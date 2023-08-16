Совсем недавно в дом Магомеда постучалась беда — его отец стал онкобольным. Теперь бизнесмену приходится часто посещать Республиканский онкологический диспансер. Аушев заметил, как заботливо и чутко относятся к больным врачи. В то же время он был удивлён тем, что в лечебном учреждении отсутствовали скамейки в коридоре для больных и посетителей. Ведь онкобольные постоянно нуждаются в помощи в силу тяжести заболевания, их всегда кто-то должен сопровождать.

Магомед Аушев, не откладывая в долгий ящик, решил приобрести десять комфортабельных скамеек и передать их в дар диспансеру. Главный врач учреждения Мусса Гезгиев был рад такому подарку и выразил слова искренней благодарности благотворителю. По его словам, было бы неплохо, если бы каждый предприниматель принял эстафету и продолжил творить добро, ведь внося даже небольшую лепту, он развивает и облагораживает родную республику.

«Хочу выразить искреннею благодарность за оказанную диспансеру помощь. Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблемы. За то, что не отвернулись от проблемы и не оказались безразличными, за то, что нашли время и силы. У вас воистину золотое сердце и чистая душа. Счастья вам и всех благ», — подчеркнул Мусса Гезгиев, обращаясь к Магомеду Аушеву.

Недаром говорят, благотворительность вселяет веру в добро и дает надежду многим людям, оказавшимся в затруднительной, а порой и безвыходной ситуации.