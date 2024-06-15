В Ингушетии активно реализуется акция «Вода России»

По словам собеседника, в очистке водных объектов принимают участие активисты, студенты местного вуза, представители различных ведомств, сотрудники мэрий муниципалитетов, работники природоохранного ведомства по республике и другие. С момента старта экологических субботников, который был дан в марте нынешнего года, им удалось собрать свыше 6700 мешков мусора на берегах следующих рек: Сунжа, Назранка, Армхи, Асса и на прибрежной линии нескольких прудов.

В дальнейшем планируется провести еще пять подобных мероприятий и очистить территории близ рек Кенч, Ачалучка, Яндаре, Камбилеевка, а также пруда Карабулака.

«Ингушетия вот уже в который раз вносит свою лепту в реализацию Всероссийской акции «Вода России», способствуя при этом сохранению экологического баланса и чистоты водных ресурсов. Усилия волонтеров, направленные на очистку берегов и водоемов направлены на бережное отношение к природе и обеспечивают благополучие для жителей нашего региона. Хочу напомнить, что Президент России поставил перед всеми субъектами страны важнейшую задачу — вдвое сократить уровень загрязнения рек к 2030 году, что мы и обязуемся всенепременно выполнить», — подчеркнул Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Стоит отметить, что волонтёрская акция «Вода России» являет собой часть национального проекта «Экология». Проводится она с 2014 года.