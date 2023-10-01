Говорят цифры
К Международному дню пожилых людей
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Празднуется эта дата больше 30 лет по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель праздника, это обратить внимание общественности на проблемы людей старшего поколения, ещё раз узнать с какими трудностями они сталкиваются, какова демографическая ситуация старости в стране и в мире, чтобы напомнить себе и окружающим о том, что пожилые люди нуждаются в помощи и поддержке подрастающего поколения.
Чтобы разобраться в складывающемся на сегодняшний день ситуации по отношении к старости, мы обратились к статистике. Для начала узнаем, с какого возраста признаётся старость во Всемирной организации здравоохранения, ООН и простыми людьми. Так, Всемирная организация здравоохранения относит к пожилым людям граждан старше 60 лет, в ООН старость исчисляется по отношению к людям старше 65.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), старость варьируется в среднем от 60 до 70 лет. Но вот молодое поколение от 18 до 24 лет считает, что старческий возраст начинается ближе к 60 годам. Люди от 25 до 34 лет немного повышают планку, и старость признают ближе к 65 годам. Люди от 35 до 44 лет говорят, что возраст старения начинается к 65 годам. От 45 до 59 лет считают старческий возраст с 65 лет. И наконец люди от 60 лет, старость, разумеется, признают с 70 лет.
Согласно статистике, в общем, как показывают цифры, старостью признаётся возраст с 60 лет. Так вот в мире насчитывается почти 700 млн человек старше 60 лет, из них в России проживает свыше 33 млн. По прогнозам, к 2050 году эта цифра достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения.
Но вот ожидаемый возраст по данным ВЦИОМ, до которого россияне планируют прожить, составляет 79 лет. Это при тех обстоятельствах и образе жизни, которые они ведут сейчас. Но по данным Минздрава России, ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2023 году составляет 73, 4 года. Немного не дотягивает эта цифра до желаемого россиянами результата.
По данным статистики ООН динамика численности населения россиян по возрастам с 1950 по 2050 годы показывает, что Россия стареет. В то время, как в середине ХХ века доля россиян 65 лет и старше составляла — 9% от населения, а за последующие 50 лет их доля в нашей стране увеличилась до 16%.
Положение людей старшего возраста важный показатель общей культуры нации. Отрадно отметить, что по данным ВЦИОМ в 2023 году шесть из десяти россиян полагают, что в России большинство людей, а если быть точнее — 59%, относятся к пожилым людям с уважением. Чаще замечают обратное лишь треть наших сограждан, это — 34%
И всё же, проблемы остаются. По данным ВЦИОМ 50% опрошенных от 60 лет и старше считают, что все их беды упираются в бедность и в низких пенсиях; 41% — видят проблемы в ухудшении здоровья и в болезнях; 19% — в трудностях с гаджетами; 11% связывают горечь жизни с одиночеством; 10% — страхом перед будущим; 9% — неуважением со стороны молодых; 8% — с низким уровнем медицины; и 6% — с зависимостью от детей и внуков
Надо помнить, что Международный день пожилых людей — это не только чувствование наших стариков, дарение цветов и подарков, это возможность ещё раз обратить внимание на проблемы пожилых людей и на методы их решения, как на общественном, так и на государственном уровне.