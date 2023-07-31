Сегодня Тимерхан Ахмедович с ощущением гордости, чести и долга передаёт свой опыт и знания подрастающему поколению, а с читателями делится о пройденном пути, о своих достижениях и увлечениях, показывая пример для подражания, идущим следом...

«Я родился в 1943 году, по словам моей матери Марьям Закриевны Альдиевой 25 сентября. Но поскольку в годы депортации все документы были утеряны, в паспортных данных у меня стоит дата 15 июня. И мне даже нравится, что у меня две даты рождения, так сказать, одна — официальная, другая — семейная...

В школу я пошёл в 1950 году в селении Архангельское, Петропавловского района Северо-Казахстанской области. В этом селе было много детдомовцев, эвакуированных из Ленинграда в начале Великой Отечественной войны. Они были старше нас по возрасту, очень бесцеремонные, вели себя по- хамски, и не упускали случая, чтобы поиздеваться над нами — младшими по возрасту детьми «спецпереселенцев». Причем делали это порой очень изощрённым методом. Они набрасывались на нас группой и размазывали нам губы свиным салом, зная, что для мусульманина это запретное животное, и что это доставляет нам душевную боль, мерзость и неприязнь. Между нами постоянно происходили кулачные разборки. Как-то так прошло моё детство, в обществе враждебно настроенных элементов, в борьбе за существование под солнцем.

Плачевным было моё детство ещё и оттого, что мы буквально голодали. Моя мама, чтобы как-то спасти ситуацию, ходила в сильные морозы вместе с другими ингушскими женщинами на поля, где можно было найти пшеницу и мёрзлую картошку. И труд этот был весьма не из лёгких. Они порой голыми руками разгребали толстый слой снега, чтобы добыть нам еду, а потом грелись на костре, который разжигали из мелкого кустарника. Считалось большой добычей, если за весь день маме удавалось набрать полведра мёрзлой картошки. Дома она размораживала картошку на печке, и тогда получалась густая масса, что-то похожее на тесто. В эту массу она добавляла собранные и размороженные на печи зёрна пшеницы, делала небольшие лепёшки и тут же их выпекала на печи. Для нас, голодных ребятишек, эта была самая вкусная еда. Но даже эти продукты спецпереселенцам вскоре стали запрещать собирать. Вся политика была направлена на уничтожение народа, не кнутом, так голодом. Такими жёсткими были представители специальных комендатур‚ организованных для надзора за спецпереселенцами. И люди умирали, умирали от голода и холода. Из 37 депортированных семей в этом селении, как рассказывали старшие, осталось только 12, да и то очень поредевшие.

«Умерли они все», — горестно произнесла она...

Я помню один случай. Мне было шесть лет. Мама послала меня к соседям с лепёшками, о которых я говорил, в честь наступающего священного вечера пятницы. Я побежал, надев свою изодранную шубейку и рваную шапку к соседям, что жили через дорогу, напротив нас. Как обычно с порога я стал звать тётю: «Дяци-и, Хьайби! (тётя Хайби!)». Мне никто не ответил. Я открыл дверь в их землянку, и меня словно ударило холодом. Картина была удручающая. Все трое: двое детей и мать лежали на соломенном матрасе, укрытые тонким одеялом. Я прибежал домой и сказал матери, что «дяци» (тётя) не просыпается. Мать всплеснула, руками, произнесла короткую фразу: «И-и, устаз!», и бросилась из дома, накинув на себя тёплый платок. Её долго не было, а когда пришла, лицо было отёкшее от слёз. «Умерли они все», — горестно произнесла она и горько-горько заплакала. И я плакал вместе с ней, поэтому, наверно, и запомнил эту трагическую смерть на всю жизнь.

Помню из детства и другой трагический случай. Это было летом. Под горой, рядом с нашим селом было большое озеро. Все мы там купались весной и летом, когда разливалась река Ишим и озеро пополнялось водой. Потом такой уровень воды в реке держался долгое время. И вот однажды здесь утонул молодой ингушский парень. Его тело долго не могли найти. Отец парня по совету знающих попросил найти утопленника женщин, то ли ясновидящих, то ли у них дар какой-то был. Но я был в числе тех, кто наблюдал за этими поисками. Они взяли корку круглого хлеба, сделали подобие чашки, на втыкали туда 18 свечей, по количеству лет парню, зажгли их и поставили на воду. Каравай со свечками покружился на месте, а потом ринулся в сторону, отплыл от лодки метра на 3-4, остановился и стал делать круги. «Ищите там», — сказала старшая женщина в лодке. Молодые люди нырнули и нашли труп, который отнесло от места гибели метров на 30.

На родине я начал писать стихи

В школе с. Архангельское я проучился до 5-го класса. Потом мы с родителями переехали в селение Карабулак Талды-Курганской области. Здесь мы пробыли до 1958 года. А вскоре мы собрались домой, на Кавказ. Помню, что мы взяли с собой добротные лыжи и привезли их на родину. Но здесь, увы, зимы бывали малоснежными и тёплыми. Куда они подевались потом я и не помню.

В седьмой класс я пошёл в селение Кантышево, где и окончил среднюю школу в 1961 году. Писать стихи начал именно в эти годы. Возможно, этому поспособствовали возвышенные чувства, которые я испытывал и которые переполняли меня по возвращению на родину, о которой раньше знал лишь по рассказам старших. Ну и, конечно же, перемены в моей жизни и в жизни моего народа. Признаюсь, что я ещё любил петь, и у меня это неплохо получалось. В школе на выпускном вечере я от души спел песню «Я люблю тебя жизнь». Мне аплодировали так искренне и долго, что у меня на некоторое время даже возникла мысль: «А не пойти ли мне в певцы?». Но она быстро угасла, вернее, я прогнал её.

В поисках будущего

После окончания школы в 1961 году я поехал поступать в институт в город Нальчик, в университет. Сдал документы на зоотехническое отделение, а меня зачислили на агрономический факультет, мотивируя этот тем, что я один из всех абитуриентов сдал русский язык на «5». Ну я и забрал документы, и сдал их в Горный институт на электронное отделение, которое было открыто только в том году. Но меня снова зачислили на другой факультет, а именно, на факультет горных разработок. Я снова ушёл.

Учёба, и вообще знания мне давались легко. Друзья и сверстники ругали меня, когда я отказывался от предложенного факультетов, потому как поступить в вуз было очень сложно, но не для меня. Я словно играючи искал для себя профессию по душе. И вот решил учиться до конца, когда поступил в Грозненский нефтяной институт на факультет нефтехимии. Однако материальное положение в семье было тяжёлым. Я был старшим в большой семье, где воспитывалось четверо сыновей и столько же дочерей. Отец постоянно болел, и бедная мама выбивалась из последних сил, чтобы всех нас прокормить. Разумеется, на мне лежала большая ответственность. И я работал на стройках, а учился на вечернем факультете. Но с творчеством никогда не расставался. С этим уже ничего нельзя было поделать. Меня всегда одолевало чувство, что я не на своём месте. Садился за учебники, а мысли захлёстывали стихи. И тогда я написал поэму «Джабаги» на русском языке. Отнёс её в редакцию газеты «Грозненский рабочий». Там мне сказали (зав. отделом культуры был Л. Калита), что у русского народа и так много писателей и поэтов, а вот у ингушей их мало, а потому надлежит писать на своём родном языке и печататься в ингушских изданиях. Тогда я пришёл в Союз писателей Чечено-Ингушетии с надеждой, что мне подскажут, как научиться писать на родном языке, который я в школе не изучал. И ещё, я надеялся, что они помогут перевести поэму на ингушский язык. Литературный консультант, известный ингушский писатель, работавший тогда в Ингушском отделении Союза писателей, почти не обратил на меня внимание, но вот за руку водил дочь одного русского чиновника, желая помочь напечатать в газете её произведение. Меня это очень больно задело, и я решил больше сюда не обращаться. Однако не удержался. Пришёл по совету знакомых к редактору альманаха Саиду Чахкиеву, известному ингушскому писателю, со своим стихотворением «Нана». Саид принял его с восторгом, долго правил ошибки и заявил, что опубликует его в следующем номере, который выйдет через три месяца. Для сведения, альманах «Утро гор» выходил лишь четыре раза в год. Я с нетерпением ждал выхода в свет этого номера альманаха. Меня воодушевило то, что меня признали, и с этих пор я начал писать на ингушском языке. Самостоятельно освоил грамоту и при каждом удобном случае расширял свои знания по грамматике и литературному запасу ингушского языка.

Я писал стихи и поэмы, печатался в региональных газетах и журналах, но всё же меня настиг творческий коллапс. Мне вдруг больше не хотелось писать. И вот, однажды меня пригласил на радио Гирихан Гагиев, который работал там корреспондентом. В частной беседе я пожаловался, что нет нормальных ингушских словарей. «А ты составь такой словарь», — сказал мне Гирихан, и его слова стали толчком к составлению моего «Словаря...» из 80 000 слов только на ингушском языке. И уже потом философ Беслан Кукурхоев в своей статье скажет, что будь у меня под рукой словарь Тимура Кодзоева, я написал бы свою задуманную работу по философии ингушского языка ещё много-много лет назад. Эти слова тоже были стимулом для моего нового исследования. Я понимал, что мой огромный труд не пропал даром, если уже современники оценили его значение для ингушского языка«.

Для справки: «Модернизированный ингушско-русский словарь» из 1410 страниц, вышедший в 22 томах и затем переизданный одним большим изданием в 2010 году. Автор свел все тома в один фолиант (около 80 000 слов) и издал его за свой счет. Значительную часть расходов на себя взял профессор Муса Гулиев. В «Модернизированном словаре» впервые включены неологизмы, архаизмы, жаргонизмы и т. д. Автор этого огромного труда зафиксировал объемный специфический взгляд на язык предков. По мнению Тимура Ахметовича, на протяжении столетий ингуши из поколения в поколение теряли большие объемы слов, и потомкам теперь надо усиленно работать, чтобы воссоздать и закрепить универсальный жреческий язык. Именно из этих побуждений и вышел в свет «Модернизированный ингушско-русский словарь», который представляет собой огромный интерес для всех, кто занимается вопросами развития и сохранения ингушского языка и настоящей гордостью Тимура Кодзоева.

«В Ингушетии сложилась парадоксальная ситуация. Коронный ингушский язык пишут, как попало. Например, в словах «ала» — лежать, и «ала» — сказать, — совершенно две разные буквы «а»: «а» — краткое, и «а» — долгое. Но даже в академических изданиях — в словарях, выпущенных научно-исследовательским институтом пишут просто «а», совершенно не учитывая то, понимает читатель, что написано или нет. И вот в книге я попробовал максимально приблизить сегодняшний письменный язык к устному, т. к. после составления большого словаря пришел к выводу, что именно устный ингушский язык и есть литературный. Однако собратья по цеху игнорировали, игнорируют и будут, наверно, игнорировать то, что написано и предложено мной, мотивируя это тем, что это я сам придумал многие слова. Но не мог же я придумать 80 000 слов! А ведь очень много слов ингушских отсутствуют в тех словарях, что изданы Ингушским НИИ языка и истории. Например, там нет слов «хах», «хаххе», и тогда гадай, что они означают.

Многие слова пишутся вообще дико, например, «Ахьмада дукха деза шекар». Я же писал это предложение так: «Ахьмадан дукха дез шекар». В первом случае приходилось прочитать трижды, чтобы уяснить смысл того, что Ахмед любит сахар (а не сахар, который любит Ахмед). Во втором же случае предложение понималось с первого чтения. А ведь это мною было написано назальное «н», которое употребляли люди старшего возраста в годы моей молодости. Именно этот приём облегчает понимание текста с первого прочтения.

В ходе исследования я открыл для себя, что ингушский народ имеет солидный жреческий слой культуры, сминаемый как русским обучением, так и толкователями арабского (мусульманского) образа жизни, что люди в прошлом почитали стихии природы: стихию воды — проводы новобрачной по воду; стихию воздуха — обряд молчания и развязывания языка; стихию огня — обряд разжигания нового очага; стихию земли — рождение сына и др.

Я открыл для себя, что предки ингушей имели высокую цивилизацию. Мне открылся мир жрецов, которые наблюдали природу, описывали её и были связаны со всеми центрами жречества Древнего мира. И высшим взлётом моего представления было то, что я узнал о том, что царь древнего Рима Нума Помпилий прислал ингушским жрецам 12 позолоченных щитов — анцилов, за уточнения, сделанные в счёте дней по календарю, когда ингушские жрецы установили что в году не 10 месяцев, как считалось тогда, а 12. И ещё, ингушские жрецы установили начальную меру счёта, назвав её «сант» — радужка глаза.

Говорят, что талантливый человек, талантлив во многом. И это неоспоримая истина. Не всем известно, что Тимерхан Кодзоев ещё и профессиональный строитель. Правда изначально в эту отрасль он пришел не по зову души и сердца, просто надо было помочь маме поставить на ноги младших братьев и сестёр. Но творческой душе не под силу заниматься любым делом, без души. Как и вышло в жизни нашего героя. Он полюбил свою профессию с того самого момента, когда уже другими глазами взглянул на построенное здание в одном из микрорайонов Грозного, когда на чистом поле из кирпича и бетона с его участием возвысилось крупное красивое здание. Он успел поработать в строительной отрасли и разнорабочим, и мастером, и бетонщиком на нефтеперерабатывающем заводе железобетонных конструкций. Был технологом и начальником цеха, дорос до главного инженера ПМК-663, где работал под начальством заслуженного строителя Чечено-Ингушской Республики Мурада Борова. Строили они разные промышленные, социальные, сельскохозяйственные объекты. В разное время он строил и за пределами ЧИАССР, и где бы не был, с его слов «физическое строительство везде связывал с духовным строительством». Наверное, поэтому ему удалось так удачно вписаться в такие, казалось бы, на первый взгляд, разные профессии: строитель, поэт, прозаик, лингвист, а теперь и педагог. В 80-х годах он некоторое время был и в роли журналиста, вёл на Чечено-Ингушском телевидении передачу «Родной язык — окно в мир» на ингушском языке, которая была очень популярна среди ингушского населения. Он знакомил зрителей с известными учёными, видными деятелями культуры, с общественными лидерами ингушской национальности, и с учителями, которые занимались так или иначе популяризацией родного языка.

В первые годы создания ингушской государственности Тимерхан Кодзоев работал в строительной фирме «Декор», участвовал в строительстве школы в Зязиков-юрте, в должности старшего прораба. К этому объекту он приступил уже после того, как здесь был заложен с грубейшими нарушениями фундамент, который пришлось исправлять, приложив все свои усилия, профессиональный опыт и мастерство, сдав успешно выполненный объект в обозначенный срок.

Примечательно и то, что первый сборник своих стихов на ингушском языке он посвятил строителям: «Тхо — г1ишлонхой да» («Мы — строители») (1974), в предисловии которого известный ингушский писатель Саид Чахкиев очень высоко отозвался о творчестве молодого поэта.

Среди изданных им книг, помимо перечисленных выше, поэтический сборник «Ц1е зиза» («Красный цветок»), поэма «Наьсари Ачами», сборник стихов «Заман белгалонаш» (Приметы времени), роман «Наькъаш» («Дороги»); книга из трилогии «Путь жреца» — «Жрецы и люди», сборник стихов «Звезда» и т. д. Тимур Кодзоев также автор известных ингушских песен, таких как «Хьо йоацаш мегаргвац со», «Тамашне сайре» и многих других. Его произведения печатались и печатаются в альманахе «Лоаман 1уйре» («Утро гор»), в журнале «Литературная Ингушетия», в республиканской общественно-политической газете «Сердало».

Последние 15 лет Тимерхан Кодзоев работает преподавателем в Ингушском политехническом колледже имени Ю. И. Арапиева. Ведёт строительные предметы

«Я хочу оставаться до конца полезным своему народу, своим людям, — говорит он. — И в этом плане мне в радость то, чем я сегодня занимаюсь. Я учу детей быть настоящими профессионалами, и конечно же, настоящими людьми и патриотами своего народа. Чем бы, и где бы они не занимались, работу надо выполнять по совести и с душой. А строительство — это самое что ни на есть настоящее творчество! Меня всегда вдохновлял на «подвиги» конечный результат, за который не стыдно перед потомками, куда вложена моя душа, мои умения и опыт. В строительстве есть поэтическое начало, потому что строитель творит, творит с душой, чувствует себя созидателем, словно поёт песни или пишет стихи. Так что хочется пожелать молодёжи работать с душой, и учиться с душой. Не ради бумажного диплома, это время ушло. Сейчас время настоящих специалистов, настоящих профессионалов. А стать профессионалом в любом деле, без души, без творчества невозможно!».

Тепло и сердечно отзываются о своём наставнике многочисленные ученики Тимерхана Кодзоева, которые следят за его творчеством, интересуются его произведениями и являются поклонниками его талантов. Многие из них работают на строительных объектах и в различных отраслях народного хозяйства республики, в регионах России и зарубежья.

Пользуясь случаем, коллектив газеты «Ингушетия» сердечно поздравляет Тимерхана Ахметовича Кодзоева, члена Союза писателей России, поэта, прозаика, лингвиста, строителя и педагога с 80-летним юбилеем, желает ему крепкого здоровья, искренних читателей, и настоящих последователей его профессиональной деятельности.