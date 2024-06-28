В Магасе провели профилактическую акцию по противодействию терроризму 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, соревнования по волейболу стали не только спортивным событием, но и площадкой для обращения внимания общественности на асоциальные явления.

Отмечается, что участников турнира, болельщиков и членов жюри накормили вкусным пловом. «Это не только укрепило дружескую атмосферу, но и подчеркнуло важность общности в решении вопросов, касающихся здоровья и безопасности», — подчеркнули в муниципалитете.

Первое общекомандное место по итогам соревнований заняла команда «ЭСПАТА», второе — команда «Мочкъо юрт», третье — команда «Медфак — 3 курс».

К мероприятию присоединились сотрудники МЧС, проведя профилактическую беседу с молодежью. Особое внимание было уделено проблеме наркомании на территории Ингушетии. Проведённый урок по оказанию первой медицинской помощи подчеркнул важность знаний и навыков, необходимых в экстренных ситуациях.