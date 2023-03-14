«Продолжается масштабная реконструкция мостового перехода через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ» — Экажево — Сурхахи» протяжённостью 50 метров. Работа стартовала в ноябре 2022 года. На данный момент дорожники занимаются устройством опор моста, после чего на них уложат металлические балки пролётов», — сказал представитель ведомства.

Как отметили нашему изданию в пресс-службе, подрядчики обеспечат водоотвод, полностью завершат обустройство дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия на мостовом сооружении, уложат тротуар с двух сторон. По окончании этих работ на участке появятся технические средства организации дорожного движения.

Как пояснил «Ингушетии» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, строительство упомянутого моста — актуальная проблема, неоднократно поступали жалобы от населения по поводу состояния сооружения.

«В целом реконструкция путепровода идет по графику, подрядчик трудится добросовестно, работа на объекте кипит. По контракту срок сдачи этого объекта — 30 июня текущего года, но планируем завершить все работы здесь досрочно», — подчеркнул министр.

Напомним, по линии Минавтодора проводится капремонт улицы Сулейменова в Назрани. Это одна из основных транспортных артерий города, которая отличается большой интенсивностью движения. Долгое время автомобилисты были вынуждены передвигаться по изношенному полотну с большой осторожностью. Капитальный ремонт проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Сейчас на объекте проводятся подготовительные работы. Идет замена ветхих коммуникаций. Уже после замены водопроводной трубы подрядчик приступит к основным работам. Предусмотрено фрезерование старого покрытия, устройство дорожной одежды, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка знаков, замена старых светильников и обустройство разметки. Улица на время реконструкции будет закрыта для автомобилей.

В текущем году благодаря дорожному нацпроекту в регионе обновят 28 км транспортных артерий.