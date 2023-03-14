«Жизнь без дружбы — ничто, а исключить её из жизни — все равно, что лишить мир солнечного света», — так говорили и наши предки, которые испокон веков дорожили искренними человеческими отношениями. Исходя из этого, мы сегодня можем говорить, что дружбу во все времена почитали величайшим нравственным мерилом и ценностью.

Как мы можем утверждать, дружеские чувства не просто объединяют людей, они дают нам поддержку и опору, служат источником творческого вдохновения, способствуют рождению новых произведений искусства и литературы.

В этом плане заметное место среди признанных мастеров пера, не раз обращавших свое внимание на эту важную тематику, занимает и писатель Василий Русин — автор книги «Достоинство гордых. Моя жизнь с чеченцами и ингушами», которому в эти дни исполнилось бы 105 лет.

Надо сказать, что имя Василия Федоровича Русина хорошо известно старшему поколению ингушей, потому что практически вся его жизнь была связана с Чечено-Ингушетией, где он проработал долгие годы, пройдя путь от рядового служащего до министра сельского хозяйства. Но какую бы должность он ни занимал, Василий Федорович, как подлинный интернационалист, всегда оставался человеком слова, за которым следовало дело — реальное, зримое, осязаемое. Как рассказывают люди, хорошо знавшие Василия Русина, он являлся высоко порядочной личностью и широко образованным чиновником, душой болеющим за дело, которым он занимался.

Впервые об этом человеке с интереснейшей судьбой мне рассказал Суламбек Саадулович Котиев, известный актер театра и кино, первый профессиональный режиссер телевидения среди ингушей, который лично был знаком с Русиным и хорошо знал всю его биографию. Подробно описывая обстоятельства, при которых он познакомился с Василием Фёдоровичем, мой собеседник, в прошлом журналист, активный общественный деятель и по совместительству великолепный рассказчик, говорил, что вряд ли можно будет подобрать нужные слова, чтобы как следует охарактеризовать этого незаурядного и до мозга костей справедливого и честного человека. В конце нашей беседы Суламбек Котиев подарил мне книги, написанные В. Русиным, изданные при его жизни и после его смерти.

Листая эти жизненные исповеди простого русского человека, который всем сердцем полюбил чеченцев и ингушей и сделал очень многое для того, чтобы историческая справедливость, нарушенная «властителями порядка», подвергнув тотальной высылке, была восстановлена, становится очевидным, как высоко и дорого ценил автор дружбу с народами, ставшими ему поистине родными.

Как известно, с 1929 по 1933 год во время голодомора на Украине, русские и украинцы эшелонами прибывали на юг России, а именно в Чечню и Ингушетию. И именно здесь тысячи людей, которые расстались со своей родиной в поисках пропитания, нашли надежный приют: горцы делились с ними последним куском хлеба и всем, что имели сами. Волей судьбы, Василий Русин, будучи ребенком, оказался на Кавказе. Его семья, которая была причислена к кулакам, опасаясь быть выселенной в Сибирь, тоже бежала на юг и в первое время поселилась в Назрани. Здесь Василий окончил семилетнюю школу, затем поступил в сельскохозяйственный техникум и в 1938 году по распределению попал в горный Галанчожский район ЧИАССР, где стал работать главным агрономом. С этих пор вся дальнейшая жизнь В. Русина была связана с Чечено-Ингушетией.

Необходимо отметить, что, приехав на Кавказ и оказавшись среди народа, о котором они раньше и представления не имели, Русины сумели подружиться с местными жителями, выучили их язык и с большим уважением относились к традициям и обычаям вайнахов. Менталитет горских народов, их образ жизни, богатая духовная культура ингушей и чеченцев стали очень близки Василию Федоровичу. Неслучайно ведь о нём на полном серьезе говорили, что он больше чеченец или ингуш, чем русский. По свидетельству людей, хорошо знавших Василия Федоровича, сам он всегда высоко ценил открытость и братскую преданность во взаимоотношениях. Именно поэтому Василия Фёдоровича всегда принимали в вайнахских семьях как самого дорогого гостя.

«Мы не вправе забывать об этом никогда, — писал Василий Русин позднее в своей последней книге «Достоинство гордых». — Моя жизнь среди чеченцев и ингушей получила общественное признание, как своеобразный знак уважения человека, который через всю свою жизнь пронес трепетное отношение к тем, на кого он и его семья смогли опереться в тяжелые годы лихолетий».

Родился Василий Федорович Русин 17 марта 1918 г. в деревне Ольховатка Курской области. Десятилетним подростком ему пришлось навсегда расстаться со своей любимой деревней и расти на чужбине, хотя сам он никогда не называл Кавказ чужим. «Всем сердцем я прикипел к этому удивительно красивому краю, который стал для меня второй родиной», — говорил он.

В 1939 году Василия Русина призвали в армию, а вскоре началась Великая Отечественная война, и он добровольцем ушёл на фронт. Служил в Прибалтике. Прошел Вторую мировую войну от начала и до конца. Спас многих людей из плена, внес огромный вклад в победу над фашистами и был награжден многочисленными медалями. В мае 1945 года его дивизия дошла с боями до немецкого города Штральзунд, где и встретила долгожданный день победы.

После окончания войны Василий Федорович вернулся в Грозный. Он с болью в сердце узнал о том, что за время его отсутствия чеченцев и ингушей сослали в Казахстан, а на бывшей территории республики произошли радикальные изменения, которые никак не могли радовать здравомыслящего человека. Но жить надо было по законам существующей власти. В 1946 году Русина направляют работать в сельскую отрасль Грозненской области, но вскоре он был переведён на партийную работу. Уже после восстановления Чечено-Ингушетии работал последовательно первым секретарём Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов.

Вспоминая этот нелегкий период жизни восстановленной автономии и отмечая некоторые нюансы и детали, предшествовавшие самому процессу возвращения вайнахов на свою историческую родину, В. Русин писал так: «О создании оргкомитета, который должен был обеспечить организационное и административно-государственное восстановление ранее упраздненной Чечено-Ингушской АССР, верховная власть побеспокоилась заранее. В тот период (1956 год) я занимал пост начальника областного управления сельского хозяйства и знал, что в Москве решается вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. В то же время я чётко осознавал, каким тяжелым будет этот процесс. И меня моя интуиция не подвела. Как известно, в то время вся территория Чечено-Ингушетии была заселена переселенцами русской, армянской, осетинской и многих других национальностей. И большинство чиновников сделали всё возможное, чтобы чеченцев и ингушей не пустить на свои земли, но судьбе, не без помощи неравнодушных государственных деятелей, стало угодным дать добро возвращению измученным народам».

В период восстановления ЧИАССР Василий Русин был членом оргкомитета и стоял у самых истоков исторического процесса и, как следует из документально подтвержденных источников, многое сделал для того, чтобы безвинно оболганные репрессированные народы вновь обрели свою гражданственность и родину.

Русин был также лично знаком с Мальсаговым Туганом Хаджимоховичем, основателем Ингушского краеведческого музея, с которым их связывали долгие годы дружбы. Надо отметить, что Василий Федорович и Туган Хаджимохович часто виделись и вместе работали над многими проектами.

Василий Русин был человеком широкого кругозора, и поэтому его не могла не интересовать история Кавказа. Изучая тему возникновения двух братских народов (чеченцев и ингушей) в его северной части, В. Русин сделал для себя выводы, с которыми мало кто из профессиональных историков могут поспорить. Вот что он пишет: «Если внимательно посмотреть на древнюю историю чеченцев и ингушей, то мы увидим, что с давних времен — и в период господства Хазарского каганата, и в период монголо-татарского ига на Руси, и во времена царской империи, и даже при советской власти — чеченцы и ингуши были вынуждены воевать за свои земли и равноправие в обществе. Общеизвестно также, что вайнахи на протяжении своей истории не имели князей, беков, ханов: они в своем обществе жили как равноправные субъекты, руководимые религиозными авторитетами. Зато со всех сторон их окружали дагестанские, кабардинские, черкесские и осетинские князья, беки и ханы, которые были приближенными к местной политической элите всех времен. Используя связи с этой элитой в личных целях, они добивались себе привилегий и расширения своих территорий за счет чеченских и ингушских земель. А когда те стали защищать свои права на земли, их называли бандитами, посягающими на суверенитет государства. Особо мне хотелось бы сказать об ингушах. Во-первых, потому что это — люди слова, люди дела. Мы знаем, что исторически так сложилось, что ингуши прошли тяжелый путь, когда трусливые просто не выживали в обществе, а для того, чтобы выжить, приходилось быть сильным и смелым. Вот таким естественным отбором и образовался этот народ, у которого, возможно, из-за несправедливого отношения к нему сложилась сильнейшая неприязнь к доносчикам и ябедам. Задумайтесь над смыслом одной из известных ингушских пословиц, которая говорит, что «пуля не так страшна, как язык: пуля убивает одного, а язык — намного больше», и вы поймете, в чем мудрость этого древнего и красивого народа! Также ингуши не любят хитрецов и изворотливых людей, которых в своих поговорках сравнивают с крысами и мышами, что живут в подвале.

Если говорить об истории возникновения этого народа, надо обратиться к исследованиям знаменитого немецкого и русского учёного-энциклопедиста, естествоиспытателя, географа и путешественника XVIII-XIX веков П. С. Палласа, побывавшего в конце XVIII века на Кавказе, который писал, что ингуши являются остатками собственно алан. Другой исследователь XIX века Эдмунд Спенсер в своем научном труде «Описание поездок по Западному Кавказу в 1836 году» отмечал, что ингуши являются самым настоящим, ныне существующим племенем алан. А вождями алан, по мнению ученых, являлись ингуши Респендиал и Гоар, которые участвовали в великом переселении народов. Отсюда можно сделать выводы, что ингушам есть чем похвастаться, в самом лучшем смысле этого слова. Как древний и свободолюбивый народ, ингуши по праву могут гордиться своей удивительно красивой страной, прекрасными традициями и обычаями, оставленными мудрыми предками. В них таится непоколебимый дух добрососедства, передаваемого из поколения в поколение. И поэтому для каждого ингуша традиции и обычаи, составляющие главное наследие предков, несут в себе непререкаемый авторитет. Еще одним поводом для гордости у ингушей является уважение к старшим, искренняя забота о младших, почтительное отношение к женщинам — мудрым хранительницам домашнего очага. Примечательно и то, что неписаный свод законов, называемых адатами, соблюдается в каждой ингушской семье. Но самое главное — это то, что ингуши хорошо знают свои корни и историю своего народа«.

Василий Русин побывал во всех уголках Ингушетии, пешком и на лошадях добирался до самых высоких горных сел, и в каждом из них у него было много добрых друзей. Он в совершенстве владел ингушским языком, и с большим наслаждением общался со старейшинами. В итоге, на примере своей семьи он показывает, как четыре поколения из династии Русиных породнились с четырьмя поколениями ингушей. Причем эта дружба углубляется и передается по наследству от старших к младшим.

К примеру, с большим трепетом пишет автор книги о том, как его папа, Фёдор Кузьмич Русин, дружил со многими ингушами из разных сёл Назрановского, Пригородного, Пседахского и других районов Ингушской автономной области. И о каждом из них он говорит уважительно и тепло. Это семьи Мальсаговых, Цолоевых, Албаковых, Маматиевых, Костоевых, Марзабековых и т. д.

«С помощью этих людей наша семья уцелела, не погибла от голодной смерти, — пишет он. — Среди них Алмазов Абдула из селения Барсуки, Бейсултан Марзабеков из села Ангушт, а также Сосланбек Газгиреев из села Альтиево, Шаби Майсигов из села Насыр-Корт и многие другие, которых я, к большому сожалению, не могу назвать поименно. Значительно позже у меня сложились добрые дружеские взаимоотношения с сыновьями друзей моего папы: с Ильясом Абдулаевичем Алмазовым, Берснако Бейсултановичем Марзабековым (дедушка моих детей, — прим. авт.), Идрисом Сосланбековичем Газгиреевым, Магомед-Султаном Шабиевичем Майсиговым. А когда у меня и у моих друзей выросли сыновья, то и они начали дружить между собой. Для моего сына Володи и внука Саши стали настоящими братьями Муса Берснакович Марзабеков, Исмаил и Анатолий Алмазовы, Исраил и Юсуп Газгиреевы и Салмхан Магомед-Султанович Майсигов».

В своей книге автор также искренне, тепло, на простом доступном языке рассказывает о своей богатой событиями жизни, пройденном пути среди вайнахов. Когда читаешь первую главу книги, убеждаешься, что совсем ещё юным он всем сердцем прикипел к тем, кто оказался рядом и помог выжить.

Автор с глубоким знанием истории вайнахского народа описывает не только события, произошедшие в прошлые годы, но и с большим сожалением продолжает говорить о новых трагедиях чеченского и ингушского народов. В своем произведении он лишь вкратце изложил отдельные фрагменты катастрофически тяжелой и губительной для народов Чечни и Ингушетии ельцинско-чеченской войны и осетино-ингушских боевых столкновений. В одинаковой степени — и по поводу случившегося с вайнахами в сталинские времена, и в 90-е годы — В. Ф. Русин гневно обвиняет политиков, стоявших у власти в Москве в тот период.

Негодует он также и по поводу распространения в средствах массовой информации откровенной лжи о кавказцах. В этой связи он часто повторял: «Свою жизнь я прожил очень хорошо. Главное богатство, которое я приобрел, — это люди. И эти люди были кавказской национальности. И почему-то мне никогда не попадались варвары, людоеды и бандиты. А я прожил среди них немало лет. И каждый человек, с которым меня сводила судьба, мне бесконечно дорог и близок по-своему. В общем, способность к сопереживанию ближнему — только малая часть того, что необходимо всем, и этим умением, я думаю, должны обладать не только отдельные граждане, но и целые народы и государства». Согласитесь, эти слова Василия Русина сегодня звучат как призыв и напутствие на мирное сосуществование людей, когда видимые и невидимые рубежи разделяют человечество и портят жизнь.

В последний раз в Ингушетию В. Русин приезжал весной 2008 года, за несколько месяцев до своей смерти. Повод приезда на свою вторую родину для ветерана был очень важным: Василий Русин был награжден высшей наградой Ингушетии — орденом «За заслуги». В знак благодарности за такую высокую награду Василий Федорович сказал, что сердцем и душой он всегда оставался с Кавказом.

20 августа 2008 года после тяжелой продолжительной болезни Василий Фёдорович покинул этот мир и остался в памяти людей, как очень добрый и бескорыстный человек.

Вполне уверенно можно сказать, что каждый, кто возьмет и откроет книгу Василия Русина «Моя жизнь среди чеченцев и ингушей», непременно почерпнет для себя мысль, как надобно жить и уметь ценить людей честных, порядочных, какой бы национальности они ни были. В книге множество фотографий, на которых запечатлены руководящие работники тех лет, писатели, поэты, люди искусства и культуры разных национальностей, которые проживали в республике и с которыми дружил человек с большим и добрым сердцем — Василий Федорович Русин.