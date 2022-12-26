Многие коллеги выдающегося археолога, которые работали с ним и знали его на протяжении долгого времени, говорят, с какой ответственностью и скрупулезностью он относился к своей работе. Доктор исторических наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Макшарип Мужухоев жил и трудился в науке в непростое время. Но он умел видеть главное, чувствовать важное, не отвлекаясь на второстепенное.

«Наука не стоит на месте, и современные подходы в исследовании проблем истории и культуры народа, основанные на фактах и веских аргументах, дополнят имеющуюся у нас сегодня информацию», — говорил ученый.

Макшарип Мужухоев родился 25 декабря 1942 года в городе Грозном. Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, после чего преподавал в школе. В 1967 году стал сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института. Это были годы, когда кавказоведение благодаря Евгению Крупнову вышло на новый уровень. Авторитет крупного учёного и его изыскания в какой-то мере сказались и на будущем молодого историка, который вскоре поступает в Институт археологии Академии наук СССР.

В 1972 году М. Б. Мужухоев возвращается из Москвы в родной институт и в должности старшего научного сотрудника возглавляет сектор археологии и этнографии, параллельно исполняя обязанности учёного секретаря. Затем Макшарип работает в Чечено-Ингушском госуниверситете, а после образования Республики Ингушетия и в связи с начавшимися военными действиями в Чечне переезжает на родину предков и продолжает трудиться в Ингушском госуниверситете. Также он какое-то время возглавлял кафедру института экономики и права, а в годы руководства Ингушским научно-исследовательским институтом, отдавая дань почтения первому ингушскому ученому Чаху Ахриеву, им было начато проведение ежегодных научных конференций «Ахриевские чтения», по которым были изданы сборники научных статей.

Макшарип Мужухоев занимался не только научной деятельностью, возглавляя НИИ имени Чаха Ахриева, но и преподавал, внёс большой вклад в изучение и сохранение исторического наследия ингушского народа, исследование его уникальной археологии. Имя этого человека давно известно в ученой среде. Макшарип Мужухоев, как и подобало ученику известного кавказоведа Е. Крупнова, имел широкий круг друзей и знакомых в научных кругах. Поэтому он постоянно принимал участие в различных форумах и конференциях страны и за рубежом. И было приятно видеть, как считались с ним, как уважали, ценили.

Также Макшарип Багаудинович был лично знаком со многими советскими и российскими учёными, известными археологами Муртазали Гаджиевым, Валентиной Козенковой, Рауфом Мунчаевым, Владимиром Марковиным и другими. Являясь мудрым наставником для начинающих учёных, М. Мужухоев был требовательным к себе и другим в вопросах науки. «Учёный должен иметь веские аргументы, прежде чем писать научную статью», -говорил он, и свидетельством тому являются его публикации. Открытые им циклопические строения горной Ингушетии, точная датировка ряда поселений в горах, уходящих корнями в 3 тысячелетие до н. э., и многое другое имеют важное научное значение.

Как мы поняли, центральной темой исследовательской работы молодого ученого Мужухоева становится горная Ингушетия. И Евгений Крупнов не ошибся в своем ученике: наставник верил в успех своего преемника и не сомневался, что он посвятит этому долгие годы кропотливых исследований. Макшарип Мужухоев всецело ушёл в работу, регулярно проводил исследования в горных районах и на их основе писал научные статьи и монографии. Полевые работы он проводил не только в Ингушетии, но и в соседних регионах. И весь собранный материал лёг впоследствии в основу его докторской диссертации, которую он защитил в 1987 году.

Если пообщаться с теми, кто бывал с Макшарипом Багаудиновичем по молодости на археологических раскопках, поднимался на вершины гор к склепам, перечитывал его труды, становится понятно, за что люди относились к нему с таким уважением и отмечают научную интеллигентность и огромную кропотливую работу, которую он проводил.

«Макшарип Мужухоев — известный в научных кругах ученик великого кавказоведа Е. И. Крупнова, был истинным ученым и необыкновенно скромным человеком, — вспоминает доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова, которой довелось проработать с профессором на одной кафедре в Институте экономики и правоведения 10 лет. — Никто не слышал, чтобы он хоть раз на кого-то повысил голос. Более того, он относился к своему труду ответственно, со знанием дела. Помню, как в составе археологических экспедиций и самостоятельно, вместе с учениками и коллегами он регулярно проводил в горах полевые изыскания. Не раз поднимался на вершины гор к склепам, по труднопреодолимым тропам, заросшим с годами деревьями и кустарниками. В итоге, за долгие годы упорного труда ученый смог опубликовать более 130 научных трудов, в том числе около десяти крупных монографий. Список включает в себя брошюры, статьи, рецензии, тезисы докладов, а также материалы конференций, научно-методическую литературу для вузов по курсу «История» и др. Эти труды остались, и они имеют непреходящее значение. Осталась также светлая память об этом человеке. Уверена, что Макшарипа Багаудиновича помнят и будут помнить многие ученики, занимающие сегодня различные должности в республике и за её пределами».

Необходимо отметить, что научная общественность нашей республики с почтением и глубоким уважением относится к судьбе выдающихся деятелей науки и искусства из числа ингушей и по возможности не упускает случая, чтобы почтить их память. Особенно много мероприятий подобного рода проходили в уходящем году, и приурочены они были к 30-летию возрождения Республики Ингушетия.

Состоялись такие встречи и к 80-летию профессора Макшарипа Мужухоева. В конце мая сего года в музее Мемориального комплекса жертвам репрессий прошла презентация выставки под названием «Научные традиции ингушского народа. Мужухоев Макшарип Багаудинович». На встрече собрались родные и близкие учёного, его друзья и коллеги, представители учреждений науки и культуры, писатели, журналисты и бывшие студенты профессора. Они говорили о роли профессора Макшарипа Мужухоева в научно-исследовательской среде и в преподавательской деятельности, которой он отдал большую часть своей жизни, и о богатом историческом наследии, которое оставил в своих трудах великий ученый.

О совместной работе в археологических экспедициях, о том, в каких непростых условиях приходилось им работать, собравшимся поведал ученик Макшарипа Мужухоева — историк Руслан Куркиев, который с горечью признал, что начатые им работы по исследованию циклопических построек, уходящих корнями ко второму тысячелетию до н. э., так и остались неоконченными, но выразил надежду, что изыскания ученого найдут своих последователей.

Тёплыми воспоминаниями поделилась с участниками мероприятия и вдова учёного профессор, кандидат исторических наук Эльза Мужухоева. На протяжении многих лет она поддерживала супруга и была рядом с ним, в том числе и в археологических экспедициях в горной Ингушетии.

В выставочном зале мемориального комплекса сотрудниками музея была организована фотодокументальная выставка, где были представлены фотографии из семейного альбома учёного, его дипломы, награды и многие научные труды.

В Ингушском госуниверситете также совсем недавно прошел вечер памяти, посвященный археологу Макшарипу Мужухоеву, в котором, помимо преподавательского состава, приняли участие сотрудники Ингушского государственного музея краеведения. Выступавшие в ходе мероприятия ученые, историки, заслуженные деятели культуры и общественники отмечали, что М. Б. Мужухоев — первый из числа ингушей и чеченцев, защитивший докторскую диссертацию по историческим наукам, оставил за собой яркий след и много полезных трудов.

Хочется отметить, что М. Мужухоев запомнился землякам не только как выдающийся учёный, но и как очень порядочный и честный человек. В ладу со своей совестью он достойно прошёл все ступени профессионального роста: от студента до аспиранта, от кандидата до доктора наук. Он любил свой народ и горы и считал, что каждый уважающий себя ингуш должен знать свои корни. Это был человек высокого гражданского долга и ответственности, настоящий патриот и сын своего народа, для которого честь и верность долгу были превыше всего. Он был умным, рассудительным человеком, и в нужную минуту мог сказать нужное слово. Причем говорил он всегда аргументированно, конкретно, интеллигентно, думая о судьбе своего народа.

Макшарип Багаудинович Мужухоев прожил яркую и очень плодотворную жизнь. Он скончался в возрасте 72 лет 16 июля 2015 года в последний день месяца Рамадан, который особо почитается всеми мусульманами. Первый доктор исторических наук из ингушей, неутомимый трудоголик и интеллигент до мозга костей. Опыт, знания и силы Макшарипа Багаудиновича ещё долго могли бы послужить народу, но время неумолимо забирает свое. А память остается с благодарными потомками.