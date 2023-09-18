Наша газета тоже отметила эту дату несколькими публикациями о жизни и творчестве прославленного поэта прошлого столетия. Сегодня мы расскажем нашим читателям о том, как у Расула Гамзатовича появились стихи «Журавли», которые были переложены на музыку и сегодня поются во всех странах мира.

Существует несколько версий по поводу появления этих стихов, но самая точная их них является та, о которой поведал сам автор. Дело в том, что Гамзатов в своем творчестве вновь и вновь возвращался к теме войны на протяжении всей жизни. А на использование в качестве символа белого журавля Гамзатова натолкнула одна очень грустная история, которую ему рассказали во время посещения Хиросимы в 1965 году. Спустя десять лет после того, как американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, одна маленькая девочка Садако, как и тысячи её соотечественников, заболела лейкемией и умирала медленной смертью. Но она верила, что сможет выздороветь после того, как смастерит тысячу бумажных журавликов. Узнав об этом, со всего мира девочке стали присылать маленьких белых журавликов, и Садако хотела довести их число до тысячи, но не успела...

В день памяти жертв атомных бомбардировок Расул Гамзатов видел, как к могиле девочки приходили сотни женщин в белом одеянии — знаке траура в Японии. Эта впечатляющая картина и история маленькой японки произвели сильное впечатление на Гамзатова.

А потом на дне поминания жертв Хиросимы и Нагасаки Расулу Гамзатовичу вручили телеграмму, в которой сообщалось о смерти его матери. Всё оставшееся время, пока он находился в Японии и в составе советской делегации возлагал цветы к памятникам безвинно убиенных жертв ядерной атаки, и на обратном пути в самолете он думал о своей матери и о тех потрясениях, которые пришлось пережить ей во время войны. Вспоминал он и о своих старших братьях, которых мать так и не дождалась с войны, и эта боль утраты слилась в его воображении с историей маленькой японской девочки и её журавликами. Так и родились эти стихи.

Как мы знаем, сам Гамзатов не писал на русском языке, поэтому его стихи мы знаем в переводах других русских поэтов. Автором перевода «Журавлей» стал друг и однокурсник Гамзатова по Литинституту Наум Гребнев — известный переводчик восточной поэзии, участник Великой Отечественной войны. После кончины Гребнева в 1988 году Расул Гамзатов так написал о своём друге: «Мой друг Наум Гребнев превосходно перевёл «Журавлей», как и другие мои стихи, на русский язык. Но Наум был не просто переводчиком, а почти соавтором. Это произведение оказалось ему ближе всех других стихов, ибо он сам — израненный воин, потерявший на войне своих близких и друзей. Оно стало для него собственной болью. Гребнев всегда говорил: «Журавли» — это стихи обо мне и моих друзьях». Теперь и он нашёл место в этой журавлиной стае, и я горюю о нём очень сильно«.

Правда, первоначальный текст немного отличался от того варианта, который нам всем известен, и звучал он так: «Мне кажется порою, что джигиты, с кровавых не пришедшие полей, в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей». Именно в таком виде стихотворение впервые было опубликовано в журнале «Новый мир» в 1968 году, когда оно попалось на глаза Марку Бернесу, к тому времени очень известному и популярному советскому певцу, который любил творчество Гамзатова и регулярно читал его стихи в периодической прессе. Он тут же связался с автором стихов и договорился о встрече, на которой стороны обсудили дальнейшую судьбу этих проникновенных строк.

Марк Бернес попросил Расула Гамзатова переделать несколько строк и вместо «джигитов» использовать слово «солдаты». Также с согласия автора были переделаны и другие строфы. После этого Гамзатов дал свое согласие композитору Яну Френкелю переложить эти стихи на музыку, и таким образом появилась песня, ставшая реквиемом по всем погибшим в Великой Отечественной войне.

Сегодня, в связи с огромной популярностью этого произведения, можно с уверенностью сказать, что «Журавли» являются одной из самых известных, популярных и любимых русских песен о войне в России и во всём мире. Мощный образ погибших солдат, чьи души, словно стая журавлей, уходят клином в бездонное небо...

Вдова Бернеса вспоминала о том периоде, когда рождались «Журавли»: «Марк долго спорил с переводчиком — тот не соглашался с тем, что стихи Гамзатова надо править. Но всё-таки мой муж убедил Гребнева и оказался прав. В новой редакции песня приобрела поистине всемирное звучание. Но и композитору, надо сказать, музыка давалась нелегко — два месяца он искал «ту самую» мелодию и всё-таки нашёл. Когда Бернес услышал её, то заплакал... Потом очень многие взрослые мужчины, прошедшие боль войны, будут плакать при исполнении этой песни-реквиема. А для самого Бернеса «Журавли» стали прощанием с жизнью — он тяжело болел в то время, и на запись в студию его отвозил сын. Марк Бернес записал песню с одного дубля, а спустя месяц скончался. Как будто бы поставил точку...»

Удивительно, но в Союзе композиторов СССР поначалу не приняли эту песню — её посчитали слишком сентиментальной, «потакающей непритязательному вкусу публики». Но на самом деле оказалось ровно наоборот — и поэт, и переводчик, и композитор, и, конечно, Марк Бернес попали в самую душу человека, по судьбе которого прошлась война. Не сентиментальность, а боль от разлуки с жизнью — вот что слышали люди в песне. Именно поэтому она мгновенно стала невероятно популярной и любимой. А образ журавлей с этого времени стал символом погибших солдат и обрёл своё законное место на многих военных памятниках. Финалом этой песни стала также установка памятника белым журавлям в Гунибе в 1986 году. И даже сегодня, когда на Украине идёт специальная военная операция, в Туапсе появился народный памятник погибшим бойцам. И там тоже бесконечный клин журавлей, улетающих в небеса...

В последующем песни на стихи Гамзатова зазвучат уже в репертуаре практически всех самых популярных советских исполнителей: Юрия Антонова, Валерия Леонтьева, Муслима Магомаева и других. И, как правило, несменным главным достижением в их песенном творчестве останутся «Журавли».

Многое забудется из творчества Гамзатова, оставшись на полках библиотек или страницах в интернете, появятся новые поэты и новые произведения. Но останутся «Журавли», которые обеспечили ему бессмертие!