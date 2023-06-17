Каждый выпускник школы мечтает как можно скорее обрести самостоятельность и начать взрослую жизнь. Сделать эту мечту реальностью в максимально короткие сроки помогают в специализированных колледжах.

Одним их них является в нашей республике Ингушский политехнический колледж имени Ю. И. Арапиева, в стенах которого студенты учатся, получая определённую квалификацию, знания, необходимые им в дальнейшем. А также обучающиеся не пропускают важные памятные даты в жизни республики, различные праздники, проводя мероприятия по этим темам.

А какова же история становления самого образовательного учреждения? Давайте заглянем туда вместе...

«В конце 1999 года, накануне 20 века с полного согласия первого Президента Р. С. Аушева, председателя правительства А. И. Мальсагова, по инициативе первого заместителя правительства Ингушетии А. Гойгова было решено ходатайствовать перед Министерством образования и науки России о создании профессионального училища под номером один в самом центре г. Назрани, на территории Насыр-Корт. Его создание было символичным, т. к. приказ Минобрнауки России был подписан в самом начале нового века — 19 января 2000 г. Это было время, когда в республике разворачивалось восстановление государственности Ингушетии. Повсеместно тогда проводилась успешная работа по принципу «что может сделать каждый гражданин республики во благо своего народа, родной Ингушетии».

Инициаторами многих хороших дел и начинаний были те, кто стоял у истоков государственности Ингушетии. При их активной поддержке повсеместно проводилась тогда активная работа по созданию инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры и новой экономики. В это время народ ждал от каждого активного участия в делах республики. Не остался в стороне от этого дела и коллектив вновь созданного профессионального училища. Когда шла усиленная работа по реконструкции будущих учебных помещений, училище посетил первый президент Ингушетии Р. С. Аушев в сопровождении многих ответственных работников республики. Его интересовали все вопросы будущего учебного заведения, а когда ознакомился с ними — дал конкретные поручения каждому, кто его сопровождал, по оказанию помощи руководству училища. Не замедлилось принятие решения по ряду вопросов. В частности, сразу же были выделены необходимые финансы. Эти денежные средства, так необходимые к тому времени, сыграли огромную роль в деле ускорения сдачи в эксплуатацию всех учебных помещений будущего учебного заведения по линии НПО. Одновременно с реконструкцией учебных корпусов проводился набор учащихся и комплектование коллектива работников. Все шло по четко разработанному плану.

Открытия нового учебного заведения ждали сотни юношей и девушек, их родители, широкая общественность. Это было востребованное учебное заведение того времени, так как в республике было мало учебных заведений профессионального образования, а молодежь, особенно из числа беженцев из Чечни и Северной Осетии, не имела возможности получить профессию даже рабочего...

11 ноября 2000 года после завершения восстановительных работ состоялось открытие профучилища № 1, где принимало участие большое количество гостей.

Становление училища происходило в напряженной обстановке, т. к. в республике к тому времени ощущалась большая нехватка кадров: сварщиков, строителей, механизаторов и др. Не давало покоя и то, что молодежь и сама обстановка требовала от коллектива учебного заведения ускоренного развития всего процесса обучения и воспитания. Через несколько месяцев после начала функционирования училища, проанализировав работу коллектива, председатель правительства РИ А. И. Мальсагов обратился в адрес Минобрнауки РФ с просьбой о строительстве для ПУ № 1 типовых учебных корпусов, на что Минобразования России сообщило, что по вопросу организации на базе ПУ № 1 г. Назрани экспериментальной площадки за счет средств федеральной целевой программы «Развитие образования», необходимо представить заявку на господдержку в Минэкономразвития России. После этого в срочном порядке УКС правительства РИ заказало проектно-сметную документацию для строительства нового учебного комплекса на 360 мест. Это учебный и учебно-бытовой корпуса, куда входят столовая, спортивный и актовый залы. Сюда входят также учебные мастерские по ведущим профессиям строительства, собственная котельная...

Вышеуказанные учебные корпуса намечалось сдать в эксплуатацию 1 сентября 2010 года, к открытию политехнического колледжа РИ, созданного 4 июня 2010 года, но из-за кризисной ситуации в стране, завершить строительство не удалось. Таким образом шло развитие и реорганизация бывшего ПУ № 1 в учебное заведение СПО. Одной из приоритетных задач коллектива является создание на базе бывшего профучилища современного учебного комплекса. Такова история данного учебного заведения, с которым мы имеем возможность познакомиться.

Сегодня в стенах колледжа проводятся различные мероприятия на актуальные злободневные темы, с целью защиты молодёжи от негативных явлений в обществе.

Как известно, в период с 26 мая по 26 июня 2023 года в Ингушетии проводится месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который ежегодно отмечается 26 июня. Месячник проводится в целях профилактики наркомании, а также привлечения внимания общественности к необходимости отказа от вредных привычек и ведению ЗОЖ. Проводящиеся мероприятия направлены на привлечение внимания граждан к проблемам наркомании, повышение информированности населения о негативных последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ и об ответственности, неминуемо наступающей за участие в их незаконном обороте, приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, формирование активной гражданской позиции и негативного отношения к потреблению психоактивных веществ, организация комплексной профилактической антинаркотической работы с детьми и молодёжью, а также повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Проблема наркомании среди подростков и её профилактика — одна из центральных в современном мире. Превратившись в настоящее бедствие и достигнув масштаба эпидемии, она не даёт покоя миллионам людей, их родственникам, друзьям, сослуживцам.

В период проведения данного месячника прошло мероприятие «Лестница, ведущая вниз».

Гостями мероприятия стали главный нарколог РИ Ваделов Джамбулат, представитель духовенства Нальгиев Алихан, инспектор ПДН Евлоева Аза.

Сотрудники рассказали студентам основные сведения о наркотических веществах, пояснили, какой вред несет наркомания личности и ее здоровью, а также объяснили о способах развития навыков уверенного отказа от употребления наркотических средств.

«Наркомания — страшная трагедия нашего века, это лестница, ведущая вниз, которая все больше и больше проникает в нашу жизнь. Это болезнь, и её человек выбирает добровольно, превращая себя в социальный труп, — говорили выступавшие. — Проблема наркомании среди подростков и её профилактика — одна из центральных в современном мире. Превратившись в настоящее бедствие и достигнув масштаба эпидемии, она не даёт покоя миллионам людей, их родственникам, друзьям, сослуживцам».