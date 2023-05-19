Как ухаживать за суккулентами: полезные советы

Что такое суккуленты

Суккуленты — разновидность флоры, которая способна долгое время обходиться без воды. Растения способны накапливать влагу в тканях, поэтому выживают даже в засушливых условиях.



Виды суккулентов

Есть несколько разновидностей растений, которые пользуются большой популярностью и часто выращиваются дома. При этом есть как стеблевые растения, так и цветы суккуленты.



Кактусы

У кактуса объемный мясистый стебель, покрытый шипами. При цветении на нем образуются нежные соцветия различной окраски.



Алоэ, или столетник

Растение с продолговатыми мясистыми листьями, на которых образуются шипы. Внутри листьев содержится целебная желеобразная масса.



Эхеверия

У растения жесткие мясистые листья в виде пластины от 3 до 40 см. Растения очень хрупкие, поэтому за ними требуется особый уход.



Крассула, или толстянка

Травянистый суккулент с тонкими побегами и небольшими цветками, состоящими из пяти лепестков.



Седум

Растение с длинными ветвящимися стеблями и игольчатыми листьями. По мере цветения у седума распускаются небольшие пышные бутоны.



Каланхоэ

Представляет собой миниатюрный кустарник с зонтичными соцветиями различной окраски.



Бородник

Суккуленты с отвердевшими листьями-пластинами, имеющими различный окрас и напоминающими еловые шишки.



Дудлея

Суккуленты с древесным стеблем и плотными листьями. Форма цветка напоминает лотос.



Агава



Растение образует прикорневую розетку. При цветении на нем образуются удлиненные бутоны.



Лапидария

Необычный суккулент, соцветие которого отдаленно напоминает распустившийся одуванчик с желтыми лепестками. Побеги растения напоминают «живые» камни.



Уход за суккулентами

Несмотря на неприхотливость растений, уход за суккулентами требуется обязательно.



Комфортный климат

Растениям нужно создать подходящий климат. Они любят сухой воздух, отлично справляются с перепадами температур и приспособлены к засухе, но не любят перенасыщения влагой.



Освещение

Освещение для растений жизненно необходимо, поэтому их лучше всего выращивать на подоконнике или в месте, куда проникает солнечный свет. Зимой нужно будет создать дополнительное освещение.



Полив

Зимой и осенью растения следует поливать 1 раз в 2 недели. При температуре выше 14 градусов, можно поливать 1 раз в месяц.

Чем прохладнее, тем реже нужно поливать.



Почва

Земля для суккулентов должна быть рыхлой с равномерным увлажнением. Можно приобрести готовую смесь или сделать ее самостоятельно, но придется учитывать конкретное растение.



Пересадка

В фазе роста растений их нужно пересаживать 1 раз в 2–3 года. В момент цветения суккуленты не пересаживают.



Удобрения

Вносить подкормку лучше всего весной не реже 1 раза в месяц. Состав удобрений должен быть подходящим без высокого содержания азота, иначе корни растений могут начать загнивать.



Основные проблемы, болезни и вредители

Многие обыватели не знают, как ухаживать за суккулентами, если растения заболели. Здесь на помощь придут опытные флористы, которые подскажут, что делать и какие средства лучше использовать.



Нехватка света

При дефиците освещения стебли вытягиваются, и само растение становится бледным, поэтому важно держать суккуленты поближе к свету.



Морщины на листиках

Обычно такое происходит при недостатке влаги, поэтому растение следует поливать чаще. При этом следует контролировать уровень влажности почвы, иначе растения загниют.



Опадение листьев

Причиной могут выступать различные внешние факторы: температурные перепады, сквозняки, сухость воздуха, частые переезды.



Отсутствие цветения

Такое случается, когда не соблюдались правила зимовки растений.



Мучнистый червец

Проблема устраняется инсектицидами. Для этого можно использовать настойку календулы или другие специальные препараты.



Щитовка

Микроскопический паразит, который высасывает из растений сок. Устранить проблемы можно с помощью специальных препаратов (например, «Актеллика»).

Паутинный клещ

На суккулентах образуется паутина, возникают мелкие желтые точки на листках. Избавиться от вредителя можно, обработав растение мыльным раствором и акарицидными препаратами.



Тля

На растениях образуются жидкие засахаренные субстанции, которые могут стать причиной развития бактериальной инфекции.

Для обработки можно воспользоваться всем тем же «Актелликом».



Вопросы и ответы



Нужно ли брызгать суккуленты?

Нет, это категорически запрещается.



Какой должен быть горшок для суккулентов?

Лучше всего использовать емкости на 2–3 см шире, чем общая величина корней.



Можно ли сажать суккуленты в горшок без дырки?

Можно, но обязательно нужен дренаж.



Что символизирует суккуленты?

Успех, богатство и процветание.



Какие суккуленты ядовитые?

Пахиподиум, молочай.

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