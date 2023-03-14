Как известно, недавно ФИФА и УЕФА явили миру «драконовское» решение о том, что все российские команды, будь то сборные или клубы, должны быть отстранены от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. В общем, политика бесцеремонно вмешивается с подачи западных кураторов в спорт, в футбольные дела, в частности.

Обо всём этом и об ингушском футболе корреспондент газеты «Ингушетия» поговорил с президентом Федерации футбола ЧИАССР (1978-1990 гг.), первым президентом профессионального республиканского футбольного клуба «Терек» (Грозный), бывшим членом совета Федерации футбола СССР (1989-1991 гг.) Алиханом Ахильговым.

— Алихан Ахметович, каково ваше мнение о действиях ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола?

— Эти действия носят явно просматривающийся дискриминационный характер и наносят ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных любителей футбола, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

— Что вам известно о Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA)?

— Ну, надо начать с того, что CAFA — футбольный орган, включающий в себя сборные стран Центральной Азии. В ассоциацию входят шесть стран: Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан. Россия сейчас занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, среди стран Азии это было бы 5-е место. CAFA проводит локальные турниры между шестью странами в футболе, мини-футболе и пляжном футболе. Отвечает за организацию соревнований и призовые. Орган начал работу в 2015 году — его создание инициировала Федерация футбола Ирана, которая покинула WAFF (Федерацию стран Западной Азии). Представители Азии расценивают российский футбол как источник новых деловых возможностей и точку роста для популяризации футбола в макрорегионе. Пока по всему этому ведутся переговоры, поживём — увидим.

— Алихан Ахметович, я знаю, вы остаётесь верным футболу болельщиком, несмотря на свой преклонный возраст, не так ли? Нашим фанатам самой популярной игры надо с вас брать пример?

— Да, я стараюсь по мере возможностей не пропускать ни одну встречу с участием «Ангушта» и других наших команд. «Ангушт», по правде говоря, в настоящее время результатами не радует. Уже четыре года мы играем в третьей, любительской лиге. Большие надежды в своё время подавала университетская команда, которая один раз выходила на первое место в третьей лиге. Меня также удручает нынешнее положение, когда назрановцы играют на своём поле при полупустых трибунах. Посещаемость матчей необходимо увеличить в разы. Поддержка болельщиков тоже многое значит (у Алихана Ахильгова вип-карточка Российского футбольного союза, которая даёт ему право занимать почётные ложи в матчах РФС, как ветерану футбола страны, — прим. авт.). С нетерпением жду начала сезона.

— Алихан Ахметович, с чего начиналась ваша любовь к футболу?

— С кожаного мяча (до сих пор на видном месте в доме Ахильгова лежит мяч с автографами его кумиров из тбилисского «Динамо», — прим. автора). Восемьдесят четыре года отданы футболу. Первый футбольный мяч я увидел в высылке в Казахстане, в Макинске, у соседского мальчика Горбакова. Мы с друзьями постоянно у него просили мяч. Я записался в детскую команду при заводе имени Ленина. В 17 лет уже играл в большом футболе. Я был капитаном юношеской команды города Макинска Акмолинской области, которая в то время, в 1957 году, заняла второе место в областном турнире по футболу.

Первым моим тренером по футболу был Михаил Бачаев, участник ВОВ, первый наставник в Макинске. Он преподавал физкультуру. Впоследствии стал заместителем министра внутренних дел Кабардино-Балкарии. К сожалению, он рано ушёл из жизни. После возвращения из Казахстана на Кавказ я продолжал активно заниматься футболом и не только. По возвращении в республику организовал волейбольную команду. В ней играл Беков Сергей Мажитович, когда учился в десятом классе в 1958 году в Кантышево.

Зампредседателя Госкомспорта ЧИАССР Башир Гайсанов в том же году рекомендовал меня в грозненский «Терек». Первым из чеченцев и ингушей я поехал с этой командой на сборы. Но я выбрал карьеру комсомольского вожака. В 1958 году поступил в Высшую школу комсомола, работал инструктором в райкоме комсомола Назрановского района. Потом я окунулся в ударные комсомольские стройки, но старался по возможности быть с нашей командой. Футбол никогда не выходил из поля моего зрения. На ударной стройке в Аргуне я организовал футбольную команду «Строитель», которая в 1960 году стала чемпионом среди сельхозрайонов ЧИАССР. В 1968 году я перешёл на хозяйственную работу, но связь с футболом не терял.

Работая в «Грозтрубопроводстрое», я организовал несколько футбольных команд по возрастному признаку, одна из которых, где тренером был Анатолий Михеев, стала лидером в клубных соревнованиях республики. В 1978 году, будучи начальником управления механизации «Грозтрубопроводстрой», был избран председателем Федерации футбола ЧИАССР. Ездил с командой «Терек» в города Татабанья (Венгрия), Кривой Рог (Украинская ССР) и другие на ответственные соревнования. Тогда играли замечательные футболисты Анатолий Михеев, Виктор Бордовских, Валерий Буров, Александр Еськов, Виктор Колядка, Альви Дениев, Тимур Куриев, Руслан Идигов и др. Между прочим, они получали 140 рублей, не то что нынешние миллионеры-футболисты.

В 1987 году вышло постановление о создании профессиональных хозрасчётных клубов. «Терек» был первым профессиональным клубом, зарегистрированным в России. Председатель Госкомспорта ЧИАССР Евгений Байраков предложил мою кандидатуру на пост президента. Доку Завгаев вызвал меня и дал поручение. Я поставил сразу же вопрос о стадионе, транспорте и базе. Спонсорами определили завод «Красный молот», ГрозНИИ, Облсовпроф и другие предприятия и организации. Мы практиковали лотереи с автомобилем и бытовой техникой на кону. Посещаемость сначала была 6-7 тысяч, а после лотереи — 15 тысяч. Продавали клубную атрибутику. В дни игр нельзя было билет лишний взять. Телевидение и газеты хорошо освещали матчи. Надо весь этот опыт сегодня взять на вооружение.

— Как нам известно, вы принимали самое активное участие в становлении ингушского футбола. Как это было?

— Работая президентом футбольного клуба «Терек», я активно включился в процесс строительства стадиона в Назрани. На эти цели по тем временам (1989 г.) была выделена колоссальная сумма — 500 тыс. рублей. Мы утвердили штат сотрудников будущей спортивной арены во главе с Джабраилом Дидиговым. Назрань была маленьким районным центром, но мы убедили власти республики в том, что местоположение нашего населённого пункта очень выгодно с точки зрения проведения футбольных матчей между командами Северного Кавказа. Мы планировали тогда закрыть на два года стадион имени Орджоникидзе в Грозном на ремонт и проводить домашние матчи «Терека» в Назрани. В ходе своей первой поездки на Северный Кавказ тогдашний президент Федерации футбола СССР Вячеслав Колосков посетил строящийся объект в Назрани и одобрил мою инициативу. В 1990 году назрановский стадион был сдан в эксплуатацию.

После развала СССР и образования Ингушской Республики первый её президент Руслан Аушев решил создать футбольную команду республиканского уровня. Для этих целей Руслан Султанович пригласил Тимура Куриева, Магомеда Мартазанова (играл за команду завода «Красный молот») и Дауда Мальсагова. Я организовал по их просьбе встречу с президентом тогда уже Федерации футбола России Вячеславом Колосковым, в 1993 году. В 1994 году ингушская республиканская футбольная команда дебютировала на первенстве юга России.

С тех пор наши мастера кожаного мяча пережили разные моменты — и взлёты, и падения. Дважды поиграли в первой лиге чемпионата России, участвовали в одной восьмой Кубка России, где встретились в Москве на стадионе «Динамо» с мэтрами — столичным «Спартаком».

— Река начинается с ручья, а футбол больших достижений с детского футбола, не так ли?

— Конечно, это так. Но детский футбол у нас в стране слабо развивается, отсюда и нынешние плачевные результаты сборной России. То же самое можно сказать и применительно к нашей республике. Футбольный интернат в Малгобеке существует больше десяти лет. Но этого крайне недостаточно. Детскую школу при «Ангуште» однажды даже ликвидировали. Все жалуются на слабую финансовую базу. Вот в советское время городской отдел народного образования Грозного организовывал занятия футболом тысячи детей. Их проводили бывшие игроки «Терека», которые проходили двухгодичные тренерские курсы в Москве. Правда, надо отметить, что знаменитый наш футболист Магомед Оздоев за свой счёт содержит несколько десятков юных футболистов со своими тренерами.

— Алихан Ахметович, давайте вернёмся в наше время. Как вы оцениваете перспективы российского футбола?

— В шальных 90-х годах мы упустили многое. Большое количество специалистов, особенно детского футбола, ушло в бизнес. Российский футбольный союз допускал семь заграничных игроков в одном клубе. Раньше лимит составлял — не больше трёх. Очень много футбольной бюрократии развелось. Взять хотя бы «Терек» в мою бытность. Сколько сотрудников в штате было? Президент, вице-президент, секретарь, бухгалтер, начальник отдела кадров и юрист. А сейчас только в руководстве нашего «Ангушта» около 10 человек. Меньше бюрократии, больше игры!