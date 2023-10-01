Чтобы разобраться в складывающемся на сегодняшний день ситуации по отношении к старости, мы обратились к статистике. Для начала узнаем, с какого возраста признаётся старость во Всемирной организации здравоохранения, ООН и простыми людьми. Так, Всемирная организация здравоохранения относит к пожилым людям граждан старше 60 лет, в ООН старость исчисляется по отношению к людям старше 65.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), старость варьируется в среднем от 60 до 70 лет. Но вот молодое поколение от 18 до 24 лет считает, что старческий возраст начинается ближе к 60 годам. Люди от 25 до 34 лет немного повышают планку, и старость признают ближе к 65 годам. Люди от 35 до 44 лет говорят, что возраст старения начинается к 65 годам. От 45 до 59 лет считают старческий возраст с 65 лет. И наконец люди от 60 лет, старость, разумеется, признают с 70 лет.

Согласно статистике, в общем, как показывают цифры, старостью признаётся возраст с 60 лет. Так вот в мире насчитывается почти 700 млн человек старше 60 лет, из них в России проживает свыше 33 млн. По прогнозам, к 2050 году эта цифра достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения.

Но вот ожидаемый возраст по данным ВЦИОМ, до которого россияне планируют прожить, составляет 79 лет. Это при тех обстоятельствах и образе жизни, которые они ведут сейчас. Но по данным Минздрава России, ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2023 году составляет 73, 4 года. Немного не дотягивает эта цифра до желаемого россиянами результата.

По данным статистики ООН динамика численности населения россиян по возрастам с 1950 по 2050 годы показывает, что Россия стареет. В то время, как в середине ХХ века доля россиян 65 лет и старше составляла — 9% от населения, а за последующие 50 лет их доля в нашей стране увеличилась до 16%.

Положение людей старшего возраста важный показатель общей культуры нации. Отрадно отметить, что по данным ВЦИОМ в 2023 году шесть из десяти россиян полагают, что в России большинство людей, а если быть точнее — 59%, относятся к пожилым людям с уважением. Чаще замечают обратное лишь треть наших сограждан, это — 34%

И всё же, проблемы остаются. По данным ВЦИОМ 50% опрошенных от 60 лет и старше считают, что все их беды упираются в бедность и в низких пенсиях; 41% — видят проблемы в ухудшении здоровья и в болезнях; 19% — в трудностях с гаджетами; 11% связывают горечь жизни с одиночеством; 10% — страхом перед будущим; 9% — неуважением со стороны молодых; 8% — с низким уровнем медицины; и 6% — с зависимостью от детей и внуков

Надо помнить, что Международный день пожилых людей — это не только чувствование наших стариков, дарение цветов и подарков, это возможность ещё раз обратить внимание на проблемы пожилых людей и на методы их решения, как на общественном, так и на государственном уровне.