуговые игровые площадки для детей, накрывают столы с бесплатными угощениями, дарят подарки и вручают призы.
В преддверии долгожданного дня в мессенджерах и соцсетях публикуются объявления о готовящихся празднованиях, которые в этом году будут проходить с 27 июня по 1 июля.
Стоит отметить религиозную составляющую контента: духовные лица и простые пользователи сетей делятся информацией о богоугодных делах, которые желательно совершать за 10 дней до наступления дня жертвоприношения.
Параллельно с этим различные магазины, фирмы и центры уже объявили о скидках в честь важного для мусульман дня. «Магазин_оптом_инг» в честь дня Арафа объявил о бесплатной раздаче около 1000 мороженых детям 27 июня.
Не остаются в стороне и мамы Ингушетии, украшая дома к празднику и закупая подарки, чтобы привить детям любовь к важному для мусульман дню и ценностям религии.
Завершают создание праздничной атмосферы в обществе декоративные тематические украшения. Сердца верующих наполняются трепетом: праздник «ГIурбан ди» на пороге.