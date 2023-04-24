А как вы проверяете контрагентов?

С точки зрения налоговой, бизнесмен имеет право на признание затрат или вычет по НДС только если докажет, что он был не осведомлен об обстоятельствах, которые характеризуют его контрагента как «фирму-однодневку».

К сожалению, не все предприниматели уделяют должное внимание к своим контрагентам. Считают, что проверки в интернете и запрос уставных документов с балансом организации достаточно для проверки. И даже не задумаются, что этой информации может быть недостаточно для принятия взвешенного решения.

Халатное отношение к проверке контрагентов может привести организацию к следующим видам рисков:

1. Налоговые риски;

2. Риски блокировки счета банком;

3. Риски убытков от взаимодействия.

Сократить риски возможно при более углубленной проверки контрагентов. Если серьезно подходить к вопросу, то нужно:

• запрашивать документы у контрагента;

• самостоятельно получать эти же документы в других источниках;

• сравнивать то, что прислали с тем, что получили;

• отследить динамику изменений информации о компании;

• просмотреть судебные дела и многое другое.

А самое главное, вам это всё надо проанализировать и сделать выводы перед тем, как заключить договор с контрагентом, ценой данной проверки будет финансовая стабильность организации и отсутствие дебиторской задолженности.

Пользователям программ фирмы «1С» сделать удобную и быструю проверку проще благодаря встраиваемому сервису 1Спарк Риски.

Принцип работы очень прост, пользователю остается только вбить информацию о контрагенте и получить готовый результат в виде индексов СПАРК:

Индекс должной осмотрительности — это вероятностная оценка, показывающая, что компания может являться однодневкой;

Индекс финансового риска — это вероятностная оценка несостоятельности компании;

Индекс платежной дисциплины — это оценка своевременности оплаты компанией счетов;

Сводный индикатор- является совокупной оценкой аналитических показателей СПАРК.

Очень удобно, что все индексы отображаются в программе 1С и подсвечиваются цветами, что позволяет интуитивно понять ситуацию у контрагента.

По мимо основных индексов у вас будет доступ к мониторингу контрагентов-это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента — ликвидации, реорганизации, смене руководителя, адреса, учредителей и т. п.

Основные преимущества:

1. Сервис использует десятки различных источников информации, включая ЕГРЮЛ и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, что позволяет вам быть уверенным в достоверности информации;

2. События мониторинга можно просматривать непосредственно в программах 1С, что сокращает время на поиск информации в других программах;

3. Большинство источников обновляются ежедневно-пользователь не упустит изменений у контрагентов.

Благодаря сервису 1СПАРК Риски вы сможете получать информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, включении контрагента в негативные реестры ФНС, появление в отношении контрагента новых исполнительных производств и т. д. Это позволит принять взвешенное решение при заключении сделки с тем или иным контрагентом и минимизировать финансовые потери за счет должной осмотрительности.

Для получения дополнительной информации о сервисе, а так же для подключения 1СПАРК Риски обращайтесь к партнерам дистрибьютора «1С-ГЭНДАЛЬФ» в Республике Ингушетия.

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