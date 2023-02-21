Хотим напомнить ещё раз, что акция «Широкая Масленица» направлена на знакомство и популяризацию традиционной культуры народов России, а главной целью мероприятия является формирование у детей и подростков ценностного отношения к народным обрядам.

Надо сказать, что, несмотря на то, что Масленица считается исконно русским праздником, в последние годы география его празднования расширяется. И это отрадно. Ведь праздники любого рода содержат в себе позитивный настрой, дают обогащение внутреннему состоянию человека и улучшают настроение. А в русской Масленице можно вдоволь наиграться в шумные игры, попробовать все яства и найти много интересных забав для детей и взрослых.

История рассказывает, что таким раздольным праздником на Руси издревле провожали зиму. И делалось это только ради того, чтобы, по преданию, широко встретить долгожданную весну. В те далекие времена люди верили, что если сжечь большое соломенное чучело в чистом поле, то зима испугается и уйдет, уступив место красавице весне.

В этом году, как рассказали организаторы акции, основной задачей мероприятия является знакомство детей со старинными обычаями и традициями, связанными с празднованием Масленицы. Немаловажным считают участники акции и развитие интереса детей к изучению истории и традиций русского народа, а также ставят своей целью воспитание уважительного отношения к старшему поколению и окружающей среде.

Своими воспоминаниями о детстве и о том, как они играли в Масленицу, нам рассказала Лемка Ибрагимовна Оздоева, декан геолого-промыслового факультета Грозненского государственного нефтяного технического университета.

"Мне уже немало лет, и мои детские годы пришлись как раз на тот период, когда наш народ отбывал ссылку в Казахстане и Средней Азии. И эти годы, проведенные в депортации, четко отпечатались в моей памяти. Наша семья из восьми человек (большая по сегодняшним меркам) проживала в небольшом поселке близ Кустаная. В том месте преобладало православное население, и почему-то рядом с нами не было ни чеченцев, ни ингушей. Наверное, поэтому наряду с мусульманскими праздниками мы с соседями отмечали все православные пиршества, такие как Пасха, Масленица и т. д. Причем отмечали со всеми ряжеными.

В этом нам помогала наша бабушка Ёлгаз, папина мама, которая сама делала куклы-марионетки и устраивала для нас настоящие кукольные представления. Бабушка была очень грамотной женщиной: в совершенстве владела несколькими языками, в том числе и арабским. Свободно читала и переводила Коран. У отца моего, впоследствии известного ученого-лингвиста Ибрагима Абдураскиевич Оздоева, были золотые руки. Так он и помогал своей маме удовлетворять наши детские потехи, ведь мы же хотели участвовать в каждом празднике, и нам было всё равно, чей этот праздник: мусульманский или христианский.

Помню, как перед массовыми гуляниями в честь Масленицы взрослые дяденьки и тётеньки усаживали вокруг себя маленьких деток из всей округи и рассказывали им разные сказки, забавные истории из жизни других народов, и это было очень интересно. Дети внимательно слушали и запоминали, почему добро всегда побеждает зло, и почему люди всегда должны относиться друг к другу с заботой и вниманием.

Таким образом, можно сказать, что я являюсь ярким представителем из числа тех, кто жил и трудился в большой интернациональной стране, где одинаково почитались обычаи и традиции всех народов. По обыкновению, в нашей семье не было понятия национальности. Это, наверное, идет от советского воспитания. Должна сказать, что за свои долгие годы жизни я побывала во многих местах, видела много торжеств. Но такой далекий и в то же время такой близкий сердцу праздник из детства, как Масленица, раз и навсегда врезался в памяти и остался там навсегда, как самая лучшая отрада.

Поэтому я уверена, что нынешняя молодежь, особенно дети, должны с раннего возраста знать, что у народов, живущих рядом с нами, существует много традиционных обрядов и праздников, которые надо уважать и приветствовать".