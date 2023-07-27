Надо сказать, что чтение способствовало развитию мышления, общего развития, а также грамотного письма.

На днях, проходя по улице Муталиева в Назрани, я обратили внимание на вывеску «Книжный магазин», и невольно, как в былые времена, потянуло туда, что я и сделала. Зайдя в помещение, ощутила приятные эмоции от общей атмосферы, царившей в царстве книг, от общей обстановки. Даже люстры были подобраны какие-то необычные, таинственные, напоминающие большого паука-многоножку. Обратив внимание на девушку, сидевшую за компьютером, серьёзно занятую работой, не стала отвлекать её своими вопросами.

Заинтересовавшись книжными новинками, стала самостоятельно всё рассматривать. Аккуратно расставленные книги по полкам, были разделены по тематике. Тут и классическая литература, и фантастика, и научная. Словом, простор для души, каждый может выбрать ту, которую желает прочитать. Чтобы ознакомиться с той или иной литературой, посетитель тут же может сесть на уютный диванчик, полистать интересующую книгу.

Рассматривая весь книжный фонд магазина, я ещё раз сделала вывод для себя, что реальный мир книг намного полезнее для всех, чем виртуальный. Чтение помогает развивать ум, делает человека более образованным и дает пищу для размышлений. Любой из нас может получить из книги информацию, но самая важная составляющая процесса чтения — способность эту информацию анализировать, давать ей оценку и взглянуть на нее с разных точек зрения. Художественная литература открывает наш разум для творчества, увеличивает наш словарный запас и влияет на наши эмоции. Она также развивает нашу речь и даже учит нас грамотно писать, я бы так сказала.

Итогом моих размышлений послужил также ответ на мой вопрос любопытного посетителя, который вслед за мной зашёл в данный магазин. По его мнению, книги дают возможность «прожить» другие жизни. «Мы вживаемся в реальных и придуманных персонажей, погружаемся в их миры, чувства, поступки. Зачастую информация, почерпнутая из книг, применима в реальности и может повлиять на качество жизни, обогатить опыт, предостеречь от ошибок», — говорит он.