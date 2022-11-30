Успешно реализовав один проект проведения занятий по гончарному делу и декоративно-прикладному искусству, команда молодых ремесленников Адама, Хади и Хавы Галаевых приступила к новому.

Их проект «Путь ремесленника», ставший победителем грантового конкурса международного молодежного форума «Таргим-2022», уже активно реализуется в республике.

«Проведено более десяти мероприятий. Это занятия, которые мы проводим у себя на площадке в городе Сунжа, а также выездные мастер-классы по гончарному и плотницкому делу, а также по декоративно-прикладному искусству», — рассказывает Адам Галаев, руководитель проекта, реализуемого за счет грантовых средств Федерального агентства по делам молодежи.

Своей целевой аудиторией организаторы выбрали школьников и студентов. Обучение организуют в школах, ссузах и в вузе республики. По словам молодых ремесленников, в ходе мониторинга в Ингушетии было выявлено уменьшение количества ремесленников практически на 45% во временной период с 2001 по 2021 год.

«К тому же уменьшается количество видов ремесел и заметно снижается качество ремесленной продукции. Идет постоянная потеря умений и опыта, накопленного старшим поколением ремесленников», — говорит Адам Галаев.

Командой ремесленников был проведен социальный опрос, в ходе которого подавляющее большинство опрошенных считают творческие умения невостребованными. Среди молодежи ремесленный труд ассоциируется в основном в качестве хобби, а не основного дела. Поэтому общественники основной акцент решили сделать на молодых людях.

«Чем больше ты занимаешься какой-то работой, тем отчетливее понимаешь ее специфику, как лучше выполнять, на чем делать акцент, дорабатываешь моменты, которые казались явными. Мы хотим сформировать творческую площадку на основе традиционных народных художественных промыслов и ремесел Ингушетии, обеспечивающую сохранение, возрождение и развитие культурной и территориальной идентичности нашей республики. Которая позволит познакомить не менее 300 молодых людей и 50 туристов с работами народных умельцев Ингушетии в период с августа 2022 года по июль 2023 года», — отмечает руководитель Ассоциации ремесленников Ингушетии.

В работе с молодежью организаторы в первую очередь нацелены на то, чтобы заинтересовать их, поэтому с особой тщательностью готовят для них эффектные презентации, уделяя основное внимание не процессу, а результатам работы. В случае со старшим поколением ремесленники больше говорят о пользе ремесла.

«Наибольший интерес проявляют студенты, они внимательнее слушают, стараются повторить, записывают. Это понятно, они уже определились с основной профессией и хотят попробовать себя в чем-то новом. Из 100 студентов 50 серьезно заинтересовываются. Но в работе со школьниками чуть сложнее. Они еще не совсем поняли, что им интересно, к тому же поддаются влиянию класса. Даже если виден интерес в их глазах, очень сложно подвести их к тому, чтобы они проявили инициативу», — говорит молодой человек.

Несмотря на это, команде «Путь ремесленника» это удается. Ярким примером стал один из членов Ассоциации ремесленников Ингушетии Юсуф Аушев, ученик 11 класса школы № 3 города Назрани.

«Он однажды пришел к нам на мастер-класс. Мы увидели, что у него горят глаза и ему нравится работать руками. Мы его обучили, и сегодня он наш мастер. Уже сам проводит мастер-классы, получил множество наград, благодарностей, грамот. Из школы целый класс приходит его поддержать на мастер-классах. Благодаря его примеру его одноклассники занялись интересными направлениями: один рисует, другой занимается резьбой по дереву, третий работает с нашим инженером. Такие примеры заряжают позитивной энергией, желаем делать что-то большее», — рассказывает Адам Галаев.

Анализируя то, что происходило на мероприятиях раньше, как их воспринимали, задавая вопросы «Кто вы и зачем этим занимаетесь?», и наблюдая сегодняшнюю картину спустя 5 лет, Адам Галаев осознает, как изменилось восприятие людей относительно национальных ремесел, их мировоззрение. Жители республики всё больше интересуются данным направлением, записываются на мастер-классы, приглашают их в новые проекты.

Впереди у организаторов немало мероприятий, на которых они будут рады видеть новые лица.

«С малого, с мастер-классов, начинается нечто большее. Сперва ты узнаешь что-то новое, заводишь новые знакомства, общаешься с интересными людьми. Тем самым у мастеров поднимается самооценка и мотивация, появляются новые идеи, встречаешь единомышленников, появляются спонсоры, которые хотят помочь тебе реализовать проект. А сидя дома ничего не происходит», — уверен победитель Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2013».