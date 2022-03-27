По мнению сотрудников центра, мероприятие в котором приняли участие представители различных министерств, фондов, общественных институтов, местные делороссы, призвано найти точку соприкосновения двух составляющих. В рамках круглого стола обсуждались статистические данные в цифрах и результаты опросов населения, спросы и предложения, а также аналитика сфер, в которых наиболее востребован персонал, в частности IT-сообщества региона.

Помощник министра труда, занятости и социального развития республики Мадина Мациева проинформировала участников круглого стола о том, что Ингушетия является регионом с непростой ситуацией на рынке труда и низкими условиями трудоустройства. Тем не менее, с помощью республиканских и федеральных программ органы власти внедряют превентивные методы. Ведомство в рамках заключенного соглашения на протяжении многих лет обменивается информацией о наличии свободных рабочих мест с организаторами мероприятия.

Универсальными методами борьбы с безработицей, которые оказываются эффективными практически в любых социально-экономических условиях, являются создание новых рабочих мест и активизация работы служб занятости.

По итогам дискуссий участники сошлись во мнении, что выбор между госслужбой и бизнесом каждый человек должен сделать самостоятельно с учетом своего профессионального и личностного уровня развития.