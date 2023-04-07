Не секрет, что одним из важных звеньев, если не сказать ключевым, в период образования Республики Ингушетия было создание библиотеки, своего рода документальной основы ингушского культурного наследия, где сконцентрирована в книжно-документальной форме собранная по крупицам история народа. Республиканская библиотека, а с 1999 года Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Джемалдина Яндиева была создана 6 апреля 1993 года. С тех пор она прошла славный путь своего становления, не имея на начальном этапе ни материальной базы, ни собственного здания, ни книжного фонда, ни технического оснащения.

Изначально библиотека ютилась в здании кинотеатра. Книжный фонд начали собирать по крупицам из федеральных, региональных библиотек и из коллекций частных лиц. Лишь спустя два года из резервного фонда Министерства культуры РФ республиканской библиотеке безвозмездно были выделены 4 тыс., и библиотека наконец-то смогла открыть свои двери заждавшимся читателям.

С этого времени Национальную библиотеку Республики Ингушетия возглавляет заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Международной библиотечной ассоциации (ИФЛА), Российской библиотечной ассоциации (РБА), обладатель ордена «За заслуги перед народом РИ», золотой медали и звания «Просветитель ХХI века» Мирового Артийского комитета и Мировой Ассамблеи общественного признания и множества других престижных наград Радима Абдуллаевна Газдиева. Она с первых дней разработала концепцию развития библиотеки, в которой ведущая роль отводилась перспективным планам и проектам, где одновременно с традиционными формами библиотечной работы вводились новые инновационные проекты в соответствии с требованиями современного информационного общества.

Благодаря её организаторским и творческим способностям, а также инициативным и профессиональным сотрудникам, удалось вывести к 30-летнему юбилею Национальную библиотеку на высокий уровень развития.

Основной вектор развития Национальной библиотеки РИ — это максимально полное формирование и сохранение документального национального фонда как интеллектуальной основы развития общества, создание краеведческих библиографических баз данных, пропаганда национального культурного наследия.

Сегодня Национальная библиотека стала одним из символов республики, роль и значение которой в развитии не только библиотечного дела Ингушетии, но и ее культуры, науки, просвещения, сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей трудно переоценить.

В Национальной библиотеке действуют центр для незрячих и слабовидящих «Доступная среда» и центр обслуживания детей и юношества как структурные единицы библиотеки, на базе которых были созданы республиканская библиотека для слепых и республиканская детская библиотека.

Ведется исследовательская работа по истории развития библиотечного дела республики, работает Ингушский диссертационный зал, в котором сконцентрированы научные изыскания ингушских ученых.

С 1998 года библиотека формирует государственный библиографический указатель «Летопись печати Республики Ингушетия», в которой собрана информация о произведениях по ингушам и Ингушетии, изданных как в республике, так и за ее пределами. С этого же года издаётся календарь знаменательных дат Республики Ингушетия по сбору, систематизации, обобщению не только исторического прошлого, но и новейшей истории Ингушетии в лицах, событиях и датах, который стал настольным календарём для региональных журналистов. В 2000 году разработан проект «Память Ингушетии» (консервация документов. Историко-культурное наследие народа), который был поддержан Институтом «Открытое общество» в программе «Горячая точка».

Популярность и доверие получил проект «Библиотека поэзии», функционирующий с 2001 года, по поддержке молодых поэтов, в рамках которого бесплатно издаются поэтические сборники, причём участниками стали и известные профессиональные поэты.

В 2011 году был создан издательский отдел. В настоящее время в НБРИ реализуются свыше 20 издательских краеведческих проектов, в рамках которых осуществлено более 200 изданий таких проектов, как «Научная мысль Ингушетии», «История библиотек Ингушетии», «Библиотеки Ингушетии на страницах республиканской и российской печати», «Литературно-географическая карта Ингушетии», «Общественно-политические деятели Ингушетии», «Духовные лидеры Ингушетии», «Журналисты Ингушетии», «Спортивная Ингушетия» и т. д.

Кроме того, библиотека издаёт различные библиографические, методические, справочные и иные библиотечные издания (указатели, пособия, дайджесты, антологии и др.). Особую гордость в издательской деятельности занимают тома государственного библиографического указателя «Летопись печати Республики Ингушетия», «Сводный краеведческий каталог» в трех томах, где отражены документальные источники по истории ингушского народа в период с XVI века (1565 г.) по настоящее время, а также специализированные издания центра «Доступная среда».

По инновационной деятельности Национальная библиотека одна из первых учреждений республики вступила в процесс автоматизации и информатизации, освоила новые подходы к технологии обработки и хранения информации и информационному обслуживанию пользователей. Был создан электронный каталог Национальной библиотеки. В 2013 году по соглашению с Национальным информационно-библиотечным центром ЛИБНЕТ сводный электронный каталог библиотек Республики Ингушетия вошел в сводный каталог библиотек России (СКБР). Проведена оцифровка наиболее ценных краеведческих книжных коллекций, периодической печати, редких документов из частных архивов, сформирован фонд электронной библиотеки Республики Ингушетия.

С 2009 года в библиотеке работает виртуальный читальный зал (ВЧЗ) диссертаций Российской государственной библиотеки, который даёт доступ ученым к электронной библиотеке диссертаций РГБ по интернету.

Национальная библиотека, как координационный, методический библиотечный центр республики, разработала программу по компьютеризации муниципальных библиотек с целью создания единой автоматизированной корпоративной сети библиотек РИ на основе библиотечной программы «Ирбис-64», в результате чего была проведена автоматизация с выходом в интернет всех 49 муниципальных библиотек, входящих в 5 централизованных библиотечных систем РИ.

В библиотеке функционирует региональный проектный офис для оказания методической поддержки библиотекам — участницам конкурсного отбора по созданию модельных библиотек нового поколения в рамках нацпроекта «Культура».

Год от года все более интенсивным и плодотворным становится информационно-просветительская, образовательная и научная деятельности библиотек. Работает «Центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Республике Ингушетия» в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия». Для зарегистрированных читателей имеется бесплатный доступ к электронной библиотеке компании «ЛитРес» — а это более 750 тыс. электронных книг на русском и иностранных языках. Библиотека ведет информационно-библиотечное обслуживание пользователей в удаленном доступе.

Вместе с делегациями от Ингушетии сотрудники Национальной библиотеки участвовали в днях культуры Ингушетии в Пензе, Татарстане, Костромской области и Республике Казахстан, в Беларуси, Турции и т. д.

Сотрудники библиотеки постоянно повышают свой уровень знаний. Так, в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» в 2020 году прошли переподготовку около 30 сотрудников НБРИ и 16 сотрудников муниципальных библиотек республики в крупнейших информационно-библиотечных центрах страны.

Деятельность Национальной библиотеки отмечена высокими республиканскими и иными наградами и благодарностями. Так, в 2008 году на Международном юбилейном форуме «Библиотека и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» в Крыму (г. Судак) в конкурсе фильмов о библиотеках фильм «Золотой фонд Национальной библиотеки Республики Ингушетия» занял третье место. В 2011 году НБРИ становится участником XIV Национальной выставки-ярмарки «Книги России». Ингушская экспозиция единодушно была признана лучшей и отмечена почетным дипломом за творческое участие, высокое качество книжной экспозиции и культурные программы, представленные на ярмарке. В 2013 году за активное сотрудничество с Ингушским региональным отделением Ассоциации юристов России в сфере оказания бесплатной юридической помощи, за заслуги в правовом освещении граждан НБРИ награждена почетной грамотой Ассоциации юристов России. В 2014 году Национальная библиотека Республики Ингушетия «за активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» награждена памятной медалью «Патриот России». В 2016 году за участие во Всероссийском конкурсе «Символы России» НБРИ получено благодарственное письмо министра культуры РФ В. Р. Мединского. За активную деятельность в правовом просвещении населения НБРИ награждена региональной юридической премией «Юрист года».

И это не весь список деятельности и заслуг Национальной библиотеки Республики Ингушетия. Невозможно передать роль и значение библиотеки в рамках газетной публикации. Но большой объём полезной информации о деятельности библиотеки можно найти на постоянно обновляемом сайте Национальной библиотеки. Здесь же создана обширная электронная база данных «Народный поэт Ингушетии Джемалдин Яндиев».

К 30-летию Национальной библиотеки в читальном зале открыта книжно-иллюстративная выставка «30 лет в строю», представленная разделами «История создания НБРИ», «Публикации в профессиональных изданиях», «Труды НБРИ», по которым можно проследить историю становления и развития библиотеки.

Празднование юбилея в связи с тем, что дата пришлась на священный месяц Рамадан, решено перенести на Общероссийский день библиотекаря. Но в рамках собрания по поводу юбилея Радима Газдиева поздравила коллег с этой знаменательной датой, отметила безупречность их деятельности, всех, кто стоял у истоков становления библиотеки и кто своим неустанным трудом внёс вклад в становление и развитие библиотечного дела. Взятый изначально курс на сохранение истории, культуры, духовности ингушского народа библиотекарями Национальной библиотеки, отметила она, будет проводиться с такой же самоотдачей, как и старшее поколение, заложившее первые «кирпичики» в это благородное дело.

Редакция газеты «Ингушетия» поздравляет сотрудников Национальной библиотеки с юбилейной датой и желает им творческих побед и инновационных свершений в деле развития библиотечной системы республики.