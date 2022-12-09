В своем выступлении руководитель субъекта подчеркнул, что в истории республики полно примеров героизма и самоотверженности для молодежи.

По его словам, в самые трудные времена уроженцы Ингушетии вносили свой бесценный вклад в защиту и процветание России.

Во время мероприятия прозвучали имена героев, оставшихся в истории Ингушетии и России: Эльберта Нальгиева, Сосланбека Бекбузарова, Бунхо Базоркина, Хизира Орцханова, Алисхана Плиева, Заурбека Борова, Бета Гагиева, Мурада Оздоева, Ахмеда Мальсагова, Ширвани Костоева.

Отдельно были отмечены выдающиеся лица новейшей истории: Герой Советского Союза Руслан Аушев (1982) , первый Герой России летчик Суламбек Осканов (1992) и Герои России: Юнус-Бек Евкуров (2000), Марем Арапханова (2003), Абубакар Костоев (2004), Алихан Калиматов (2007), Руслан Нальгиев (2012), Ахмед Котиев (2013), Абубакар Костоев (2014), Хамхоев Адам (2022).

Слова поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Украине, прозвучали от командира миномета Адама Арапханова, только вернувшегося из зоны СВО.

Юнармейцы выступили с поэтическими произведениями, посвящёнными подвигу и самоотверженности героев прошлого и настоящего.

В чествовании отважных сынов Отечества приняли участие жители республики, представители регионального правительства, Народного собрания Ингушетии, правоохранительных органов, силовых структур, общественных организаций.

В рамках празднования Дня Героев Отечества в Доме культуры Назрани состоялся концерт.

В ходе мероприятия Калиматов отметил, что подвиги героев страны— свидетельство славных традиций, основы, нравственной силы многонационального народа России.

«Ингушские воины всегда показывали непоколебимое мужество, храбрость и самоотверженность. У каждого времени есть свои герои, настоящие, сильные, незаурядные личности, чей воинский, трудовой или духовный подвиг является гордостью многих поколений, служит основой патриотизма, искренней любви к своей Родине», — сказал Глава республики.

По его словам, такие люди, как Адам Хамхоев, погибший в ходе спецоперации в Украине и ставший Героем России посмертно, являются примером мужества и доблести для подрастающего поколения.

Также Глава Ингушетии сообщил о выпуске специальной марки с изображением нашего земляка Адама Хамхоева.

«Испытал гордость за то, что среди 10 героев из всех регионов России есть и представитель нашего маленького народа. Эти марки будут клеить на почтовые конверты и тысячи писем с его изображением будут расходиться по всей стране, рассказывая о его подвиге. Наш общий долг — сохранять память о наших ребятах, отдавших свои жизни, защищая нашу Родину. В названиях улиц, учебных заведений, парков и аллей, в памятниках и стелах, в почтовых марках», — сказал Калиматов.

Для зрителей организаторы мероприятия подготовили танцевальные, вокальные и инструментальные номера с патриотическими песнями военных лет, а также традиционными ингушскими мелодиями.