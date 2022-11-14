Как сообщила газете «Ингушетия» директор НИИ Нина Мустафаевна Барахоева пленарное заседание начнется после открытия конференции в 11 часов во вторник, 15 ноября. Здесь будут зачитаны шесть научных докладов. Из них пять — от гостей. С 14 часов 30 минут, после перерыва, начнется работа по секциям.

Она рассказала, что научная работа конференции будет проходить в четырех секциях по следующим направлениям:

«Актуальные вопросы истории России, Кавказа и Ингушетии». Прозвучат 14 научных докладов 26 авторов. Некоторые из них подготовлены в соавторстве.

«Проблемы этнологии и историческое краеведение: от истории к современности». В данной секции прозвучат 11 научных докладов 11 авторов.

В третьей секции объединены несколько направлений: архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти. «Культура, наука и образование на Кавказе: история и современность». Будут озвучены 14 докладов 24 авторов. Имеются доклады с несколькими соавторами.

«Языки, фольклор и литература народов Кавказа как фактор сохранения национальной культуры». Будут зачитаны 13 докладов 14 авторов.

Работа секций завершится в 17 часов 30 минут. Затем состоится обсуждение итогов конференции. Где выступят модераторы секций и оценят сам ход конференции, значение и суть докладов, их значимость.

«Все доклады, присланные и для очного и для заочного участия в конференции, отредактированы, собраны в один сборник материалов конференции. Сотрудниками института проведена большая работа по отбору материалов, в зависимости от их научной значимости, степени оригинальности текстов и соответствия тематике и формату конференции. Несколько статей нами были отклонены. В связи с отсутствием научной значимости, и их несоответствием требованиям к уровню оригинальности», — отметила Нина Барахоева.

По ее словам, изданный сборник докладов в общей сложности включает 70 статей по различным научным гуманитарным направлениям, начиная от древней истории, фольклора, языка и литературы и завершая современной историей России, Кавказа, Ингушетии.

Сборник имеет следующие разделы: «Актуальные вопросы истории России, Кавказа и Ингушетии» (в этом разделе размещены 19 статей); «Проблемы этнологии и историческое краеведение на Кавказе: от истории к современности» (16 статей); «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти» (7 статей); «Языки, фольклор и литература народов Кавказа как фактор сохранения национальной культуры» (16 статей) и раздел «Культура, наука и образование на Кавказе: история и современность» (12 статей). Общее количество страниц сборника — 386.

«География сборника обширна. Представлены статьи ученых из практически всех регионов СКФО России, различных стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия в работе форума заявлено более 80 участников, представляющих научные и образовательные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, Казахстана, Франции, Польши», — сказала директор НИИ.

Также в день проведения конференции, в институте будет организованы выставки.

«Первая выставка, подготовленная государственной архивной службой республики, посвященная истории Ингушетии. Далее: подготовлена выставка портретов с изложением биографии общественных деятелей, стоявших у истоков образования республики. Организована выставка произведений творчества научных сотрудников Ингушского НИИ по декоративно-прикладному искусству (войлочные ковры и так далее) и по изобразительному искусству (картины). Кроме того, пройдет выставка научных изданий НИИ — гости смогут ознакомиться с трудами ингушских ученых. А также планируется и организация книжных лавок, где участники мероприятия смогут приобрести некоторые книги и работы по истории, этнографии и краеведению Ингушетии», — подчеркнула Нина Барахоева.